【理財加油站】關於有錢人8個不應該相信的神話

相信大家平日也看了不少關於有錢人的書籍，或者聽到他們的「威水史」，但對於他們致富的途徑和方式，仍然會相信那些失真的神話。即使身在富人的圈子裡，如果不是主動與有錢人們探討關於財務的問題，也很有可能會陷在一些錯誤的猜測中。GoBankingRates的個人理財作家列出了一些關於富人獲取財富方法的神話，以及一些富人普遍的神話，以下是其中8大點。



8個關於有錢人的神話

對有錢人的誤解1：他們總是知道如何把握市場時機

富人們投資非常常見，但大家經常誤解他們有某種秘密的能力，總是可以準備地把握市場時機，獲得不少收益。事實上，試圖預測和把握市場已經是很多富人犯的錯誤。

根據GoBankingRates引述美國基金管理公司Vanguard創始人Jack Bogle在談到市場時機時曾說過這樣的話，在這個行業工作了近50年，他不知道還有誰能夠成功並始終如一地做到這一點，也不知道有誰能夠成功且始終如一地做到這一點。



同時，有錢人們也不是每次都能獲得投資收益，也像普通投資者一樣，有得亦有失，不是每一次都成功。



對有錢人的誤解2：他們很貪婪

關於有錢人另外一個關於金錢最多的誤解就是，他們總是非常貪婪，這也是大家覺得他們賺到錢的原因，但這與事實相差甚遠。許多有錢人也是慈善家，為他們所信仰的事業捐款，並支持資金匱乏的組織。

對有錢人的誤解3：他們花錢大手大脚

平時在社交媒體上，見到有錢人的生活非常奢華，擁有豪車、豪宅、名牌手袋、名牌服飾等等。無可否認，對於某一些人而言，這是正確的，但並不是每個人都是如此。雖然他們收入比較多，但仍然需要注意自己的支出，他們始終非常注意自己的極限，無論這個極限是多或少，很多有錢人其實都比想象中更節儉。

對有錢人的誤解4：他們喜歡炫耀自己的財富

很多人可能受到網絡上或電視上關於富人形象的影響，認為他們都是「不貴不用」，但現實生活中，很多有錢人甚至不想別人知道自己有錢，日常用品追求實用多於奢侈，生活相對節儉，這也是他們可以成為有錢人的原因吧。

對有錢人的誤解5：他們是資金管理專家

許多有錢人可能擁有卓越的商業頭腦，但不一定擁有過人的資產管理能力。不過，通常情況下，有錢人都會擁有管理資產的專家團隊，幫助他們做出明智的財務決策。



對有錢人的誤解6：他們從未遇到過債務或金錢問題

大家總是認為有錢人不會遇到金錢困難，更不可能背負債務。但事實並非如此，有錢人的資產龐大，可能負債也是巨額。另外，有錢人的路也不總是一帆風順，他們創辦企業很多在多年之後也可能面臨破產或其他債務危機。



對有錢人的誤解7：他們利用不太富裕的人

與「富人貪婪」這一觀點相伴的另​​一個誤解是，他們也很容易利用別人的優勢。雖然這對某些人來說可能是正確的，但並不是大多數。大家之所以相信這一點，是因為富人比平常人賺更多的錢，而且人們有時認為他們應該賺和富人一樣多的錢，但他們並沒有真正賺到錢，但富人也經歷了很多障礙，才達到現在的位置，並且也背負著更大的責任，並非一件容易的事情。



對有錢人的誤解8：他們中的大多數人繼承了財富

還有一個誤解就是，大家覺得很多人都是繼承了財富，才有如此成功的財富和地位。但世界上很多成功人士都是出身卑微。雖然代代相傳的財富可能會讓一些人變得富有，但事情並不總是如此。如果沒有足夠的資金管理技能和追求卓越的動力，財富的受益者往往會在真正有所收穫之前就失去財富。

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