熊市蘊藏投資良機　六點提醒　助投資者抓緊市場機遇

如果市場下跌令您感到焦慮不安，這屬正常現象。儘管熊市帶來異常艱巨的挑戰，也可能蘊藏投資良機。具有勇氣和信心，並且堅守長期計劃的投資者往往會隨著市場反彈而獲享回報。

本文希望藉著三個關於市場復甦的事實，以及三個投資者應當避免的錯誤，助投資者抓緊市場機遇。

事實一：市場復甦遠比跌市持久，而幅度亦更強勁

好消息是，熊市的持續時間相比復甦為短。以美國為例，自1950年以來當地熊市的持續時間平均為12個月。而牛市的平均時間是熊市的五倍多。

回報的差異同樣顯著。雖然牛市的平均漲幅達265%，但復甦的道路從來不是平坦。在這過程中，投資者往往須面對震撼的消息、市場大幅波動及股票進一步下滑的考驗。但能夠堅守長線投資的投資者，更有機會在復甦最終來臨時獲享回報。

事實二：市場經歷大跌後能相對迅速地復甦

我們無法確切知道下一次復甦的面貌如何，但歷史告訴我們，市場在急劇下跌之後往往能大幅回升。自大蕭條以來市場18次最大型的跌市，標普500指數每次均在五年之後錄得新高。該等五年期間的年均回報率超逾18%。

市場在錄得大幅下跌後往往可從底部迅速反彈，回報亦最為強勁。自1929年以來，五次最大的熊市後首年的平均回報率達70.9%，突顯了堅持投資及避免在市場動盪時衝動拋售股票的重要性。這是復甦期間的平均回報，但每次的回報均不盡相同，未來復甦幅度很可能較溫和。

事實三：部分世界頂尖的公司在市場復甦期間成立

許多公司在經濟困境時起步，其後發展成為家喻戶曉的品牌。

歷史顯示儘管處於艱難時期，管理得宜的企業往往能找到生存之道，甚至可蓬勃發展。那些能順應困境並變得更為強大的公司往往是具吸引力的投資選項。

由下而上的基本因素研究是一項關鍵的流程，用以區分哪些公司能引領市場復甦，以及哪些公司有較大機會表現落後。

錯誤一：捕捉入市時機

長期投資比捕捉入市時機更重要。如果在市場下跌時期沽出投資，而其後未有在最佳時機重新入市，將無法充分賺取復甦帶來的全部利潤。

假設在2013年7月1日對標普500指數作出一筆10,000美元的投資，並持有十年，期內經歷兩次熊市，繼續持有投資可能十分困難，但有耐性的投資者卻會獲得接近三倍的回報；相反，如果同一投資者嘗試確定市場時機，繼而錯失部分最佳表現的日子，便可能大幅損害其長線回報，而且錯失的升市日子越多，則損失的機會就越大。

若投資者猶豫是否要將多餘資金一次過投入市場，則不妨考慮在波動市況下採取平均成本法。在下跌期間採取平均成本法，可以按較低平均成本買入更多股份，當市場最終回升時，額外買入的股份便能夠提高投資組合的價值。

錯誤二：負面消息意味不宜投資

今天的經濟及地緣政治挑戰或許是前所未見，但回顧歷史便會發現，不作投資的理由比比皆是。儘管出現負面消息，但市場的長期趨勢一直是上行。事實上，在投資者最感悲觀的時候，往往展現優秀的投資機會。

假設在1941年12月7日珍珠港遭遇轟炸的當天投資標普500指數。若某人在接下來的十年一直持有該筆投資，其年均回報率達16%。同樣，在雷曼兄弟於2008年9月15日宣布破產當日投資10,000美元於標普500指數，十年後將增長至30,000美元。歷史上這些例子可說不勝枚舉。

錯誤三：過於專注短期表現

當您專注於短期的上落走勢，波動的市況尤其令您忐忑不安。相反，投資者應擴闊視野，專注於投資的長遠增長，以及在實現目標方面取得的進展。

審視以下圖表，顯示從不同的視角分析一項相同的假設性投資。許多投資者從短線觀點看待他們的投資組合，也就是追逐短線回報。長線觀點涵蓋同一期間內完全相同的投資，但顯示投資組合價值的年度變化。從此角度來看，第一幅圖的短期波動逐漸拉平，投資組合不斷增長的大環境則變得清晰可見。

▲ 資料來源：標準普爾。短線觀點代表標普500指數，反映自2013年6月30日至2023年6月30日的每月總回報。長線觀點代表假設在2013年6月30日至2023年6月30日期間，將10,000美元的本金投資於同一指數。

由此可見，從兩種觀點看同一項投資，將得出截然不同的結果。



【關於作者】李樂鳴是資本集團的投資總監，擁有12年金融從業經驗，並於2021年加入資本集團。在加盟前，他曾在霸菱(Barings)擔任客戶投資組合經理，專注於亞洲及中國大陸股票。此前曾擔任滙豐環球投資管理股票產品專員。李先生擁有香港科技大學工商管理 (專業會計學及市場學) 學士學位。現駐香港工作。

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