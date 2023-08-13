  • 29°C
香港時間 : 2023813日 (週日) 09:49
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

北上靈活行　毋需內地電話／銀行戶口　Call車最便捷方法

精明消費 09:00 2023/08/13

分享：

分享：

到內地出行，想臨時改路線 ，無論坐高鐵定叫車也一樣做到，今集《理財最前線》，講解內地叫車及高鐵最新改票情況，毋需內地電話或戶口，一樣可以北上靈活行！即用2分鐘睇︰

理財最前線
北上靈活行　毋需內地電話／銀行戶口　Call車最便捷方法
開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財最前線

最新專欄文章 更多

【理財方法】教你Excel自創個人記賬本　擺脫月光話咁易！（附365日儲蓄打卡法）
2023/08/06
【理財方法】教你Excel自創個人記賬本　擺脫月光話咁易！（附365日儲蓄打卡法）
【好過搭的士】信用卡有機場接送優惠　隨時平過的士　小心魔鬼細節
2023/07/30
【好過搭的士】信用卡有機場接送優惠　隨時平過的士　小心魔鬼細節
拒做「低頭族」　學懂這2招戒除手機癮　增理財效率
2023/07/23
拒做「低頭族」　學懂這2招戒除手機癮　增理財效率
海外簽賬莫只貪回贈　免手續費最實際！6張高回贈／免手續費信用卡比併
2023/07/16
海外簽賬莫只貪回贈　免手續費最實際！6張高回贈／免手續費信用卡比併
日本電子版交通卡、綁iPhone一分鐘搞定 但這樣充值會失敗？
2023/07/09
日本電子版交通卡、綁iPhone一分鐘搞定 但這樣充值會失敗？
滴滴出行 百度地圖 微信支付 微信 旅遊熱話 旅遊行程 旅遊資訊 網絡熱話 著數優惠 手機Apps

下一篇文章

【樂悠咭】1938年或之前出生　9月1日起可申請｜長者優惠大集合（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【樂悠咭】1938年或之前出生　9月1日起可申請｜長者優惠大集合（不斷更新）
【樂悠咭】1938年或之前出生　9月1日起可申請｜長者優惠大集合（不斷更新）
【今日優惠精選】Peach航空大阪單程機票470元起｜爭鮮消費滿61元 送果醋/多多君
【今日優惠精選】Peach航空大阪單程機票470元起｜爭鮮消費滿61元 送果醋/多多君
AlipayHK × 本地銀行推分期服務 於Apple店消費享12個月免息免手續費分期
AlipayHK × 本地銀行推分期服務 於Apple店消費享12個月免息免手續費分期
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（7月5日更新）
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（7月5日更新）
【北上攻略】國內航線更抵玩！3種方式去深圳機場　最快70分鐘到達
【北上攻略】國內航線更抵玩！3種方式去深圳機場　最快70分鐘到達
【信用卡優惠】台灣旅行賺11%回贈　留意3大細節　教你食盡$700優惠
【信用卡優惠】台灣旅行賺11%回贈　留意3大細節　教你食盡$700優惠
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款