【今日優惠精選】海港城名牌開倉 Bearbrick低至半價｜身份證號碼有8字 打邊爐享8折

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 海港城：名牌潮流服飾開倉 低至2折

即日起至8月21日，海港城展銷集最新開倉低至2折，今次除了有潮流服飾之外，還有大量Be@rbrick低至半價發售。

潮流服飾今次參與開倉牌子包括有CLOT聯乘品牌系列、DSQUARED2、UNDERCOVER、AMIRI、VETEMENTS、MARC JACOBS、Twinset、Tricot、MGS、THIALH等。

其中，凡選購JUICE貨品3件或以上，更有額外8折優惠。

海港城展銷集

日期：即日起至8月21日

時間：11:00am – 9:00pm

地址：尖沙咀廣東道7號海港城九倉電訊中心5字樓

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2. 8鍋臭臭鍋：身份證號碼有8字 打邊爐享8折

台灣火鍋店「8鍋臭臭鍋」的葵芳分店於8月3日開幕，即日至8月31日期間推出優惠，只要身份證上有「8」字，即可享有全單8折。

另外，葵芳分店同時推出「夏日優惠」，由即日起至10月31日，若點選午市「臭臭鍋」時，氣溫若達到32℃或以上，餐廳可把大家的餐飲免費升級至360毫升的沙冰（原價36元）。

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3. 大家樂：網店 買二人餐滿200元 送20元電子優惠劵

即日起至8月21日，大家樂網店推出7日快閃，上 eatCDC.com 買二人餐滿200元即送20元電子優惠劵 (10元x2張)。

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撰文：hket小編

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