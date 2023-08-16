【網絡熱話】港股1手變1股　降入場門檻吸年輕客？網民：減印花稅先啦

有本地傳媒報道，港交所 （00388） 正考慮完善交易機制，惟只是非常初步想法，暫未有具體時間表。

報道引述立法會金融服務界議員李惟宏表示，提倡改善港股交易「手數」問題，冀以降低投資入場門檻，吸引更多年輕人考慮投資市場。「我不敢說港交所或局方，已經落實去做，但整體對國際金融中心，有所改善的地方，或能刺激市場吸引更多投資者，相信大家是一致亦會計劃推行。」他說。

港交所發言人回覆傳媒查詢時表示，會繼續探討提升市場競爭力及具吸引力的方案，包括調整市場微結構、擴大產品系列及開拓國際市場等。稍早前，外電《彭博》引述消息人士指，港交所過去數周跟主要銀行進行常規會議時，曾經討論讓股票印花稅重返2021年前水平。

新手投資101：手數VS股數

目前而言，在香港買賣股票必須以「一手」作為單位交易，每手股數因不同股票而異。例如領展 （00823） 一手是100股，長和 （00001） 一手是500股，煤氣 （00003） 一手是1,000股，聯想 （00992） 一手2,000股。不滿一手的股票稱之為「碎股」，但由於交易一般以「每手」進行，所以碎股交易普遍受到限制。

每手股票入場門檻 = 股價 x 一手股數

每手股數跟股票的入場費息息相關。以比亞迪 （01211） 為例，昨天（8月15日）收市價235.4元，乘以每手股數500股，即每手入場費為11.77萬元。十多萬元一手股票，對於投資初哥、年輕一代而言，無疑是比較難負擔。

如果按照傳聞，港股改以一股作為交易單位，比亞迪的入場費將降至235.4元。

現時上市公司可隨意調節一手股數，以增加或降低入場門檻。一度是每手入場費最高的新地 （00016） ，於2018年由每手1,000股拆細為500股，每手入場費瞬間減半；「股王」騰訊 （00700） 亦先後於2007年、2009年及2014年拆細買賣股數，希望降低投資門檻。

事實上，美國、英國及澳洲等市場以「1股」為買賣單位，例如投資者可以買入1股蘋果（美：AAPL），隔晚收市價177.45美元計算，入場費約1,384.11港元。

網民：免手續費、免稅才考慮

不過比起每手股數，網民似乎更在意港股的企業質素，與交易印花稅問題。即看網民留言︰

免手續費，免稅先考慮買幾股

釋放碎股售賣力

買股票一係為資本增值，二係為股息收入。。。港股？

叫政府減stamp好過

首先減返交易稅, 攪返旺個市先啦

不過亦有網民支持相關建議，認為有助降低投資門檻︰

有些股票

一手過萬蚊

甚至$10萬蚊

這就是問題

一手是$1000 左右是較理想

早就應該改,但依家先想做...

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