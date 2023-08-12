【大灣區青年】前海新「十二條」 港青生活、租金補貼每月有　創業可獲100萬

近年來，大灣區為吸納更多人才，推出多種利好措施。早在2019年，深圳前海已經發佈支持港澳青年在前海發展的措施，上月，前海頒布更新版本，對相關措施進行完善和調整，措施有效期是3年。其中包括，受惠對象從所有港澳居民改為僅限永久居民，相關補貼從一次性給予改為每月發放。

對港澳青年全方位資助

深圳前海對港澳青年在前海實習就業、創業發展、生活、居住等方面都給予全面的支持和補貼，包括創業獎勵最高100萬元（人民幣，下同）、就業補貼每月最高5000元、每月住房補貼1000元、生活補貼1500元等等。



誰人符合申請要求？

港澳青年，是指45周歲以下、具有中國國籍的港澳居民。申請本措施規定獎補的港澳青年，應當同時滿足以下條件：

1.香港、澳門永久性居民或者赴香港、澳門定居且已經注銷內地戶籍的內地居民;

2.具有副學士或者高級文憑以上學歷(參與港澳青年實習計劃、大灣區青年就業計劃的港澳青年、在港澳青創企業中持股的港澳青年除外);

3.與前海合作區用人單位簽訂一年以上勞動合同，在該用人單位連續繳納社保時間不少於6個月，且申請時社保關系在前海合作區(參與港澳青年實習計劃、大灣區青年就業計劃的港澳青年除外)。

港澳青年創業企業申請要求：

1.申請時在前海合作區成立或者遷入5年內；

2.港澳青年合計持有不低於25%登記股權或者股份，股東為境外企業的，港澳青年在境外企業中持有的登記股權或者股份經折算後不低於該企業登記股權或者股份的25%；

3.持有股權或者股份的港澳青年在該企業連續繳納社保時間不少於6個月，申請時社保關係在前海合作區。

有哪些吸引的補貼措施？

（所有金額為人民幣）

就業方面：

分類 補貼金額 要求 就業補貼 每月不超過5000元 2021年7月1日後，按照每月應納稅工資薪金的20%給予補貼，補貼期限累計不超過3年。 創業補貼 獎勵金額不超過100萬元 2022年7月1日後成立港澳青創企業，按實際獲得的資助金額一次性給予創業獎勵。 創業場地租金補貼 不超過30萬元 按照上一年度實際產生場地租金的50%，給予不超過30萬元的場地租金補貼（每月每平方米補貼不超過60元），補貼期限累計不超過3年。 實習單位補貼 本科生2250元/月、碩士生3750元/月、博士生6750元/月 港澳青年實習一個月以上，給予實習補貼不超過6個月。

生活方面：

分類 補貼金額 要求 居住補貼 每月1000元 本人及其配偶、未成年子女在深圳無自有住房，且未正在深圳市享受住房保障優惠政策的港澳青年，補貼期限累計不超過3年。 生活補貼 每月1500元 符合上述條件的港澳青年，補貼期限累計不超過3年。

與舊措施有什麽區別？

1. 申請對象不同：

新措施的資助對象更集中，過去舊措施受惠對象是全體港澳居民及港澳高校畢業的内地居民，而新措施只包括港澳永久居民，不包括「港漂」。

2. 資助形式和金額不同：

分類 新措施 舊措施 就業補貼 按每月工資薪金20%，每月不超過5000元，上限3年 按學歷給予1萬至5萬元不等的一筆過資助 租屋補貼 按月派1000元，上限3年 1萬至3萬元不等的一筆過資助 交通/生活補貼 交通補貼每年3600元一筆過資助 生活補貼每月1500元 港澳青年僱主補貼 每錄用一個合資格的港澳青年補貼2000元 每錄用一個合資格的港澳青年補貼1萬元，累計不超過20萬元

港澳青年補貼如何申請？

1. 搜索公眾號「深圳本地寶」

2. 關注公眾號後，在對話框回覆「港澳補貼」

3. 可獲深圳港澳青年就業創業補貼匯總，以及各類補貼申請指南、申請流程等，選擇需要申請的項目。

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