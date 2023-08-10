  • 28°C
香港時間 : 2023810日 (週四) 19:03
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【信用卡優惠】台灣旅行賺11%回贈　留意3大細節　教你食盡$700優惠

精明消費 18:07 2023/08/10

分享：

分享：

暑期旺季周圍機票都很貴，想近近地去一轉台灣？中銀香港 （02388） 新近推出信用卡優惠，用中銀銀聯雙幣卡去台灣旅行可賺現金回贈3%，配合日常簽賬10X積分獎賞（相當於4%回贈）及手機支付4%回贈，合共最多可以獲11%回贈！3個簽賬優惠合計起來可獲得700元現金回贈。好似很著數？以下將跟各位讀者一起拆解當中細節。

第一點：先登記後出發，才能賺3%回贈

點擊圖片放大

即日至2023年9月30日期間，在台灣當地累積簽賬滿3,500港元等值或以上，就可以得到3%現金回贈，每位客戶回贈上限為150元，有關現金回贈將於2024 年1月31日或之前誌入對應的戶口內。

值得留意，這個優惠推廣設登記名額限制，只適用於登記期內首3,800名成功登記之客戶。客戶需要在BoC Pay、推廣網頁、中銀香港流動應用程式「中銀香港信用卡」微信官號（WeChat ID：BOCHK_CC）輸入合資格信用卡之正確資料，完成後將獲發一個登記編號，便是成功登記。

第二點：不同類別簽賬，回贈上限亦不同

點擊圖片放大

「10X狂賞派」的優惠期較長，在2023年12月31日才會到期，但留意只限於香港發行的中銀信用卡（中銀Chill Card除外）。這個優惠推廣亦設登記名額限制，登記期內首100,000名成功登記的客戶才可獲相關獎賞。

另外要留意的是，不同類別的簽賬均有不同回贈上限，例如繳費狂賞每個曆月的回贈上限只有50元，食買玩狂賞則是330元，不過單一簽賬淨額須滿500元以上，每個曆月累積滿8,000元或以上才有。每個類別的回贈上限，可見下表：

簽賬類別回贈上限
每個曆月2023年之內
食買玩狂賞 - 本地／海外實體店零售簽賬

82,500積分

（330元）

495,000積分

（1,980元）

網購狂賞 - 指定網上零售簽賬

30,000積分

（120元）

180,000積分

（720元）

繳費狂賞

12,500積分

（50元）

75,000積分

（300元）

合共可獲現金回贈：500元3,030元
註：回贈金額以每250積分＝1元的兌換率計算

第三點：留意「手機簽賬」的定義和回贈比例

點擊圖片放大

現時流動支付十分盛行，記得手機簽賬是指透過BoC Pay、雲閃付app、 Apple Pay、Huawei Pay進行之零售簽賬交易才算，其他例如PayMe、WeChat Pay HK、AlipayHK等等都不適用於此優惠。

此外，手機簽賬4%現金回贈只適用於中銀雙幣鑽石卡客戶，如果是中銀雙幣白金卡客戶，手機簽賬就只有2%現金回贈。每位客戶（以每個卡賬戶計算）每月回贈上限為100元，以每月的第1天至最後1天計算。

如何食盡信用卡回贈優惠？

綜合上述所有簽賬優惠所得，我們只要在台灣當地以手機於實體店零售簽賬，簽賬滿8,250元便能獲得第1、第2和第4點的回贈，合共580元；加上出發前在網上預訂的機票和酒店，簽賬滿3,000元就可以獲得120元回贈，未計及中銀香港向指定預訂平台提供的特別優惠，單是信用卡簽賬已可以慳700元。

簽賬類別簽賬金額回贈金額
1. 台灣當地簽賬5,000元150元
2. 海外實體店零售簽賬8,250元 330元
3. 訂機票、酒店的網上簽賬3,000元120元
4. 手機簽賬5,000元100元
合共可獲＝700元

相關文章：

【信用卡優惠】餐飲簽賬回贈11%　回贈可兌換里數　留意門檻及上限

【入U必睇】交學費回贈2.4%／唔洗簽賬都有回贈　6張學生信用卡選擇

【財富自由】新加坡的財富自由只要300萬港元　budget比香港少67%真係夠？

ET財智Talk
【ET財智Talk】本港樓價或於明年中回升？ 經絡按揭曹德明分析拆息、樓價走勢及樓按變化

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 生活理財

最新專欄文章 更多

【信用卡優惠】餐飲簽賬回贈11%　回贈可兌換里數　留意門檻及上限
2023/08/08
【信用卡優惠】餐飲簽賬回贈11%　回贈可兌換里數　留意門檻及上限
【JUPAS放榜】Grant Loan申請全攻略　一文看清申請步驟／所需文件　香港升學必讀！
2023/08/08
【JUPAS放榜】Grant Loan申請全攻略　一文看清申請步驟／所需文件　香港升學必讀！
【入U必睇】交學費回贈2.4%／唔洗簽賬都有回贈　6張學生信用卡選擇
2023/08/06
【入U必睇】交學費回贈2.4%／唔洗簽賬都有回贈　6張學生信用卡選擇
【銀聯卡優惠】北上用邊張銀聯卡？800元獎賞錢／ 700元回贈／永久免年費
2023/07/29
【銀聯卡優惠】北上用邊張銀聯卡？800元獎賞錢／ 700元回贈／永久免年費
【信用卡優惠】每年10次免費入Lounge、$1.5可換1里　中銀推Cheers Card吸中產客
2023/07/27
【信用卡優惠】每年10次免費入Lounge、$1.5可換1里　中銀推Cheers Card吸中產客
旅遊熱話 旅遊資訊 Apple Pay 信用卡 雲閃付 機票 著數優惠 網購平台 電子支付 網上購物

下一篇文章

【今日優惠精選】GODIVA朱古力雪糕 買1送1｜千色Citistore開學禮 低至7折
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【北上攻略】國內航線更抵玩！3種方式去深圳機場　最快70分鐘到達
【北上攻略】國內航線更抵玩！3種方式去深圳機場　最快70分鐘到達
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（7月5日更新）
【換台幣】銀行仲抵？新台幣兌換大比併 近20間找換店、銀行匯率比較（7月5日更新）
【今日優惠精選】GODIVA朱古力雪糕 買1送1｜千色Citistore開學禮 低至7折
【今日優惠精選】GODIVA朱古力雪糕 買1送1｜千色Citistore開學禮 低至7折
【JUPAS放榜】Grant Loan申請全攻略　一文看清申請步驟／所需文件　香港升學必讀！
【JUPAS放榜】Grant Loan申請全攻略　一文看清申請步驟／所需文件　香港升學必讀！
AlipayHK × 本地銀行推分期服務 於Apple店消費享12個月免息免手續費分期
AlipayHK × 本地銀行推分期服務 於Apple店消費享12個月免息免手續費分期
【學貸2023】想申請大學Grant Loan點做好？　一文了解申請資格及程序！
【學貸2023】想申請大學Grant Loan點做好？　一文了解申請資格及程序！
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款