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【高息定存】1個月8厘邊度有？6個月4.5厘全城新高！捕捉8月破頂息

收息攻略 20:30 2023/08/11

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息口高企、市況波動，都係做定存最實際！8月份定期存款有加無減，1個月存期驚現8厘高息，12個月都突破4.5厘新高。今集《ET至高息》帶大家捕捉8月破頂存息。即用2分鐘睇︰

ET至高息
【高息定存】1個月8厘邊度有？6個月4.5厘全城新高！捕捉8月破頂息
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欄名 : 存款收息

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