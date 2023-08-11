【Rolex】潛在升值近100倍！5大品牌錶款　兩款勞力士居首

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提到手錶中的頂級品牌，勞力士（Rolex）無疑是其中的翹楚。勞力士手錶一些特殊款式和限量版，具有收藏價值，在二手市場上更為稀有和珍貴。古董手錶的價值升值潛力非常值得關注，到底頭5款自推出以來、升值最多是哪些款式？
基於拍賣會上創下最優秀價格紀錄，名錶網站平台Watchpro引述Watch Pilot共同創辦人Tim Harrison的研究，發現古董勞力士若在現在拍賣，升值潛力高達100倍！AP及PP錶也上榜升值最多的款式，即看下圖︰
|復古手錶
|原零售價（經過通貨膨脹調整）
|現時價值
|1.勞力士Daytona (1953)
|2,077 英鎊
|258,317英鎊
|2.勞力士Submariner (1954)
|2,655 英鎊
|97,848 英鎊
|3.愛彼AP皇家橡樹 (1972)
|8,123英鎊
|232,319英鎊
|4.百達翡麗 Nautilus (1976)
|13,018 英鎊
|332,682 英鎊
|5.Heuer Autavia (1962)
|946英鎊
|19,570 英鎊
首先，勞力士Daytona是升值最大的手錶之一，這款經典手錶最初是為賽車手設計的，因其永恆的風格和與演員Paul Newman的關聯而備受收藏家青睞。有人甚至以超過1300萬英鎊的價格購得了一隻私人地通拿，而一隻1971年的原始型號在2020年的價值已超過50萬英鎊。
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其次，勞力士Submariner是升值幅度第二高的手錶，其價值由2000英鎊多年間增長至逾90000英鎊。這款手錶於1953年首次推出，是世界上第一款潛水腕錶，多年來一直保持著升值的趨勢。例如，1972年時Submariner的售價只有132英鎊，而現在的價格已經超過20,000英鎊。由於其經典風格和耐用性，這款手錶在收藏家中非常受歡迎，甚至有些二手型號的價格超過全新手錶。
第三名是愛彼皇家橡樹（Audemars Piguet Royal Oak），這款手錶於1972年在石油危機最嚴重的時候推出，被譽為世界上第一款豪華運動腕錶，為瑞士製表業帶來了重要的突破。這款手錶由Gérald Genta設計，採用八角形表圈和外露螺絲，靈感來自於傳統潛水員的頭盔。由於其獨特的設計和品牌知名度，這款手錶在二手市場上的價格一路攀升。還有兩款手錶也值得一提。百達翡麗鸚鵡螺（Patek Philippe Nautilus），及豪雅Autavia。這些手錶在二手市場上也有相當高的價格。
需要注意的是，這些數據是基於拍賣會上創下價格記錄的最優秀例子，而不是最近銷售的平均價格。當然，手錶的價值升值取決於許多因素，包括品牌聲譽、稀有性、保存狀態以及市場需求等，不代表同款手錶都能炒出高價。
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欄名 : 品味投資