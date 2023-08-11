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第一份暑期工所賺收入　怎用才是最好？三個步驟學懂處理第一桶金

博客 08:00 2023/08/11

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學年完結，莘莘學子最期待的暑假終於來臨。玩樂之餘，不少學生、尤其是畢業生會選擇進行暑期工作，開展人生首次職場體驗。然而，獲得人生「第一份」暑期工收入的同時，或許也會衍生很多很多的第一次，這些第一次，你知道該怎樣處理嗎？

訂立短期儲蓄目標

當我們從暑期工獲得第一份收入，面對人生第一次有自主收入，難免會產生稿賞自己的心情，用這筆收入購買心頭好。但有時我們也可停一停想一想，我們是否可以將部分收入撥作儲蓄，開始訂立短期儲蓄目標，而非全數用作即時的購物享樂？例如去一趟台灣或日本旅行，花費約$10,000-20,000元；更換性能較好的手提電腦，花費約$15,000-25,000。如果希望實現進修計劃，修讀2個學期的日語課程，大約需要$20,000至$30,000。修讀駕駛課程，花費約$15,000-20,000。若我們於暑期後能覓得兼職工作，更能繼續將部分收入用作儲蓄，持續實現不同的儲蓄目標。

嘗試投資

暑期工收入除可用作開展短期儲蓄目標外，也能考慮用作投資。但我們作任何投資決定之前，先要問自己，你的暑期工收入是需用作繳交學費及應付生活開支，還是較為鬆動，可自由分配使用？若我們將暑期工收入用作投資，就要考慮投資金額會否影響生活，投資的第一個要訣是所用的資金是否能承受風險，最簡單便應是一份不影響生活的額外資本。而當我們進入這個複雜萬變的投資世界之前，必須有所預備，了解不同投資產品的特性，例如定期存款、債券、股票，基金等。再者，投資涉及風險，價格可升可跌，雖然投資有獲利的可能，但我們也要有心理準備，隨時會損失大部分甚或所有投資成本，所以了解自己的風險承擔能力極為重要。

學習處理強積金

當我們的暑期工收入達到特定金額，申請及處理強積金戶口是不可或缺的步驟。或許有些人會認為，強積金的供款不多，可以不予理會。但細心一想，既然我們必須處理這個投資任務，何不好好利用它作投資練習？積金局平台其實有許多非常實用的資料，讓我們自我學習，以便選擇適合自己的基金組合。而且，畢業後開始全職工作後，我們將要處理的強積金帳戶及供款只會越來越多，避無可避，所以應該及早學習，規劃及善用這個退休投資工具。

暑期工的第一份收入或許未必是很大的金額，但絕對是一個非常寶貴的實習機會，讓我們初次接觸到運用金錢的自主權，學會獨立處理自己的財務。作適度的情緒消費也好，開展短期儲蓄目標也好，踏入投資或處理強積金的大門時，亦是培養理財知識、態度及技巧的好機會，更重要的，是給自己打一個良好基礎，以便在日後面對更複雜及瞬息萬變的理財環境及工具時，能運用獨立思考能力作出理財決定。

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撰文 : 鄭子聰 香港家庭福利會 理財教育中心 認可理財社工

欄名 : 從心學理財

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