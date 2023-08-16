【銀色債券2023】百萬元退款有咩出路？帶你搵5厘高息定存

政府即將公布銀色債券的分配結果詳情，此前不少銀行都披露，縱使每人最多只可申請100手（即100萬元），仍有不少客戶認購超過100萬元。這批大手客估計就是為了銀債退款優惠，皆因近日港元定期存款利率日日升，不只是1周/1個月的超短存期，連較長存期（最少3個月）都升穿5厘，做大額定存、收息隨時多過銀債。

假設獲分配20手銀色債券 20萬元本金、保證年利率5厘 3年收息3萬元 假設100萬元退款做定期 100萬元本金、12個月年利率4.3厘 1年收息4.3萬元

近日銀行加定存息，大多數是起存額100萬元或以上的高門檻產品，或者要求屬全新理財客戶，明顯想吸納大額銀債退款。

例如，上表提及的12個月4.3厘，屬招商永隆的優惠，如果起存額達500萬元，更有4.5厘；

花旗有全城最高的3個月5.2厘，起存門檻較低，只需5萬元，但附帶條件多，要全新私人客戶（800萬元資產），又要同時持有指定投資產品。

以下一張表睇清，目前高門檻的高息定期存款，起存額及附帶條件究竟是什麼，讀者自行尋找適合自己銀債退款的「落腳點」︰

百萬大戶高息定存（起存額／開戶門檻最少100萬元） 銀行 年利率（存款期） 存款額 其他條件 花旗銀行 5.2厘（3個月） 5萬-800萬元 全新私人客戶（800萬元資產）；

持有最少1萬美元（或等值）的投資產品 大新銀行 5.1厘（3個月） 10萬-50萬元 全新VIP銀行服務客戶（100萬元理財總值） 4.9厘（3個月） 100萬元 VIP銀行服務客戶新資金 建行亞洲 4.7厘（3個月） 100萬元 所有客戶新資金 富邦銀行 4.6厘（6個月） 100萬元 所有客戶、分行新資金 4.5厘（3個月） 招商永隆 4.5厘

（12／9／6個月） 500萬元 手機銀行開立，不論新舊資金 4.3厘

（12／9／6個月） 100萬元 工銀亞洲 4.5厘（98天） 300萬元 理財金客戶、分行新資金 4.3厘（188天） 東亞銀行 4.4厘（3個月） 200萬-500萬元 全新顯卓私人理財客戶 4.3厘（6個月） 4.1厘（12個月） 交銀香港 4.3厘（3個月） 100萬元 指定理財客戶、網上新資金

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