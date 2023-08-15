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【今日優惠精選】韓式餐廳周年慶　炸雞／珍珠奶茶10元｜曼秀雷敦網店買滿500元減100元

精明消費 07:30 2023/08/15

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 韓閣：炸雞/黑糖珍珠奶茶10元

即日起至9月6日，韓式餐廳韓閣推出周年優惠：

第1週：即日起至8月16日，以10元購買甜辣炸雞1件 ( 原價 24元 )
第2週：8月17日至8月23日，以10元購買古早黑糖珍珠奶茶（原價 38元）
第3週：8月24日至8月30日，以10元購買脆脆瘋薯棒配紫菜蜜糖芥末醬 ( 原價 24元 )
第4週：8月31日至9月6日，以15元購買黑白配芋圓 ( 原價 35元 )

只要付款前出示已讚好追蹤韓閣或嘆嘆的官方 FB 或 IG 專頁，即享有優惠。

點擊圖片放大

2. 曼秀雷敦：網店新會員優惠 買滿500元減100元

即日起至9月8日，曼秀雷敦網店eShop推出多項優惠，開幕優惠全店指定商品買滿500元即減50元；買滿800元，即減120元。新會員首單買滿500元，結帳前輸入【NEW50】優惠碼，更額外再減50元，而其中肌研產品買滿400元，即送肌研糀潤系列眼霜或洗顏粉。

點擊圖片放大

3. 日本城：精選家居護理用品 任選3件85折

精選家居護理用品，任選3件85折，例如廚房用品、清潔用品、個人護理、浴室用品等。

點擊圖片放大

 

撰文：hket小編

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