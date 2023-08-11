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【樂悠咭】1938年或之前出生　9月1日起可申請｜長者優惠大集合（不斷更新）

精明消費 17:41 2023/08/11

分享：

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為60歲或以上長者而設的「樂悠咭」，從2022年6月起分階段接受不同出生年份的人士申請。事隔一年許，終於輪到1938年或之前出生的老友記，謹記在2023年10月31日遞交申請。如沒有依照上述申請時間表申請，其申請將可能被延遲或不獲處理！

根據八達通網站所指，政府將稍後公布取消「長者八達通」及「個人八達通」享用2元乘車優惠的日期，現有「不記名租用版長者八達通」或「個人八達通」將不能享用2元優惠計劃，即刻記低以下日子：

「樂悠咭」申請日期出生年份
2023年7月1日至8月31日1939, 1940, 1941, 1942
2023年9月1日至10月31日1938或之前

長者或家屬可以透過八達通App，或是索取申請表格以郵遞方式申請。如你申請時已填妥正確資料及遞交所需文件，樂悠咭將於4星期内以郵寄方式寄往你提供的香港通訊地址。

持有樂悠咭／長者咭的讀者，就可享以下優惠，即看有沒有適合你的：

1. 交通優惠

樂悠咭持有人可以用每程2元乘搭指定公共交通工具，如果原票價低於2元，就只需要支付原價：

交通工具服務
港鐵

港鐵本地服務，包括輕鐵服務及港鐵巴士（新界西北）路線

  • 不包括機場快線、往返羅湖、落馬洲及馬場站的東鐵線服務、東鐵線頭等服務
專營巴士

九巴、城巴、龍運巴士及新大嶼山巴士的專營巴士路線

  • 不包括機場巴士「A」及「NA」線、馬場路線、長途巴士新型服務及以預約和團體租用形式提供的特別服務
渡輪

指定的渡輪服務

  • 不包括豪華位服務
綠色專線小巴所有專線小巴路線
紅色小巴、街渡及居民巴士服務

僅限於已獲運輸署批准納入參與優惠計劃

  • 在其車輛或船隻當眼處及其八達通讀寫器上，會展示2元優惠計劃的標誌
電車所有電車路線

2. 娛樂優惠

 樂悠咭持有人（60-64歲）65歲或以上
香港海洋公園標準入場門票：100元免費進場
香港迪士尼樂園1日門票：100元
嘉道理農場暨植物園入場費：20元
M+
  • 標準門票：45元
  • 特別展覽：70元
  • 放映節目：68元
香港故宮文化博物館
  • 標準門票：25元
  • 特別展覽門票（包含標準門票）：60元
公眾游泳池
  • 星期一至五：每位8元
  • 星期六、日及公眾假期：每位9元

