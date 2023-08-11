【高息定存】1個月8厘邊度有？6個月4.5厘全城新高！捕捉8月破頂息 收息攻略 20:30 2023/08/11 分享： 分享： 息口高企、市況波動，都係做定存最實際！8月份定期存款有加無減，1個月存期驚現8厘高息，12個月都突破4.5厘新高。今集《ET至高息》帶大家捕捉8月破頂存息。即用2分鐘睇︰ ET至高息 【高息定存】1個月8厘邊度有？6個月4.5厘全城新高！捕捉8月破頂息 開啟hket App，閱讀全文 欄名 : 存款收息 最新專欄文章 更多 【定期存款】3個月4.7厘破頂息、賺$11,750｜低門檻4.6厘（8月11日更新） 今日 【定期存款】3個月4.7厘破頂息、賺$11,750｜低門檻4.6厘（8月11日更新） 【定期存款2023】12個月4.5厘破頂、大戶勁賺22萬｜虛銀搶加息最高6.6厘 今日 【定期存款2023】12個月4.5厘破頂、大戶勁賺22萬｜虛銀搶加息最高6.6厘 【高息活期存款】信銀大富翁單月逾8.1厘 渣打馬拉松6厘（新增星展5厘） 2023/08/10 【高息活期存款】信銀大富翁單月逾8.1厘 渣打馬拉松6厘（新增星展5厘） 10萬元做定期存款 │1年收息$4400、低門檻做4.6厘｜比百萬門檻更高息（8月10日更新） 2023/08/10 10萬元做定期存款 │1年收息$4400、低門檻做4.6厘｜比百萬門檻更高息（8月10日更新） 【美元定期存款】5.5厘比銀債更高息、1年期5.1厘 港元轉美元做定期、需留意3大風險 2023/08/09 【美元定期存款】5.5厘比銀債更高息、1年期5.1厘 港元轉美元做定期、需留意3大風險 大新銀行集團（02356） Mox 工銀亞洲 招商永隆 儲蓄產品 儲蓄 財富及退休規劃 財務自由 被動收入 收息產品