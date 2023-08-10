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【理財個案】遇詐騙輸身家、倒欠70萬　仲有按揭要供　該如何翻身?

個人增值 20:30 2023/08/10

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現今社會騙案橫行，稍一不慎陷入騙局，隨時輸掉半生積蓄。不過人生並不就此玩完，這次個案雖然看似悲觀，其實仍有翻身希望，不容輕易言敗，看看龔成是如何回應:

 

讀者︰

我30歲，因為詐騙案被騙了整副身家，還欠親戚$70萬借款！

已婚，沒有小朋友，有一個單位自住，每月要還按揭。銀行就快無晒現金！

我可以點樣生活？

可以點樣翻身？

謝謝！

案件已交給警方！

 

龔成︰

聽到這樣的事情，真的很痛心。慶幸你沒有被此事打垮，依然積極面對。

首先，一定要吸取教訓，早前都有些用美女微信、假投資專家開始的投資騙局，雖然不知道你具體的情況，但我可以提供一些建議避免：

第一，不要胡亂加入財經群組。

第二，不要輕信別人意見。

第三，買入股票前要有自己的獨立分析。

至於如何翻身，要先還清欠債，雖然是親戚，但都是人情，必須還清(建議先同親戚討論，找出一個大家都最合適的還款方法)。

記住，理財投資不能急，一步步去做。

你依然相當年青，人生還有好多機會。因此，累積財富的事情可以慢慢進行。

雖然有負擔，但沒有小朋友，你要將開支可以在控制的範圍，比過往更小心理財。

還清債務之後，要先增加銀行的備用現金，面對生活的不時之需。

等你的防守做好之後，每月有一定空閒資金，才考慮用月供的模式去累積財富。不要急，這刻做好還債及儲現金先。

簡單來說，第一，了解你現時的收支，小心控制支出，令你可以儲最多的錢，第二，增加你的現金，當有一定的現金後，就還錢，第三，不要心急投資，等你理財好負債及有足夠現金先。

雖然這刻不建議立刻投資，但可以做準備，學好理財及投資，你要去努力增進投資知識，來提升你財富增值效果。你要多讀投資相關書本、年報，新聞和報讀相關課程。

【本文獲作者龔成授權轉載】

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欄名 : 80後百萬富翁

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