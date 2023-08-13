你的負面財務感　其實都來自社交媒體｜跟風網紅易欠債、衝動消費

打開Instagram、Twitter、TikTok，看到網紅展示豪華酒店度假體驗、名牌服飾的熱門帖文，你是否也想過上他們的生活，或者也想買同款手提包？這些社交媒體已成為塑造人們觀念、行為和金錢願望的強大力量，正在潛移默化地影響我們的財務生活。

社交媒體令34%人對自身財務感負面

研究表明，社交媒體會影響財務穩定和成功的預期，當用戶不斷接觸一夜暴富的故事、奢侈生活KOL和揮霍無度的行爲展示時，會對自己的財務狀況產生負面看法，並努力模仿網上看到的生活方式。於是，他們可能會陷入衝動消費等不良金錢習慣，難以養成健康的理財措施，如制定預算和儲蓄。

據Bankrate社交媒體調查，34%使用社交媒體的美國成年人表示，社交媒體讓他們對自己的財務狀況產生了負面看法。年輕人受影響最大，47%的Z世代和46%的千禧一代在看到他人的帖子後，對自己的財務狀況觀感負面。

導致攀比模仿 生活超出負擔能力

這些負面情緒包括嫉妒、缺乏信心、焦慮、羞恥和憤怒。Bankrate指，這種不滿可能會導致不合理的財務決策，例如超支或欠下太多債務，以迎合他人眼中的「成功」。

CNBC報道，有研究表明，社交媒體用戶看到網紅甚至朋友外出就餐、度假或購物，會產生一種難以抗拒的攀比心態。而攀比常常使得人們追求超出其負擔能力的生活方式，從而加劇個人財務方面的壓力。

租豪宅拍攝 偽裝富裕生活

社交媒體往往只記錄生活中「最美好」的部分，很少展示人生不如意的一面。而在這些所謂的「美好」中，許多炫富帖文其實並不真實，一些網紅是靠擺拍或修改圖片來僞造看似光鮮的生活，以此騙取點擊量。

例如，近日一度傳出死訊（後來被指還活着）的加拿大炫富少女Lil Tay，早年因炫耀名牌衣服、昂貴跑車和豪華公寓在Instagram爆紅，後來被拆穿跑車屬於其母的老闆，而豪宅則是其母供職的地產公司掛牌出售的房屋。

HBO紀錄片《偷展名利場》（Fake Famous）亦深入揭露網紅擺拍策略：一些照片的實際拍攝地點是自家後院，定位卻在四季酒店；有人則以時租的方式租下豪宅、假私人飛機工作室拍攝，僞裝富裕生活。還有一些成本更低的應用程序和網站，專門為社交媒體製作虛假的度假照片。

半數人因社交媒體衝動消費

當用戶將這些炫富網紅展示出來的生活信以爲真、視爲跟風榜樣，容易導致過度消費。

據Bankrate調查，49%的社交媒體用戶在社交媒體上看到產品後進行衝動消費，其中64%的人事後感到後悔。衝動購買後的財務壓力、內疚和不滿都會導致買家普遍感到悔恨。

新興BNPL加劇不良理財習慣

而近年興起的BNPL（Buy Now Pay Later，先買後付）服務，常在社交媒體投放廣告或與網紅合作推銷，又進一步加劇了衝動消費。BBC報道，英國金融行為監管局警告，一些網紅在網上發佈BNPL產品廣告時未能強調其潛在風險，有可能導致人們無力償還債務、逾期還款、乃至影響信用評分。

美國消費者金融保護局今年3月發表的研究顯示，BNPL服務使用者，一年中在BNPL上的總消費額中位數約為1,000美元。研究還表明，這些借款人更可能沒有儲蓄：25%的BNPL用戶，退休金以外的儲蓄為零；而非BNPL用戶的這一比例為16%。

Bankrate指，BNPL服務加上社交媒體購物的流行，會讓消費者更容易購買可能不需要或長期買不起的物品，從而阻礙健康的儲蓄習慣。

相關文章：

負債累累的KOL、想結婚的月光族：紀錄片揭示常見理財陷阱

【理財加油站】窮人都有這6個壞習慣 如何避免「窮者愈窮」？

年輕Z世代想提早退休 7%想30歲退休 但32%仍沒有退休儲蓄

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App