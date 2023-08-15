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29隻基金僅3隻跑贏大市　中國主動型基金還值得關注嗎？

基金新聞 17:55 2023/08/15

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評級機構晨星（Morningstar）最新報告指出，2023年迄今為止，在29隻中國股票基金中，只有3隻跑贏了MSCI中國指數5.5%的跌幅。其中帶有價值風格傾斜策略的富達中國焦點基金（Fidelity China Focus）和中銀保誠中國價值基金（BOCIP China Value），均是2023年上半年和2022年全年跑贏MSCI中國指數的基金。

晨星高級經理研究分析師Claire Liang表示：「鑑於此類機會與經濟增長軌跡非常吻合，許多中國股票基金將採取增長傾斜。它們買入了互聯網股、創新藥製造商以及過去幾年順應消費升級趨勢的公司。」她補充說，中國離岸股權管理者對國有企業一直持謹慎態度，因為他們更喜歡擁有強大管理團隊、運營效率和健全公司治理的公司，而這些在私營企業中更為常見。

中國股票：主動型基金仍然是出路嗎？

儘管表現不佳，Claire Liang相信主動型基金經理有能力在長期內創造超額回報，尤其是在境內A股市場。她認為，考慮到市場的廣度和深度，中國有很多超額回報的機會等待主動型基金經理去發現，這在境內A股市場表現得更為明顯。

截至2023年7月，有五隻基金獲得晨星分析師的最高評級。在中國股票方面，施羅德環球基金系列－中國優勢（Schroder ISF China Opps）及首域盈信中國增長基金（FSSA China Growth）享有黃金評級；摩根基金大中華（美元）－A股（分派）獲得銀牌評級。

◼29隻基金表示一覽◼

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