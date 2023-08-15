美元走強因「美元微笑」現象　惟日圓可趁低買入

美國10年期債息自7月初4.09%高位回落至7月中的低位3.72%，及後反覆上升，昨晚更升穿4.2%並且重回去年11月的高位。至於2年期債息雖重上4.96%，但仍未突破7月時的高位。債息上升令美元指數昨天重上200天線約103.3以上的水平。儘管短債息與美元走勢關係較密切，因為短息一般受利率預期影響較大，美元對此較為敏感。然而，美元指數這一輪急升至103水平，不單單是因為短息上升所導致的。

美國經濟數據較優 支撐美元指數

美元微笑的理論亦支持美元表現。近日美國經濟數據表現優於其他國家，市場傾向相信美國更大機會能軟著陸，同時也令美國10年期債息上升。美元指數從8月初至今走勢偏強，正正能反映近日美國經濟數據表現較優，這亦解釋到為何美元指數在102水平得到一定支持。隨著8月美國就業數據及核心消費者物價指數回落，利率期貨顯示市場對美聯儲9月保持利率不變的預期已上升至近9成。然而，在缺乏未來利率再度上升的優勢下，市場傾向相信美國以外的其他央行距離加息週期完成亦不遠。

長遠而已債息仍會回落

若然美國經濟維持溫和增長，再加上美國正在發債支持當地開支，相信美國的利率水平將在本年內維持限制性水平，短期債息暫時難以下跌。筆者預期美元指數在短期應該偏強，令美元以外的貨幣重返一些重要的支持位。但從長線角度看，美國未來通脹繼續回落的預期，債息還是需要回落，在大部分國家加息週期有望完成的大方向下，息差有望收窄，外匯投資者在捕捉機會時應選一些當地經濟增長動力較大的貨幣。

受到美債息擴大，美元兌日圓昨晚亦重回145以上水平，接近去年9月日本財務省買入2.84萬億日圓干預時候的水平。筆者相信越接近這水平，投資者又會開始擔心干預的時點再次接近，從而令美元兌日圓出現阻力。受惠日圓下跌的帶動，日本經濟增速遠快於市場預期，日本第二季GDP增長為6%，優於市場預期的2.9%，創2020年第4季度以來最快增速，長遠經濟面亦會支持日圓表現，所以偏好日圓的投資者，可以考慮趁低而買入。



【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處高級財富策略師，擁有多年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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