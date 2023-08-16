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【銀色債券2023】百萬元退款有咩出路？帶你搵5厘高息定存（新增創興銀行5厘）

收息攻略 17:38 2023/08/16

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政府公布銀色債券的分配結果詳情，認購22手或以下的獲全數配發，近9萬份申請獲23手。

此前不少銀行都披露，縱使每人最多只可申請100手（即100萬元），仍有不少客戶認購超過100萬元。這批大手客估計是為了銀債退款優惠，皆因近日港元定期存款利率日日升，不只是1周/1個月的超短存期，連較長存期（最少3個月）都升穿5厘，做大額定存、收息隨時多過銀債。

假設獲分配20手銀色債券20萬元本金、保證年利率5厘3年收息3萬元
假設100萬元退款做定期100萬元本金、12個月年利率4.3厘1年收息4.3萬元

近日銀行加定存息，大多數是起存額100萬元或以上的高門檻產品，或者要求屬全新理財客戶，明顯想吸納大額銀債退款。

例如，上表提及的12個月4.3厘，屬招商永隆的優惠，如果起存額達500萬元，更有4.5厘；

花旗有全城最高的3個月5.2厘，起存門檻較低，只需5萬元，但附帶條件多，要全新私人客戶（800萬元資產），又要同時持有指定投資產品。

以下一張表睇清，目前高門檻的高息定期存款，起存額及附帶條件究竟是什麼，讀者自行尋找適合自己銀債退款的「落腳點」︰

百萬大戶高息定存（起存額／開戶門檻最少100萬元）
銀行年利率（存款期）存款額其他條件
花旗銀行5.2厘（3個月）5萬-800萬元全新私人客戶（800萬元資產）；
持有最少1萬美元（或等值）的投資產品
大新銀行5.1厘（3個月）10萬-50萬元全新VIP銀行服務客戶（100萬元理財總值）
4.9厘（3個月）100萬元VIP銀行服務客戶新資金
創興銀行5.0厘（3個月）500萬元所有客戶新資金
4.8厘（3個月）100萬元
建行亞洲4.7厘（3個月）100萬元所有客戶新資金
富邦銀行4.6厘（6個月）100萬元所有客戶、分行新資金
4.5厘（3個月）
招商永隆4.5厘
（12／9／6個月）		500萬元手機銀行開立，不論新舊資金
4.3厘
（12／9／6個月）		100萬元
工銀亞洲4.5厘（98天）300萬元理財金客戶、分行新資金
4.3厘（188天）
東亞銀行4.4厘（3個月）200萬-500萬元全新顯卓私人理財客戶
4.3厘（6個月）
4.1厘（12個月）
交銀香港4.3厘（3個月）100萬元指定理財客戶、網上新資金

更多高息產品︰

10大高息基金　年化11厘月月派息　8隻近1年賺息又賺價

【高息ETF】港股10隻高息ETF　8厘股息、今年升1成

【高息儲蓄】1年儲12萬大法 教你告別月光族

【美元定期存款】5.5厘比銀債更高息、1年期5.1厘

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欄名 : 存款收息

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