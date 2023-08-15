【巴菲特徒弟】英偉達今年以來升2倍　「巴菲特徒弟」勸退：估值太高不宜沾手

美國知名價值投資者、自稱為「股神」巴菲特（Warren Buffett）徒弟的蓋伊‧斯皮爾（Guy Spier）最近一次接受傳媒採訪時表示，自己沒有持有英偉達（Nvidia，美：NVDA）的股票，也不打算投資這家芯片製造商，主要因為是現在估值太高，更勸投資人遠離它。

「我們不想要那些最好的股票，因為它們某種程度上沒有增長空間......就英偉達而言，估值就高得令人流鼻血。對我來說，這意味著要遠離。」Guy Spier更強調價格很重要，認為「並不總是最快的馬最適合押注」。今年以來，英偉達已累升1.99倍；在科技股顯著反彈之情況下，隔晚英偉達再升7.09%。

勸退勿沾手英偉達 稱僅持美光

雖然沒有投資「AI股王」英偉達，Guy Spier透露在他的投資組合中，有一隻芯片股：記憶體芯片大廠美光（Micron，美：MU）。他認為，記憶體芯片的競爭很可能會減少，有助現有參與者帶來穩定的獲利。

2007年，Guy Spier曾與美國投資者莫尼斯‧帕波萊（Mohnish Pabrai），以65萬美元（約507萬港元）共同投得一次與巴菲特午餐的機會。他們曾表示：「每一仙都值得」（worth every penny），亦認為「我們應該付更多錢」。

Guy Spier目前對沖基金Aquamarine的負責人，管理資產規模3.5億美元（約27.3億港元）。這家基金公司的名字靈感來自於上世紀50年代巴菲特合伙公司的時代，此基金成立於1997年，成立以來的年化回報率為9%，比標指的8.2%、MSCI全球指數的6.9%和富時100指數的3.6%都要高。

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