【樂悠咭】1938年或之前出生　9月1日起可申請｜長者優惠大集合（不斷更新）

為60歲或以上長者而設的「樂悠咭」，從2022年6月起分階段接受不同出生年份的人士申請。事隔一年許，終於輪到1938年或之前出生的老友記，謹記在2023年10月31日遞交申請。如沒有依照上述申請時間表申請，其申請將可能被延遲或不獲處理！

根據八達通網站所指，政府將稍後公布取消「長者八達通」及「個人八達通」享用2元乘車優惠的日期，現有「不記名租用版長者八達通」或「個人八達通」將不能享用2元優惠計劃，即刻記低以下日子：

「樂悠咭」申請日期 出生年份 2023年7月1日至8月31日 1939, 1940, 1941, 1942 2023年9月1日至10月31日 1938或之前

長者或家屬可以透過八達通App，或是索取申請表格以郵遞方式申請。如你申請時已填妥正確資料及遞交所需文件，樂悠咭將於4星期内以郵寄方式寄往你提供的香港通訊地址。

持有樂悠咭／長者咭的讀者，就可享以下優惠，即看有沒有適合你的：

1. 交通優惠

樂悠咭持有人可以用每程2元乘搭指定公共交通工具，如果原票價低於2元，就只需要支付原價：

交通工具 服務 港鐵 港鐵本地服務，包括輕鐵服務及港鐵巴士（新界西北）路線 不包括機場快線、往返羅湖、落馬洲及馬場站的東鐵線服務、東鐵線頭等服務 專營巴士 九巴、城巴、龍運巴士及新大嶼山巴士的專營巴士路線 不包括機場巴士「A」及「NA」線、馬場路線、長途巴士新型服務及以預約和團體租用形式提供的特別服務 渡輪 指定的渡輪服務 不包括豪華位服務 綠色專線小巴 所有專線小巴路線 紅色小巴、街渡及居民巴士服務 僅限於已獲運輸署批准納入參與優惠計劃 在其車輛或船隻當眼處及其八達通讀寫器上，會展示2元優惠計劃的標誌 電車 所有電車路線

2. 娛樂優惠

樂悠咭持有人（60-64歲） 65歲或以上 香港海洋公園 標準入場門票：100元 免費進場 香港迪士尼樂園 1日門票：100元 嘉道理農場暨植物園 入場費：20元 M+ 標準門票：45元

特別展覽：70元

放映節目：68元 香港故宮文化博物館 標準門票：25元

特別展覽門票（包含標準門票）：60元 公眾游泳池 星期一至五：每位8元

星期六、日及公眾假期：每位9元

3. 餐飲優惠

大快活 60歲或以上的樂悠咭／長者咭持有人，可從分店／網上申請「快活關愛長者咭」，每次消費可減3元，每月上限300元 一粥麵 凡出示有效的長者咭，或以長者八達通／樂悠咭付款，於早／茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外） ＊不適用於自助點餐機／手機訂餐／網上外賣平台 美心MX 長者晚市7折 每月第一個星期四（9月7日、10月5日、11月2日、12月7日）的晚市時段，顧客只須出示正本之「長者咭／樂悠咭／長者八達通」，便可享七折優惠 長者全日9折優惠 只要到美心MX或美心Food²分店，點餐時出示正本之「長者咭／樂悠咭／長者八達通」，即可享9折優惠 必勝客 PIZZA HUT 憑長者咭／樂悠咭於堂食惠顧下午茶套餐，即可享5元優惠，每位長者每次只能享用優惠1次 薄餅博士 PHD 下午茶時段（下午2:30-5:30）憑長者咭／樂悠咭於分店作任何消費（不包括小費、膠袋費），即可減3元 海天堂 憑長者咭／樂悠咭以現金購買正價產品滿100元，可享25元優惠，有效日期至2023年12月31日，只適用於以現金購買，接受電子支付 南記粉麵 憑長者咭／樂悠咭購買任何粉麵（不包括生料﹑火鍋包及辣椒醬），即可獲細豆漿或生菜半份；購買套餐粉麵，即可獲免費升級大豆漿或生菜半份 凡滿60歲的顧客出示正本長者咭、樂悠咭或長者八達通，購買任何粉麵（不包括生料﹑火鍋包及辣椒醬），即享92折優惠，只適用於大埔、屯門、元朗、大角咀分店 校長燒肉 凡持有樂悠咭於星期一至五享用晚市A時段（5pm-7pm）即有優惠價108元，每位須收原價（158元）加一服務費，優惠期至8月31日 松記糖水店 憑長者咭於分店堂食可享9折 吉野家 憑長者咭單購飯類，送冷/熱飲品一杯或麵豉湯一客（飲品不包括果汁椰果賓治或推廣飲品） 肯德基 KFC 全日適用：惠顧滿10元送熱奶茶／咖啡1杯（星期六、日及公眾假期除外） 早上11時後：惠顧滿20元送馬鈴薯蓉1個（星期六、日及公眾假期除外） 麥當勞 早上11 時前： 憑長者咭以正價惠顧優質濃香咖啡、優質即磨咖啡、港式奶茶、奶茶或優品豆漿，即可免費獲贈脆薯餅一客 早上11時後： 憑長者咭惠顧單點正價食品一款滿13元或以上即可免費獲贈優質濃香咖啡、奶茶或中汽水一杯或中薯條一客（任選其一） 金記冰室 凡出示長者咭，惠顧任何食品即額外送熱奶茶一杯（優惠只適用於星期一至五堂食，公眾假期除外） Pacific Coffee 凡出示有效長者卡，即享餐飲九折優惠，只限購買手調飲品及／或食品之交易，不適用於購買小商品、寄賣商品、咖啡機、咖啡豆或咖啡膠囊 譚仔三哥米線 下午2-6時，惠顧一餸或以上米線送熱飲一杯

4. 購物優惠

HKTVmall 持長者咭／樂悠咭可登記加入長者會，即可享以下優惠： 逢星期三「HKTVmall長者會員日」額外95折（網購使用優惠碼：SENIOR95）

買門市貨品每件慳2元

買網上指定貨品專享長者價

購物滿350元免費送貨上門 鴻福堂 即日起至12月31日，持有樂悠咭／長者咭／長者八達通的顧客，於鴻福堂全線分店出示正本文件，即可以28元優惠價購買自家蒸飯／鮑魚雞粥一個 Chef Recipes 師家菜 持有樂悠咭／長者咭的顧客，凡購買「師家菜」所有產品可享88折優惠 凡出示樂悠咭／長者咭購物滿450元，即可享加2元換購地老鼠龍𧄌燉湯1個 Soap.com.hk 經長者咭／樂悠咭登記為會員，每日9折優惠，每月優惠上限300元 永安百貨 即日起至2024年2月27日期間，逢星期一、二，憑樂悠咭於指定部門購買指定貨品，享額外95折優惠 指定床上用品

指定毛巾

指定防疫口罩

指定健康食品／超級食品／蜜糖／補充食品

指定電暖毯、電暖墊、電風扇、暖風機、暖爐

指定濾水器／濾芯 百佳超級市場 憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折 Feather & Bone 逢星期三，購買水果及蔬菜享9折優惠 恆香老餅家 凡於付款前出示長者咭，均可享全單9折優惠 榮華餅家 標準價貨品9折 美心西餅 Maxim's Cake Lab 購買任何麵包95折 香港聖安娜餅屋 購買麵包西餅可享95折優惠，不適用於生日蛋糕、時節產品、寄賣產品及飲品

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