  • 29°C
香港時間 : 2023817日 (週四) 08:31
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【今日優惠精選】海港城名牌開倉 Bearbrick低至半價｜身份證號碼有8字 打邊爐享8折

精明消費 07:30 2023/08/17

分享：

分享：

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 海港城：名牌潮流服飾開倉 低至2折

即日起至8月21日，海港城展銷集最新開倉低至2折，今次除了有潮流服飾之外，還有大量Be@rbrick低至半價發售。

潮流服飾今次參與開倉牌子包括有CLOT聯乘品牌系列、DSQUARED2、UNDERCOVER、AMIRI、VETEMENTS、MARC JACOBS、Twinset、Tricot、MGS、THIALH等。

其中，凡選購JUICE貨品3件或以上，更有額外8折優惠。

海港城展銷集
日期：即日起至8月21日
時間：11:00am – 9:00pm
地址：尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心5字樓

點擊圖片放大
+2

2. 8鍋臭臭鍋：身份證號碼有8字 打邊爐享8折

台灣火鍋店「8鍋臭臭鍋」的葵芳分店於8月3日開幕，即日至8月31日期間推出優惠，只要身份證上有「8」字，即可享有全單8折。

另外，葵芳分店同時推出「夏日優惠」，由即日起至10月31日，若點選午市「臭臭鍋」時，氣溫若達到32℃或以上，餐廳可把大家的餐飲免費升級至360毫升的沙冰（原價36元）。

點擊圖片放大

3. 大家樂：網店 買二人餐滿200元 送20元電子優惠劵

即日起至8月21日，大家樂網店推出7日快閃，上 eatCDC.com 買二人餐滿200元即送20元電子優惠劵 (10元x2張)。

點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

＝＝＝＝＝

ET財智Talk
【ET財智Talk】印度股市增長強勁 總市值超英法 滙豐私銀何偉華分析環球股票市場值博機會

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 今日優惠精選

最新專欄文章 更多

【今日優惠精選】Michael Kors全場貨品低至1折｜7-Eleven買麵包送咖啡
2023/08/16
【今日優惠精選】Michael Kors全場貨品低至1折｜7-Eleven買麵包送咖啡
【今日優惠精選】韓式餐廳周年慶　炸雞／珍珠奶茶10元｜曼秀雷敦網店買滿500元減100元
2023/08/15
【今日優惠精選】韓式餐廳周年慶　炸雞／珍珠奶茶10元｜曼秀雷敦網店買滿500元減100元
【今日優惠精選】Chateraise蛋糕買1送1｜麥當勞app優惠6揀1　最平$10有2件
2023/08/14
【今日優惠精選】Chateraise蛋糕買1送1｜麥當勞app優惠6揀1　最平$10有2件
【今日優惠精選】Peach航空大阪單程機票470元起｜爭鮮消費滿61元 送果醋/多多君
2023/08/11
【今日優惠精選】Peach航空大阪單程機票470元起｜爭鮮消費滿61元 送果醋/多多君
【今日優惠精選】GODIVA朱古力雪糕 買1送1｜千色Citistore開學禮 低至7折
2023/08/10
【今日優惠精選】GODIVA朱古力雪糕 買1送1｜千色Citistore開學禮 低至7折
網上購物 餐廳情報 著數優惠 美食 葵芳 經濟 時裝服飾 海港城 餐飲 大家樂

下一篇文章

【今日優惠精選】Michael Kors全場貨品低至1折｜7-Eleven買麵包送咖啡
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【今日優惠精選】Peach航空大阪單程機票470元起｜爭鮮消費滿61元 送果醋/多多君
【今日優惠精選】Peach航空大阪單程機票470元起｜爭鮮消費滿61元 送果醋/多多君
【北上消費攻略】 支付寶、微信支付可加海外信用卡！實測綁完要做呢一步
【北上消費攻略】 支付寶、微信支付可加海外信用卡！實測綁完要做呢一步
【BNO】一文睇晒！申請或續領BNO資格的5大疑問
【BNO】一文睇晒！申請或續領BNO資格的5大疑問
啟發Hermès經典Birkin Bag創作　英國女星Jane Birkin逝世　終年76歲
啟發Hermès經典Birkin Bag創作　英國女星Jane Birkin逝世　終年76歲
【樂悠咭】1938年或之前出生　9月1日起可申請｜長者優惠大集合（不斷更新）
【樂悠咭】1938年或之前出生　9月1日起可申請｜長者優惠大集合（不斷更新）
【信用卡優惠】台灣旅行賺11%回贈　留意3大細節　教你食盡$700優惠
【信用卡優惠】台灣旅行賺11%回贈　留意3大細節　教你食盡$700優惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款