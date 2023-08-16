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【理財加油站】東西用得多就等於免費？「女孩數學」如何把奢侈消費合理化

個人增值 08:30 2023/08/16

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近日，TikTok上出現圍繞支出、消費主義和經濟的討論，主要是一些年輕女性描述花錢的習慣，以證明花錢購買奢侈品是合理的，這種花錢趨勢也被稱為「女孩數學」（「girl math」）。

什麽是「女孩數學」？
「女孩數學」就是大家在購買一些奢侈的東西後，或者打算用一筆錢消費時，為了給予自己一些心理安慰，試圖合理化這些原本不應該出現的消費。

「女孩數學」這個詞最初由新西蘭博客Fletch、Vaughan & Hayley出現，在一期節目中，主持人幽默地告訴一位來電者，由於「女孩數學」的概念，一個價值400美元（約3000港元）的婚禮髮型可以視為幾乎免費。首先，用在頭髮上的花費相對於整個婚禮來説很少，並且如果按每英寸頭髮來計算成本，每英寸頭髮只需要80美分左右，相當於不用錢。

哪些消費習慣屬於「女孩數學」？
在「女孩數學」的世界裡，總是忽略前提條件，將所有剩餘或收到的錢都視為可靈活動用資金。以下將列舉8大屬於「女孩數學」的消費習慣，在衝動消費時，注意檢視不健康的習慣。

8大「女孩數學」式消費習慣
提前充值到用星巴克儲值卡，用這個卡買飲料等於免費
信用卡回贈都是新收入
用現金支付，銀行賬戶沒有變少，等於不用花錢
買東西後退貨，收到現金，等於賺到錢
醫療保險Claim錢等於賺到錢
提前買演唱會票，當天去時，覺得是免費的
購買折扣物品是一種儲蓄方式
按照物品使用頻率來判斷物品的價值，用得愈多，也可以視作免費

「女孩數學」值得提倡嗎？
從財務規劃來看，「女孩數學」式消費習慣的確不是一種值得提倡的方式，這其實是提供一種有錢的假象，隨著時間推移，揮霍用錢只會令自己陷入財務危機。據CNBC引述美國科羅拉多州波德的心理學家兼註冊理財規劃師Brad Klontz説道，不管怎樣，我們很容易在經濟上毀掉自己，「女孩數學」只是我們試圖合理化我們知道不應該做的金融行為的最新説法。

然而，從支付方式來看，「女孩數學」式消費會將一個物品的價錢和使用頻率做對比，相對衝動消費而言，起碼這是加入了對金錢理性的分析和思考，也在一定程度上發揮作用。

晨星公司個人理財和退休計劃總監Christine Benz表示，要仔細衡量這些購買並考慮權衡的重要性，特別是如果這種購買是以犧牲自己的經濟為代價的時候。但就算「女孩數學」式消費會考慮所購買物品的使用頻率，但往往不會支持揮霍奢侈品，珠寶和手錶可能保值，但其餘大部分都是貶值資產。

因此，「女孩數學」雖然能讓購買更愉悅，亦鼓勵了大家更輕鬆地談論財務相關問題，但在花錢前，也要注意更理性地分析自己財務現狀，以免陷入財務困境。

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