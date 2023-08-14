【深圳購物季2023】港人10大免費到店禮遇 送跨境巴士票、AlipayHK用戶55元優惠券

每逢週末或公眾假期，都有不少港人選擇北上消費游玩，適逢深圳萬象前海購物季，一眾深圳熱門商圈及商戶，為赴深港人推出大量消費優惠，包括獲贈跨境巴士票、免費環保袋及Alipayhk用戶高達55元折扣優惠等等。

深圳購物季在8月10日在深圳萬象前海正式開幕，本次全城消費狂歡活動持續至10月，涵蓋深圳各大商圈、商場、百貨公司、超級市場等，當中包括港人常去打卡的羅湖金光華、皇庭廣場、福田深業上城、卓悅中心、萬象食家、COCO Park等等。

港人專屬禮遇

由即日起至8月31日，萬象前海為港澳旅客提供10大免費到店禮遇，以及消費滿額贈禮。

驚喜10大到店禮（以下金額為人民幣） 活動時間：即日起至8月31日 QIANHAI MIXC 定制帆布袋 QIANHAI MIXC 定制口罩 商家 優惠 JUST.FOTO 大頭貼自拍券 凑凑火鍋 50元代金券（消費滿300元可用） 中國茶 新腔調 全場9折優惠券 Gaga garden 餐廳 50元代金券 萬蕃莱新加坡龍海鲜 菜品8.8折優惠券 Chilli Thai Bistro 餐廳 全場8.8折優惠券 GeeJealous 美甲美容店 全場7折權益券 LadyN 頭皮護理專家 新客專享優惠券

消費滿額贈禮︰跨境巴士票

港澳旅客當日消費滿人民幣888元，憑消費小票前往萬象前海L1層服務台辦理集星後，可領取跨境巴士票1張，活動期間每個會員僅限參與一次。

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AlipayHK用戶︰高達港幣55元禮遇

即日起至8月13日，用戶可前往深圳萬象前海「深圳購物季」市集的AlipayHK攤位，掃描相應宣傳二維碼；或在AlipayHK app內的「跨境專區」，即可領取分別價值港幣50元及港幣5元深圳購物季優惠券。

AlipayHK數據顯示，今年次季港人使用AlipayHK在內地交易筆數較首季飈升超過3倍，而AlipayHK用戶最喜歡在深圳消費。故此， AlipayHK攜手深圳購物季專為赴深圳消費的港人送禮遇。現時在深圳見到「支付寶」或「Alipay+」標識都能使用AlipayHK付款，大型商場、網紅小店、茶飲店、深圳地鐵及深圳巴士等都用到。另外，為港澳人士購物更便利，購物季全場通用AlipayHK及WechatPayHK。

其他優惠禮遇

除了港澳人士專屬優惠之外，深圳購物季面向所有人都推出多種著數優惠，包括出行優惠、外賣優惠、團購優惠及信用卡優惠。

出行優惠禮遇︰高德打車 最高可減20元

掃碼輸入手機號及驗證碼，即可領取打車券，於活動時間内起點或終點選擇「深圳萬象前海」生效，最高可減人民幣20元。

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餓了麽外賣紅包券：滿50元減10元

即日起至8月16日，使用餓了麽外賣App掃描以下圖中二維碼，即可領取優惠券，買單符合門檻自動識別，可與門店活動疊加，每位用戶限領一張，每單亦限用一張優惠券。

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團購專屬福利

即日起至8月16日，零售類和餐飲類都推出團購優惠，零售券400元團500元，餐飲券75元團100元，也就是用400元可買500元抵用優惠券，75元可買100元抵用優惠券。

買券時間：即日起至8月16日

使用時間：即日起至8月31日

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華夏銀行信用卡優惠

即日起至8月31日，逢星期五、六、日，信用卡客戶用指定支付平台付款，可享相應消費優惠，部分優惠只限深圳地區客戶，最高可減88元。

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