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「鱷王」達利奧推免費APP　包含暢銷書全文、案例研究

個人增值 14:29 2023/08/10

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全球最大對沖基金橋水（Bridgewater Associates）創辦人、「鱷王」達利奧 (Ray Dalio) 基於其暢銷書《原則：生活與工作》（Principles: Life and Work）推出免費的教育類App，近日上架更多國家的Android和iOS應用商店，但尚未開放香港用戶下載。

達利奧26歲時白手起家創辦橋水基金，曾成功預測2008年金融危機，成為華爾街教父級大神。他從過往經驗中總結出涵蓋為人處事、企業管理的一系列成功原則，2017年寫成《原則：生活與工作》，登上亞馬遜商業管理類書籍銷量榜首。

暢讀《原則》全文、互動案例

2019年，達利奧首先在美國iOS App Store推出基於這本書的免費App「Principles In Action」，將原書全文、幕後視頻片段和實踐原則的互動案例研究相結合。由於反響熱烈，2020年加推Android版，兩個版本程式的可下載地區擴大為美國、英國、西班牙、德國、印度。

除了書籍和支持案例外，該應用程式還包括：

  • 進行PrinciplesYou評估，查看結果並添加朋友進行比較。
  • 進行性格測試
  • 達利奧的每日原則
  • 突出顯示本周案例和相關原則
  • 搜索功能涵蓋應用程式中的所有內容，包括全套原則
  • 數字「教練」幫助用戶輕鬆找到適合其具體情況的原則
  • 應用程式中的專用部分供用戶標注、收藏、發展和記錄自己和他人的原則
  • 達利奧提供的其他內容，包括經濟學研究以及社交媒體上定期發表的長篇文章

歐美、印度可用 惟香港尚無法下載

本月初，App上架更多歐美地區，目前有11個國家（美國、英國、德國、西班牙、印度、加拿大、荷蘭、法國、義大利、羅馬尼亞、克羅地亞）的Android和iOS用戶均可下載，惟仍未對香港等大部分亞太地區開放。

該App在蘋果App Store中評分高達4.9分，迄今已有6千條評論。有用戶表示，從中學到了很多關於銷售、交易的專業知識，以及與人打交道的技巧；還有使用者認爲，其中的數字教練功能是最有價值的工具，可以幫人們明確並解決最緊迫的問題。

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