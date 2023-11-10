【理財加油站】「從負人到富人」7個等級　最努力的人、不會是最賺錢的人

為何終日忙於賺錢，但還是覺得不夠用？甚至深陷財務危機？事實上，最努力賺錢的人，不一定最有錢，懂得賺錢之餘，更重要的是投資理財規劃。《從負人到富人》一書中，根據財務狀況及個人理財策略，將投資者分成7個等級，每個等級都有對應的投資則特徵，你是屬於哪一級？如果才能做到晉級？

第1級：一無所有的投資者

特徵：沒有投資，沒有儲蓄，可能還有負債

處於這個階段的人們，通常沒有錢用來投資。他們不是花掉了賺來的每一分錢，就是花的比賺的還多，是超前消費者，不幸的是，大約50%的成年人屬於這個等級。



第2級：借錢者

特徵：借錢解決財務問題，賺很多錢但又亂花錢，隨時陷入財務危機。

這個階段的人不一定賺得少，收入可能屬中上水平，但對金錢沒有很好的意識，也沒有好的管理金錢習慣，他們通常會通過借錢來解決財務問題，甚至借錢來投資。在花錢方面，他們會無節制地使用信用卡，經常購買不需要的東西，當發生財務問題時，他們都會將問題歸咎於賺錢不夠多。這個等級的投資者通常表面看起來非常有錢，也有可能真的賺很多錢，但存在很多不穩定性和風險，隨時會發生財務危機。

第3級：儲蓄者

特徵：只相信存款，投資方式單一，導致浪費很多時間

相比前兩個等級，這個等級的儲蓄者在財務狀況上有一定程度的改善，至少沒有負債，並且有了存錢的觀念。這些人通常會定期將一筆錢存起來，並且這筆錢一般以低風險、低報酬的方式保存，如儲蓄存款或大額存單。他們相信現金支付，害怕信用卡和負債，他們喜歡把錢放在銀行裡的那種「安全感」。

但隨後問題又浮現，隨著時間推移，他們這種存錢方式，將會導致錯過很多資產增值的機會，例如，將錢放在銀行可以收取3至4%利息，採用其他投資方式，可能有5%或以上的收益。因此，這並不能説是一個明智的投資策略。

第4級：聰明投資者

特徵：受過良好教育的聰明投資者，但在投資策略仍不甚精通

該等級的投資者已經明白投資的重要性，除了存錢之外，他們還有做更多其他投資，例如股票、基金等等。他們是受過良好教育的聰明投資者，但在投資策略選擇上仍不夠精通。作者還將這個等級的投資者再細分成3大類：

1.「躺平」者

他們認為自己弄不懂錢而且永遠不會懂，因此沒有太多財務規劃，確信「船到橋頭自然直」。這些人通常只是把錢放著，很少有全面的財務規劃，他們也不考慮財務前景，只是日復一日的努力工作。當有需要的時候，才開始考慮下一步，例如，在他們退休時，才會考慮他們的投資是如何做的。

2. 憤世嫉俗者

這類人通常看起來對市場了如指掌，並且有充足的金融知識，他們言語中充滿投資專業術語，但從來不參與其中，並告訴大家這都是騙人的，展示出「看破紅塵」的感覺。對於投資，他們只是一群指手畫脚的人，並不是真正理解當中的真諦。

3. 投機者

他們仔細觀察股市，並時刻留意市場變化和最新消息，但他們將投資看作一種賭博，一切都靠運氣，這也是現實中很多投資者的狀態。這些人沒有設定交易規則或準則，每一次做出投資決策，靠的是所謂的「內幕」或「捷徑」。



第5級：長期投資者

特徵：富有耐心，有清楚的長期計劃，通過規律投資達致財務目標

他們非常清楚投資的重要性，他們積極參與自己的投資決策。他們會清楚列出長期計劃，並透過該計劃達到他們的財務目標。如果你還不是一位長期投資者，那麼你應盡快成為這種人。有了長期計劃，你會減少消費負債，並把一小筆比定期地放在一些績效最好的基金上。這個等級的投資還非常有耐心，善於利用時間，在確定自己財務目標之後，儘早開始投資，收穫一定的財富。

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第6級：老練投資者

特徵：良好財務習慣、堅實的財力基礎、卓越的投資智慧

這些投資者有良好的財務習慣，堅實的財力基礎和卓越的投資智慧。是什麽決定投資者是否「老練」？首先，他們擁有堅實的財務基礎，這種基礎來自於他們的職業或退休收入。此外，他們還有良好的投資基礎，他們保持謹慎並開放頭腦，通常只會將一小部分錢用於風險投資，這樣就算虧損，都不至於令他們破產。另外，他們還會不斷從失敗中學習，調整自己的投資策略，不輕易被失敗擊倒。



另外，更重要的是，這個等級的人們知道自己的投資「準則」和「規則」，他們知道何時是退出市場的時間，良好的退出策略比進入市場策略更重要。



第7級：資本家、企業家

特徵：既是優秀的企業家，又是優秀的投資者

達到最後一個等級的人士，通常既是優秀的企業家，又是優秀的投資者，因為他們能夠同時創造企業和投資機會。同時，他們懂得適當管理風險，將錢視為一種賺錢工具，知道如何用錢賺錢，無論是贏錢還是賠錢，都不會氣餒。

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