【銀色債券2023】4.75厘退款優惠　最後倒數（新增東亞4.6厘）

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【定期存款2023】5厘高息漸下架 銀行轉搶長存期｜24個月4.5厘 低門檻、現有資金
政府公布銀色債券的分配結果詳情，認購22手或以下的獲全數配發，近9萬份申請獲23手。
此前不少銀行都披露，縱使每人最多只可申請100手（即100萬元），仍有不少客戶認購超過100萬元。這批大手客估計是為了銀債退款優惠，皆因近日港元定期存款利率日日升，不只是1周/1個月的超短存期，連較長存期（最少3個月）都升穿5厘，做大額定存、收息隨時多過銀債。
|假設獲分配20手銀色債券
|20萬元本金、保證年利率5厘
|3年收息3萬元
|假設100萬元退款做定期
|100萬元本金、12個月年利率4.3厘
|1年收息4.3萬元
近日銀行加定存息，大多數是起存額100萬元或以上的高門檻產品，或者要求屬全新理財客戶，明顯想吸納大額銀債退款。
例如，上表提及的12個月4.3厘，屬招商永隆的優惠，如果起存額達500萬元，更有4.5厘；
花旗有全城最高的3個月5.2厘，起存門檻較低，只需5萬元，但附帶條件多，要全新私人客戶（800萬元資產），又要同時持有指定投資產品。
不一定要銀債退款 新資金便可
需留意，大部分銀行的主要條件是新資金，不一定指明一定要經該銀行認購銀債，才可開立定存。例如華僑銀行的4.75厘，合資格客戶是符合銀債申請資格人士，拿出銀債退款或者新資金便可開立。
以下一張表睇清，目前高門檻的高息定期存款，起存額及附帶條件究竟是什麼，讀者自行尋找適合自己銀債退款的「落腳點」，有不少都是8月31日到期，讀者宜把握機會︰
|適合銀債退款的高息定存
|銀行
|年利率（存款期）
|存款額
|其他條件
|花旗銀行
|5.2厘（3個月）
|5萬-800萬元
|全新私人客戶（800萬元資產）；
持有最少1萬美元（或等值）的投資產品
|華僑銀行
|4.75厘（9個月）
|50萬元
|符合銀債申請資格人士的新資金；截至8月31日
|信銀國際
|4.68厘（6個月）
|1萬元
|銀債退款經分行開立；截至8月31日
|4.28厘（12個月）
|東亞銀行
|4.6厘（3個月）
|10萬元
|銀債退款經分行開立；截至8月31日
|富邦銀行
|4.6厘（6個月）
|100萬元
|所有客戶、分行新資金；截至8月31日
|4.5厘（3個月）
|大新銀行
|4.5厘（6個月）
|10萬-50萬元
|全新VIP銀行服務客戶（100萬元理財總值）
|招商永隆
|4.5厘
（12／9個月）
|500萬元
|手機銀行開立，不論新舊資金
|4.3厘
（12／9個月）
|100萬元
|工銀亞洲
|4.5厘（98天）
|300萬元
|理財金客戶、分行新資金
|4.3厘（188天）
|建行亞洲
|4.45厘（3個月）
|100萬元
|銀債退款，最多100萬元；截至8月31日
|交銀香港
|4.35厘（3個月）
|100萬元
|指定理財客戶、網上新資金
本文最後更新日期︰2023年8月24日
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欄名 : 存款收息