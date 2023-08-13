北上靈活行 毋需內地電話／銀行戶口 Call車最便捷方法 精明消費 09:00 2023/08/13 分享： 分享： 到內地出行，想臨時改路線 ，無論坐高鐵定叫車也一樣做到，今集《理財最前線》，講解內地叫車及高鐵最新改票情況，毋需內地電話或戶口，一樣可以北上靈活行！即用2分鐘睇︰ 理財最前線 北上靈活行 毋需內地電話／銀行戶口 Call車最便捷方法 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 理財最前線 最新專欄文章 更多 【理財方法】教你Excel自創個人記賬本 擺脫月光話咁易！（附365日儲蓄打卡法） 2023/08/06 【理財方法】教你Excel自創個人記賬本 擺脫月光話咁易！（附365日儲蓄打卡法） 【好過搭的士】信用卡有機場接送優惠 隨時平過的士 小心魔鬼細節 2023/07/30 【好過搭的士】信用卡有機場接送優惠 隨時平過的士 小心魔鬼細節 拒做「低頭族」 學懂這2招戒除手機癮 增理財效率 2023/07/23 拒做「低頭族」 學懂這2招戒除手機癮 增理財效率 海外簽賬莫只貪回贈 免手續費最實際！6張高回贈／免手續費信用卡比併 2023/07/16 海外簽賬莫只貪回贈 免手續費最實際！6張高回贈／免手續費信用卡比併 日本電子版交通卡、綁iPhone一分鐘搞定 但這樣充值會失敗？ 2023/07/09 日本電子版交通卡、綁iPhone一分鐘搞定 但這樣充值會失敗？ 滴滴出行 百度地圖 微信支付 微信 旅遊熱話 旅遊行程 旅遊資訊 網絡熱話 著數優惠 手機Apps