【今日優惠精選】Michael Kors全場貨品低至1折｜7-Eleven買麵包送咖啡

本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Michael Kors：全場貨品低至1折

即日至8月21日期間，Michael Kors銅鑼灣崇光店舉行SPECIAL SALE全場貨品低至1折，按圖即看特價袋款：

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2. 7-Eleven：買麵包送咖啡、買飯盒送白提梳打

即日至8月18日期間，到分店購買港式麵包或7-SELECT日式包裝麵包，即送BOSS COFFEE無糖黑咖啡／牛奶咖啡250毫升1支；到分店購買指定7-Eleven飯盒一個，即送Minute Maid白提梳打500毫升1支。

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3. 文具佬生活百貨：Back to School優惠 開學裝備最平$3起

文具佬生活百貨推出Back to School優惠，多款精選日韓精美原子筆特價發售，優惠包括：精選韓國卡通筆$6/支（買1送1）、單色Pilot擦得甩原子筆$20/支（買4送1）及日本Mimi雙色原子筆$39/支，$70/2支 （可混款）。

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撰文：hket小編

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