【Rolex】潛在升值近100倍！5大品牌錶款　兩款勞力士居首

提到手錶中的頂級品牌，勞力士（Rolex）無疑是其中的翹楚。勞力士手錶一些特殊款式和限量版，具有收藏價值，在二手市場上更為稀有和珍貴。古董手錶的價值升值潛力非常值得關注，到底頭5款自推出以來、升值最多是哪些款式？

基於拍賣會上創下最優秀價格紀錄，名錶網站平台Watchpro引述Watch Pilot共同創辦人Tim Harrison的研究，發現古董勞力士若在現在拍賣，升值潛力高達100倍！AP及PP錶也上榜升值最多的款式，即看下圖︰

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復古手錶 原零售價（經過通貨膨脹調整） 現時價值 1.勞力士Daytona (1953) 2,077 英鎊 258,317英鎊 2.勞力士Submariner (1954) 2,655 英鎊 97,848 英鎊 3.愛彼AP皇家橡樹 (1972) 8,123英鎊 232,319英鎊 4.百達翡麗 Nautilus (1976) 13,018 英鎊 332,682 英鎊 5.Heuer Autavia (1962) 946英鎊 19,570 英鎊

首先，勞力士Daytona是升值最大的手錶之一，這款經典手錶最初是為賽車手設計的，因其永恆的風格和與演員Paul Newman的關聯而備受收藏家青睞。有人甚至以超過1300萬英鎊的價格購得了一隻私人地通拿，而一隻1971年的原始型號在2020年的價值已超過50萬英鎊。

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其次，勞力士Submariner是升值幅度第二高的手錶，其價值由2000英鎊多年間增長至逾90000英鎊。這款手錶於1953年首次推出，是世界上第一款潛水腕錶，多年來一直保持著升值的趨勢。例如，1972年時Submariner的售價只有132英鎊，而現在的價格已經超過20,000英鎊。由於其經典風格和耐用性，這款手錶在收藏家中非常受歡迎，甚至有些二手型號的價格超過全新手錶。

第三名是愛彼皇家橡樹（Audemars Piguet Royal Oak），這款手錶於1972年在石油危機最嚴重的時候推出，被譽為世界上第一款豪華運動腕錶，為瑞士製表業帶來了重要的突破。這款手錶由Gérald Genta設計，採用八角形表圈和外露螺絲，靈感來自於傳統潛水員的頭盔。由於其獨特的設計和品牌知名度，這款手錶在二手市場上的價格一路攀升。還有兩款手錶也值得一提。百達翡麗鸚鵡螺（Patek Philippe Nautilus），及豪雅Autavia。這些手錶在二手市場上也有相當高的價格。

需要注意的是，這些數據是基於拍賣會上創下價格記錄的最優秀例子，而不是最近銷售的平均價格。當然，手錶的價值升值取決於許多因素，包括品牌聲譽、稀有性、保存狀態以及市場需求等，不代表同款手錶都能炒出高價。

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