3. 餐飲優惠

大快活60歲或以上的樂悠咭／長者咭持有人，可從分店／網上申請「快活關愛長者咭」，每次消費可減3元，每月上限300元
一粥麵

凡出示有效的長者咭，或以長者八達通／樂悠咭付款，於早／茶市惠顧任何套餐或單點主食（小食及飲品除外），可獲贈茶／啡／熱飲一杯（特飲除外）

＊不適用於自助點餐機／手機訂餐／網上外賣平台

美心MX
  • 長者晚市7折

每月第一個星期四（9月7日、10月5日、11月2日、12月7日）的晚市時段，顧客只須出示正本之「長者咭／樂悠咭／長者八達通」，便可享七折優惠

  • 長者全日9折優惠

只要到美心MX或美心Food²分店，點餐時出示正本之「長者咭／樂悠咭／長者八達通」，即可享9折優惠

必勝客 PIZZA HUT憑長者咭／樂悠咭於堂食惠顧下午茶套餐，即可享5元優惠，每位長者每次只能享用優惠1次
薄餅博士 PHD下午茶時段（下午2:30-5:30）憑長者咭／樂悠咭於分店作任何消費（不包括小費、膠袋費），即可減3元
海天堂憑長者咭／樂悠咭以現金購買正價產品滿100元，可享25元優惠，有效日期至2023年12月31日，只適用於以現金購買，接受電子支付
南記粉麵憑長者咭／樂悠咭購買任何粉麵（不包括生料﹑火鍋包及辣椒醬），即可獲細豆漿或生菜半份；購買套餐粉麵，即可獲免費升級大豆漿或生菜半份 
凡滿60歲的顧客出示正本長者咭、樂悠咭或長者八達通，購買任何粉麵（不包括生料﹑火鍋包及辣椒醬），即享92折優惠，只適用於大埔、屯門、元朗、大角咀分店
校長燒肉凡持有樂悠咭於星期一至五享用晚市A時段（5pm-7pm）即有優惠價108元，每位須收原價（158元）加一服務費，優惠期至8月31日
松記糖水店憑長者咭於分店堂食可享9折
吉野家憑長者咭單購飯類，送冷/熱飲品一杯或麵豉湯一客（飲品不包括果汁椰果賓治或推廣飲品）
肯德基 KFC
  • 全日適用：惠顧滿10元送熱奶茶／咖啡1杯（星期六、日及公眾假期除外）
早上11時後：惠顧滿20元送馬鈴薯蓉1個（星期六、日及公眾假期除外）
麥當勞
  • 早上11 時前：

憑長者咭以正價惠顧優質濃香咖啡、優質即磨咖啡、港式奶茶、奶茶或優品豆漿，即可免費獲贈脆薯餅一客

  • 早上11時後：

憑長者咭惠顧單點正價食品一款滿13元或以上即可免費獲贈優質濃香咖啡、奶茶或中汽水一杯或中薯條一客（任選其一）

金記冰室凡出示長者咭，惠顧任何食品即額外送熱奶茶一杯（優惠只適用於星期一至五堂食，公眾假期除外）
Pacific Coffee凡出示有效長者卡，即享餐飲九折優惠，只限購買手調飲品及／或食品之交易，不適用於購買小商品、寄賣商品、咖啡機、咖啡豆或咖啡膠囊
譚仔三哥米線下午2-6時，惠顧一餸或以上米線送熱飲一杯

4. 購物優惠

HKTVmall

持長者咭／樂悠咭可登記加入長者會，即可享以下優惠：

  • 逢星期三「HKTVmall長者會員日」額外95折（網購使用優惠碼：SENIOR95）
  • 買門市貨品每件慳2元
  • 買網上指定貨品專享長者價
  • 購物滿350元免費送貨上門
鴻福堂即日起至12月31日，持有樂悠咭／長者咭／長者八達通的顧客，於鴻福堂全線分店出示正本文件，即可以28元優惠價購買自家蒸飯／鮑魚雞粥一個
Chef Recipes 師家菜持有樂悠咭／長者咭的顧客，凡購買「師家菜」所有產品可享88折優惠
凡出示樂悠咭／長者咭購物滿450元，即可享加2元換購地老鼠龍𧄌燉湯1個
Soap.com.hk經長者咭／樂悠咭登記為會員，每日9折優惠，每月優惠上限300元
永安百貨

即日起至2024年2月27日期間，逢星期一、二，憑樂悠咭於指定部門購買指定貨品，享額外95折優惠

  • 指定床上用品
  • 指定毛巾
  • 指定防疫口罩
  • 指定健康食品／超級食品／蜜糖／補充食品
  • 指定電暖毯、電暖墊、電風扇、暖風機、暖爐
  • 指定濾水器／濾芯
百佳超級市場憑長者咭，逢星期三購買超值牌、佳之選或金御膳產品，可享9折
Feather & Bone逢星期三，購買水果及蔬菜享9折優惠
恆香老餅家凡於付款前出示長者咭，均可享全單9折優惠
榮華餅家標準價貨品9折
美心西餅 Maxim's Cake Lab購買任何麵包95折
香港聖安娜餅屋購買麵包西餅可享95折優惠，不適用於生日蛋糕、時節產品、寄賣產品及飲品

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