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【旅遊熱話】人均每日花$14,450？全球十大最貴度假勝地　瑞士只是第二！

精明消費 17:16 2023/08/14

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想要在下一個假期揮霍嗎？美國旅遊網站floridapanhandle.com分析全球逾100個知名度假勝地，調查各地的住宿、交通、食物和景點的平均價格，列出全球最昂貴（不包括機票費用）十大度假目的地。勘稱「全球最貴國度」的瑞士，在這個榜單上只是排行第二！代表奢華的馬爾代夫，更只是第七位。即看榜單詳情︰

◼全球最昂貴十大度假目的地（按金額小至大排序）◼

點擊圖片放大
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為了找到這些價格，floridapanhandle.com研究了聖誕節（12月21日至27日）和春季（5 月19日至25日）期間四星級和五星級酒店的平均住宿價格，但不包括稅費。

根據調查顯示，位於加勒比海北部聖巴特島（Saint Barthelemy）的古斯塔維亞（Gustavia）是全球最貴的度假目的地，很大程度上是因為其高昂的住宿費用，平均每晚 1,770美元（約13,806港元）。這是一座小而獨特的島嶼，以其奢華的氛圍、高檔的酒店和原始的海灘而聞名，是名流富豪們的隱秘度假勝地！

排行第二是位於瑞士西南部的格施塔德（Gstaad），住宿費用佔據旅遊開支最大部分，每晚費用預計為1,316美元至1,841美元（約10,265港元至14,360港元），每日食品費用平均為177美元（約1,380港元）。格施塔德不但是美麗如畫的小鎮，也是歐洲各國皇室與明星政要相繼造訪的度假療養勝地，每年吸引無數遊客來訪。

榜單上以島嶼和豪華滑雪小鎮為主，不過位於非洲南部內陸的波札那（Botswana）及歐洲金融首都之一的英國倫敦亦佔據了榜單首十位。前者花最多錢的地方是參觀他們提供的景點，平均每天超過100美元；後者最高的項目當然是住宿，每日平均費用為823美元，而4口之家預計每日平均費用為1,474美元。

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