【深圳購物季2023】港人10大免費到店禮遇 送跨境巴士票、AlipayHK用戶55元優惠券

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每逢週末或公眾假期，都有不少港人選擇北上消費游玩，適逢深圳萬象前海購物季，一眾深圳熱門商圈及商戶，為赴深港人推出大量消費優惠，包括獲贈跨境巴士票、免費環保袋及Alipayhk用戶高達55元折扣優惠等等。
深圳購物季在8月10日在深圳萬象前海正式開幕，本次全城消費狂歡活動持續至10月，涵蓋深圳各大商圈、商場、百貨公司、超級市場等，當中包括港人常去打卡的羅湖金光華、皇庭廣場、福田深業上城、卓悅中心、萬象食家、COCO Park等等。
港人專屬禮遇
由即日起至8月31日，萬象前海為港澳旅客提供10大免費到店禮遇，以及消費滿額贈禮。
|驚喜10大到店禮（以下金額為人民幣）
|活動時間：即日起至8月31日
|QIANHAI MIXC 定制帆布袋
|QIANHAI MIXC 定制口罩
|商家
|優惠
|JUST.FOTO
|大頭貼自拍券
|凑凑火鍋
|50元代金券（消費滿300元可用）
|中國茶 新腔調
|全場9折優惠券
|Gaga garden 餐廳
|50元代金券
|萬蕃莱新加坡龍海鲜
|菜品8.8折優惠券
|Chilli Thai Bistro 餐廳
|全場8.8折優惠券
|GeeJealous 美甲美容店
|全場7折權益券
|LadyN 頭皮護理專家
|新客專享優惠券
消費滿額贈禮︰跨境巴士票
港澳旅客當日消費滿人民幣888元，憑消費小票前往萬象前海L1層服務台辦理集星後，可領取跨境巴士票1張，活動期間每個會員僅限參與一次。
AlipayHK用戶︰高達港幣55元禮遇
即日起至8月13日，用戶可前往深圳萬象前海「深圳購物季」市集的AlipayHK攤位，掃描相應宣傳二維碼；或在AlipayHK app內的「跨境專區」，即可領取分別價值港幣50元及港幣5元深圳購物季優惠券。
AlipayHK數據顯示，今年次季港人使用AlipayHK在內地交易筆數較首季飈升超過3倍，而AlipayHK用戶最喜歡在深圳消費。故此， AlipayHK攜手深圳購物季專為赴深圳消費的港人送禮遇。現時在深圳見到「支付寶」或「Alipay+」標識都能使用AlipayHK付款，大型商場、網紅小店、茶飲店、深圳地鐵及深圳巴士等都用到。另外，為港澳人士購物更便利，購物季全場通用AlipayHK及WechatPayHK。
其他優惠禮遇
除了港澳人士專屬優惠之外，深圳購物季面向所有人都推出多種著數優惠，包括出行優惠、外賣優惠、團購優惠及信用卡優惠。
出行優惠禮遇︰高德打車 最高可減20元
掃碼輸入手機號及驗證碼，即可領取打車券，於活動時間内起點或終點選擇「深圳萬象前海」生效，最高可減人民幣20元。
餓了麽外賣紅包券：滿50元減10元
即日起至8月16日，使用餓了麽外賣App掃描以下圖中二維碼，即可領取優惠券，買單符合門檻自動識別，可與門店活動疊加，每位用戶限領一張，每單亦限用一張優惠券。
團購專屬福利
即日起至8月16日，零售類和餐飲類都推出團購優惠，零售券400元團500元，餐飲券75元團100元，也就是用400元可買500元抵用優惠券，75元可買100元抵用優惠券。
買券時間：即日起至8月16日
使用時間：即日起至8月31日
華夏銀行信用卡優惠
即日起至8月31日，逢星期五、六、日，信用卡客戶用指定支付平台付款，可享相應消費優惠，部分優惠只限深圳地區客戶，最高可減88元。
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欄名 : 消費錦囊