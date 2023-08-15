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【理財個案】48歲網絡工程師 做3份全職遠程工作 還清百萬貸款

個人增值 20:30 2023/08/15

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平日在網上，總會見到不少欠債人士發佈貼文求助，尋找快速賺錢還債的門路。其實，只要勤力並學會適當安排時間，在既定的時間内，賺錢還清百萬貸款不是沒有可能。美國一位48歲的網絡工程師就是如此，由於原本的正職每週實際工作時間較短，他利用其他空閒時間，同時從事3份全職遠程工作，實現收入翻倍，不但還清百萬貸款，更可以為小孩大學教育存款。

據Business Insider報導，48歲的Joseph僅靠這一點就賺了344,000美元（約為268萬港元）。雖然壓力開始對他造成影響，但他說額外的收入給他的家庭帶來了巨大的改變，他計劃盡可能長時間地維持下去。

由於擔心會影響他的工作，因此Business Insider沒有報導主角的真正名稱。

最初由想轉工　改為兼顧兩份工
2020 年初，當Joseph有一份年薪為117,500美元（約91萬港元）的工作時，他接受了 IT 領域的一個新的遠程職位，年薪為120,000美元（約93萬港元）。但在他在考慮辭職之前，他說一位同事說服他留下來並嘗試同時做兩份工作。Joseph説道，他當時的職位每週實際只做四到五個小時，這讓他認為兼顧兩份工作是可行的，如果事情變得太多，他知道他可以辭掉其中一份工作。

害怕新公司裁員　意外開始兼顧三份工作
最初需要每週額外工作30到40個小時，大約六個月後，他的新公司宣布了一項戰略轉變，Joseph擔心這會讓他的職位陷入危險，他開始尋找新的機會。但當他在之後接受第三份工作（一份年薪12萬美元的全職IT職位）時，他的第二份工作的工作流程從每週30到40小時轉變為大約5到8小時，於是他嘗試同時兼顧三份工作。

Joseph説道，如今，他通常每週工作大約40個小時，從事三份工作，此外每週還要在兩到三個晚上工作幾個小時。他一直從事第三份工作，直到九月份，他接受了新的第三份工作，年薪提升至125,000美元（約97萬港元）。Joseph還説道，每次他換新工作時，都打算將所有時間都奉獻給這個角色，而放棄其他工作，但自己似乎又可以同時完成兩項工作或全部三項工作。

擔心違反道德 但財務自由是值得的
Joseph説道，起初，他的妻子不喜歡他從事多種工作，並認為這在道德上是錯誤的，不過現在他的妻子也表示認同。部分原因是這種生活方式給了他、他的妻子和兩個孩子財務自由。他説道，這種工作模式能夠還清房屋和汽車的貸款，並能為孩子支付現金購買汽車，他真的只是想讓家庭的財務未來感到舒適。
雖然現在收入更多，但他不會將更多錢華仔玩具和旅行上，但能夠讓自己和家人在心血來潮想去迪士尼時，有能力馬上出發；在買新的家庭用品時，不用因為預算而放棄購買其中一些東西。

不急於放棄兼顧多份工作
儘管同時兼顧三份工作的壓力很大，但他表示並不會急於放棄這些工作。有很多原因讓他堅持，其中包括他希望小孩不用償還學生貸款，希望自己不用害怕在經濟衰退時被裁員，於是他仍然選擇堅持。

展望未來，Joseph表示，他可能會辭去前兩項工作，專注於第三項工作，即他真正喜愛的工作。他說，與其他兩個職位相比，這個職位對他的挑戰更大，更符合他的專業領域，並且提供了更多職業發展的潛力。

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