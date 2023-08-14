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【今日優惠精選】Chateraise蛋糕買1送1｜麥當勞app優惠6揀1　最平$10有2件

精明消費 07:30 2023/08/14

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Chateraise：焦糖咖啡朱古力蛋糕買一送一

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Chateraise推出期間限定優惠，即日起焦糖咖啡朱古力蛋糕買一送一，即$47有兩件，平均$23.5一件。各門市存貨有限，優惠售完即止。

2. 麥當勞：「麥麥勁賞 您有得揀」載譽歸來　$10兩件甜粟米批

點擊圖片放大
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星期一（8月14日）至星期日（8月20日）期間，只需打開麥當勞 App並點擊App内「麥麥勁賞您有得揀！」Banner進入活動頁面，即可從6 優惠券中自由選擇一款心水著數優惠券， 所選優惠券將於8月21日下午存入參與活動之顧客的麥當勞App帳戶，有效期至8月27日。

6款優惠包括：「$32脆辣雞腿飽超值套餐」、「$33板燒雞腿飽超值套餐」、「選購指定超值套餐減$5」、「$28豬柳蛋漢堡超值早晨套餐」、「$10兩件甜粟米批」及「$12雀巢®️美祿®️味麥旋風」。

3. 大昌食品：本周激搶優惠價

點擊圖片放大
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即日至8月16日，大昌食品推出本周激搶優惠，炭燒雞腿肉串10支裝（270克）激搶價$47/2包、維他檸檬茶／菊花茶9包裝激搶價$38/2份、滋味日本櫻花蛋10隻裝激搶價$22/盒、五豐牌特級茉莉香米5公斤激搶價$38.9/包，以及噹噹烏冬4包裝激搶價$17.9/2包。

撰文：hket小編

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