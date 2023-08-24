【銀色債券2023】4.75厘退款優惠　最後倒數（新增東亞4.6厘）

政府公布銀色債券的分配結果詳情，認購22手或以下的獲全數配發，近9萬份申請獲23手。

此前不少銀行都披露，縱使每人最多只可申請100手（即100萬元），仍有不少客戶認購超過100萬元。這批大手客估計是為了銀債退款優惠，皆因近日港元定期存款利率日日升，不只是1周/1個月的超短存期，連較長存期（最少3個月）都升穿5厘，做大額定存、收息隨時多過銀債。

假設獲分配20手銀色債券 20萬元本金、保證年利率5厘 3年收息3萬元 假設100萬元退款做定期 100萬元本金、12個月年利率4.3厘 1年收息4.3萬元

近日銀行加定存息，大多數是起存額100萬元或以上的高門檻產品，或者要求屬全新理財客戶，明顯想吸納大額銀債退款。

例如，上表提及的12個月4.3厘，屬招商永隆的優惠，如果起存額達500萬元，更有4.5厘；

花旗有全城最高的3個月5.2厘，起存門檻較低，只需5萬元，但附帶條件多，要全新私人客戶（800萬元資產），又要同時持有指定投資產品。

不一定要銀債退款 新資金便可

需留意，大部分銀行的主要條件是新資金，不一定指明一定要經該銀行認購銀債，才可開立定存。例如華僑銀行的4.75厘，合資格客戶是符合銀債申請資格人士，拿出銀債退款或者新資金便可開立。

以下一張表睇清，目前高門檻的高息定期存款，起存額及附帶條件究竟是什麼，讀者自行尋找適合自己銀債退款的「落腳點」，有不少都是8月31日到期，讀者宜把握機會︰

適合銀債退款的高息定存 銀行 年利率（存款期） 存款額 其他條件 花旗銀行 5.2厘（3個月） 5萬-800萬元 全新私人客戶（800萬元資產）；

持有最少1萬美元（或等值）的投資產品 華僑銀行 4.75厘（9個月） 50萬元 符合銀債申請資格人士的新資金；截至8月31日 信銀國際 4.68厘（6個月） 1萬元 銀債退款經分行開立；截至8月31日 4.28厘（12個月） 東亞銀行 4.6厘（3個月） 10萬元 銀債退款經分行開立；截至8月31日 富邦銀行 4.6厘（6個月） 100萬元 所有客戶、分行新資金；截至8月31日 4.5厘（3個月） 大新銀行 4.5厘（6個月） 10萬-50萬元 全新VIP銀行服務客戶（100萬元理財總值） 招商永隆 4.5厘

（12／9個月） 500萬元 手機銀行開立，不論新舊資金 4.3厘

（12／9個月） 100萬元 工銀亞洲 4.5厘（98天） 300萬元 理財金客戶、分行新資金 4.3厘（188天） 建行亞洲 4.45厘（3個月） 100萬元 銀債退款，最多100萬元；截至8月31日 交銀香港 4.35厘（3個月） 100萬元 指定理財客戶、網上新資金

本文最後更新日期︰2023年8月24日

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