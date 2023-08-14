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【加密市場一周】HashKey、OSL獲香港加密幣零售牌照｜PayPal推美元穩定幣

博客 08:00 2023/08/14

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上周，加密貨幣市場交易量下跌至 367億美元。比特幣於周三報29,757美元，上升0.37%。以太幣一周下跌0.31%，周三報1,856美元。

HashKey、OSL獲香港加密幣零售牌照

HashKey交易所和OSL數字證券有限公司成為香港新建立框架下首批獲得加密貨幣交易所牌照的機構，允許交易所面向散戶客戶提供服務。HashKey交易所是HashKey集團的一個分支，該集團是一家數字資產金融服務公司，在星期四宣佈獲得了牌照的認可。與此同時，總部位於香港的BC科技集團有限公司的子公司OSL數字證券也獲得了牌照，使他們能夠為散戶客戶提供服務。在香港之前的加密資產服務提供者自願許可安排下擁有牌照，可能有助於這些機構獲得批准的過程。此前，HashKey集團已經宣布計劃在第二季度引入一個受監管的交易所，面向散戶客戶，並透露計劃以10億美元的估值籌集資金，從香港重新崛起的加密貨幣中心中受益。

PayPal推美元穩定幣

支付巨頭PayPal（PYPL.O）周一宣佈推出一種與美元掛鈎的穩定幣，成為首家主要金融科技公司採用數字貨幣進行支付和轉賬的先驅舉措。PayPal的這一消息在周一推升了其股價2.66%，顯示出對混亂的加密貨幣行業的信心。從英國到歐盟，許多重要的經濟體都已出台穩定幣的監管政策。歐盟的政策將於2024年6月生效。上個月，美國眾議院金融服務委員會還推進了一項法案，旨在建立穩定幣的聯邦監管框架，該法案將重點關注穩定幣發行人的登記和批准過程的規則。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷

信昇加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周三報6372點，一周下跌1.2% ；信昇比特幣指數報7,185點，一周上升0.3%；信昇以太幣指數報15,943點，一周下跌 0.8%; 信昇加密穩定幣報999.29點。信昇比特幣現價指數報29,747點，一周上升0.3%；信昇以太幣現價指數報1,855點，一周下跌0.9%。

指數指數水平（點）
(截至2023-08-09)		一周變化
信昇加密貨幣指數6372-1.2% (-77)
信昇比特幣指數7185+0.3% (+23)
信昇以太幣指數15943-0.8%(-135)
信昇加密穩定幣指數999.29-0.01901%(-0.18991)
信昇比特幣現貨指數29747+0.3%(+103)
信昇以太幣現貨指數1855-0.9%(-16)

*截至2023年8月9日，三隻指數均採用相同的起始日及基準水平（2018年12月3日為1000點）。

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撰文 : 陳雅芳 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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