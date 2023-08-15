  • 32°C
香港時間 : 2023815日 (週二) 13:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【巴菲特徒弟】英偉達今年以來升2倍　「巴菲特徒弟」勸退：估值太高不宜沾手

藍籌股 12:30 2023/08/15

分享：

分享：

美國知名價值投資者、自稱為「股神」巴菲特（Warren Buffett）徒弟的蓋伊‧斯皮爾（Guy Spier）最近一次接受傳媒採訪時表示，自己沒有持有英偉達（Nvidia，美：NVDA）的股票，也不打算投資這家芯片製造商，主要因為是現在估值太高，更勸投資人遠離它。

「我們不想要那些最好的股票，因為它們某種程度上沒有增長空間......就英偉達而言，估值就高得令人流鼻血。對我來說，這意味著要遠離。」Guy Spier更強調價格很重要，認為「並不總是最快的馬最適合押注」。今年以來，英偉達已累升1.99倍；在科技股顯著反彈之情況下，隔晚英偉達再升7.09%。

勸退勿沾手英偉達　稱僅持美光

雖然沒有投資「AI股王」英偉達，Guy Spier透露在他的投資組合中，有一隻芯片股：記憶體芯片大廠美光（Micron，美：MU）。他認為，記憶體芯片的競爭很可能會減少，有助現有參與者帶來穩定的獲利。

2007年，Guy Spier曾與美國投資者莫尼斯‧帕波萊（Mohnish Pabrai），以65萬美元（約507萬港元）共同投得一次與巴菲特午餐的機會。他們曾表示：「每一仙都值得」（worth every penny），亦認為「我們應該付更多錢」。

Guy Spier目前對沖基金Aquamarine的負責人，管理資產規模3.5億美元（約27.3億港元）。這家基金公司的名字靈感來自於上世紀50年代巴菲特合伙公司的時代，此基金成立於1997年，成立以來的年化回報率為9%，比標指的8.2%、MSCI全球指數的6.9%和富時100指數的3.6%都要高。

開市追揸沽
【開市追揸沽】碧桂園債停牌內房未爆完？騰訊業績前瞻

相關文章：

【旅遊熱話】人均每日花$14,450？全球十大最貴度假勝地　瑞士只是第二！

熊市蘊藏投資良機　六點提醒　助投資者抓緊市場機遇

【理財加油站】關於有錢人8個不應該相信的神話

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財學堂

最新專欄文章 更多

【高息股2023】佐丹奴10厘息｜中移動派息增1成（附5厘高息股一覽）
2023/08/10
【高息股2023】佐丹奴10厘息｜中移動派息增1成（附5厘高息股一覽）
64%投資者愛賺息　投資平台推月月派息組合　年化派息8.6%、門檻$10,000
2023/08/09
64%投資者愛賺息　投資平台推月月派息組合　年化派息8.6%、門檻$10,000
【新手投資101】投資初哥必讀3件事｜$0佣金、$0平台費＝免費炒股？
2023/08/01
【新手投資101】投資初哥必讀3件事｜$0佣金、$0平台費＝免費炒股？
【跨境理財通】滙豐搶理財通客　人民幣定存高達5厘（附各銀行理財通優惠）
2023/07/18
【跨境理財通】滙豐搶理財通客　人民幣定存高達5厘（附各銀行理財通優惠）
【下半年展望】中美經濟放緩、市況仍然複雜　貝萊德看好這類投資！
2023/07/11
【下半年展望】中美經濟放緩、市況仍然複雜　貝萊德看好這類投資！
科技行業 Fintech 科技軟件股 美股 人工智能 基金 經濟 股票 對沖基金 NVIDIA

下一篇文章

【MPF】友邦強積金表現大檢閱｜近1年7隻基金升逾10%（2023年8月更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱｜恒指基金收復失地　歐股、康健表現回塘（2023年8月更新）
【MPF】宏利強積金10年表現大檢閱｜恒指基金收復失地　歐股、康健表現回塘（2023年8月更新）
【MPF】永明彩虹強積金大檢閱｜新基金表現如何？港股基金單月升逾6%（8月更新）
【MPF】永明彩虹強積金大檢閱｜新基金表現如何？港股基金單月升逾6%（8月更新）
【銀色債券2023】認購人數＋金額同創新高　料16手或以下全中　中銀︰20手可獲全數派發（不斷更新）
【銀色債券2023】認購人數＋金額同創新高　料16手或以下全中　中銀︰20手可獲全數派發（不斷更新）
【高息股2023】港股又現特價時段　盤點逾30隻5厘以上、門檻$1萬以下之選
【高息股2023】港股又現特價時段　盤點逾30隻5厘以上、門檻$1萬以下之選
【MPF】友邦強積金表現大檢閱｜近1年7隻基金升逾10%（2023年8月更新）
【MPF】友邦強積金表現大檢閱｜近1年7隻基金升逾10%（2023年8月更新）
【月月派息】買下14隻高息股 月月有息收（附全年派息表）
【月月派息】買下14隻高息股 月月有息收（附全年派息表）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款