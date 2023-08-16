神秘基金靠5隻股票　資產規模半年增1200億

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我們常常聽說「多元化」才是好的投資策略，但對於某些機構投資者而言，即使規模大到過千億美元，亦採取相當集中的投資策略，在今年異常波動的市況之中，說不定有好表現。
《Business Insider》最新以「神秘的資產管理公司僅投資5隻科技股」為題，揭露一間名為Jennison Associates的資產管理公司，靠以下5隻股票，令資產規模半年增加150億美元（約1180億港元）︰
|持股
|股價升幅
（今年以來）
|輝達Nvidia（NVDA）
|+200.67%
|特斯拉Tesla（TSLA）
|+89.12%
|微軟Microsoft（MSFT）
|+34.21%
|蘋果Apple（AAPL）
|+36.57%
|亞馬遜Amazon（AMZN）
|+63.89%
報導引述美國SEC的數據指，截至6月底，Jennison Associates總共持有以上5家公司、價值共360億美元的股票。而在去年12月底，其在這5家公司的持股價值約為210億美元，意味着6個月內持股價值增加了150億美元。
減持了當中3隻 持股價值仍飆升
這並非代表它半年內獲利了150億美元，基金對持股的增減，也令規模產生變化。不過，由於這批股份價格飆升，Jennison Associates上半年減持了當中的3隻，持股價值卻仍然急漲。
報導引述數據指，在上半年，Jennison Associates增持了約1% Tesla股份，其持倉價值則增加了一倍多，達到50億美元。
至於Nvidia，該公司上半年減持了約9%，但持股價值則從低於35億美元飆升至90億美元。蘋果及亞馬遜也一樣，被該公司減持了，持股價值卻仍然增加了約20億美元。
至於微軟，Jennison Associates上半年的持股量增加了12%，持有股份價值亦隨股價上升逾30億美元。
這5隻股票，已佔Jennison Associates 持有的800個倉位、約1220億美元的資產規模當中的30%，而這個比例在去年底為21%。
Jennison Associates其實唔神秘
雖然報導用神秘（secretive）及低調（low-profile）去形容Jennison Associates。其實它屬於保德信全球投資管理（PGIM）旗下，有時也會出現在傳媒報導中，例如早前便透露今年正在增持中國股票【見此文】。
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欄名 : 理財學堂