【信用卡優惠】台灣旅行賺11%回贈　留意3大細節　教你食盡$700優惠

暑期旺季周圍機票都很貴，想近近地去一轉台灣？中銀香港 （02388） 新近推出信用卡優惠，用中銀銀聯雙幣卡去台灣旅行可賺現金回贈3%，配合日常簽賬10X積分獎賞（相當於4%回贈）及手機支付4%回贈，合共最多可以獲11%回贈！3個簽賬優惠合計起來可獲得700元現金回贈。好似很著數？以下將跟各位讀者一起拆解當中細節。

第一點：先登記後出發，才能賺3%回贈

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即日至2023年9月30日期間，在台灣當地累積簽賬滿3,500港元等值或以上，就可以得到3%現金回贈，每位客戶回贈上限為150元，有關現金回贈將於2024 年1月31日或之前誌入對應的戶口內。

值得留意，這個優惠推廣設登記名額限制，只適用於登記期內首3,800名成功登記之客戶。客戶需要在BoC Pay、推廣網頁、中銀香港流動應用程式「中銀香港信用卡」微信官號（WeChat ID：BOCHK_CC）輸入合資格信用卡之正確資料，完成後將獲發一個登記編號，便是成功登記。

第二點：不同類別簽賬，回贈上限亦不同

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「10X狂賞派」的優惠期較長，在2023年12月31日才會到期，但留意只限於香港發行的中銀信用卡（中銀Chill Card除外）。這個優惠推廣亦設登記名額限制，登記期內首100,000名成功登記的客戶才可獲相關獎賞。

另外要留意的是，不同類別的簽賬均有不同回贈上限，例如繳費狂賞每個曆月的回贈上限只有50元，食買玩狂賞則是330元，不過單一簽賬淨額須滿500元以上，每個曆月累積滿8,000元或以上才有。每個類別的回贈上限，可見下表：

簽賬類別 回贈上限 每個曆月 2023年之內 食買玩狂賞 - 本地／海外實體店零售簽賬 82,500積分 （330元） 495,000積分 （1,980元） 網購狂賞 - 指定網上零售簽賬 30,000積分 （120元） 180,000積分 （720元） 繳費狂賞 12,500積分 （50元） 75,000積分 （300元） 合共可獲現金回贈： 500元 3,030元 註：回贈金額以每250積分＝1元的兌換率計算

第三點：留意「手機簽賬」的定義和回贈比例

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現時流動支付十分盛行，記得手機簽賬是指透過BoC Pay、雲閃付app、 Apple Pay、Huawei Pay進行之零售簽賬交易才算，其他例如PayMe、WeChat Pay HK、AlipayHK等等都不適用於此優惠。

此外，手機簽賬4%現金回贈只適用於中銀雙幣鑽石卡客戶，如果是中銀雙幣白金卡客戶，手機簽賬就只有2%現金回贈。每位客戶（以每個卡賬戶計算）每月回贈上限為100元，以每月的第1天至最後1天計算。

如何食盡信用卡回贈優惠？

綜合上述所有簽賬優惠所得，我們只要在台灣當地以手機於實體店零售簽賬，簽賬滿8,250元便能獲得第1、第2和第4點的回贈，合共580元；加上出發前在網上預訂的機票和酒店，簽賬滿3,000元就可以獲得120元回贈，未計及中銀香港向指定預訂平台提供的特別優惠，單是信用卡簽賬已可以慳700元。

簽賬類別 簽賬金額 回贈金額 1. 台灣當地簽賬 5,000元 150元 2. 海外實體店零售簽賬 8,250元 330元 3. 訂機票、酒店的網上簽賬 3,000元 120元 4. 手機簽賬 5,000元 100元 合共可獲 ＝700元

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