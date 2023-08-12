她將年收入2000萬副業變成主業　副業漸有起色　該何時辭去全職？

現時，很多人除了正職之外，還會做一些兼職工作。有人可能因為正職人工較低，需要更多收入維持生活；有人可能希望實現多元收入，降低失業的風險。當中還有不少能力較强的人士，通過副業賺取的收益甚至超過主業。當副業漸有起色時，另一個問題又浮現，我們應該繼續兼顧兩者，還是辭去正職，專注於副業，爭取更大化收益？



32歲的打工仔 將副業變成全職工作

Jamie Stark Inlow原本是一名30歲出頭，做著朝九晚五高等教育工作的普通打工人。在一次偶然機會中，她發現了閒置公寓的潛力，並將其變成Airbnb的房源，獲得不錯收入。幾年後，隨著房源數量逐漸增加，她成立了一家專業的物業管理公司，名為Be Still Getaways。她向CNBC分享了她的成功個案。



Inlow的副業轉型公司，目前管理著維吉尼亞州120多家出租房屋和旅行度假屋，截至2022年，該公司收入接近200萬美元（約為1500萬港元），根據CNBC Make It查閲的文件，今年公司有望收入300萬美元（2300萬港元）。

創業初期未有辭去正職



在她成立這間物流管理公司的初期，雖然經營不錯，由於收入不穩定，以及每月需要不少固定成本，包括支付給員工的人工、公司物資、租金等等。於是，她仍然同時兼顧原本全職工作。直到後來物流公司業務持續發展，規模變大，公司在連續一段時間内獲得可觀的回報，並且分給自己的收入超過她的全職收入後，Inlow才決定辭掉其他全職工作，將這個副業變成正職。

另外，還有一個重要的原因，由於兼顧全職工作和逐漸壯大的副業，Inlow發現自己心理健康開始受到影響，並且沒有更多時間陪伴家人，綜合以上幾個原因，讓Inlow堅定了辭職的決心。

Inlow辭去主業原因：

1. 公司在連續一段時間有可觀回報

2. 副業收入超越主業

3. 兼顧主副業令心理健康受影響

4. 沒有時間陪伴家人

何時應該從主業辭職？

由此可見，如果副業剛剛有一點起色，就完全辭掉自己的全職工作，並不是一個理想的做法，還有多種因素需要綜合考量。那麽，什麽時候才能安心完全辭去全職工作？《副業致富的法則》一書中，提出3個標準供大家參考，當這幾個標準得到肯定時，就是辭職的時候。



判斷標準1：主業是否已沒有可取之處？

要思考主業的可取之處，可以從4個方面入手。首先，主業是否占據自己大部分時間，令自己私人時間愈來愈少，甚至沒有睡覺時間，這樣只會令工作狀態日漸變差。其次，應檢視自己的主業是否沒有任何提升的空間，如果不具備非常明晰的上升通道，也可以考慮轉換。最後，在考慮主業和副業之間選擇時，可以給自己3個月到半年時間，全力以赴去做副業，如果副業還沒有很大提升，可以不急於離開主業。



判斷標準2：副業收入已經實現長期穩定？

在決定副業是否可以轉成主業，一個非常重要的評判標準就是，是否可以長期並穩定地帶來這種高收入。很多人可能在一年中，只有一兩個月副業收入超越主業，就覺得可以放棄主業，這並不是一種穩定狀態，也要考慮那些收入較低的月份，否則將容易面臨財務危機。



判斷標準3：辭了主業後，副業收入會有明顯提升？

很多人在兼顧主業和副業一段時間後，由於太辛苦，就考慮辭去主業，這並不是一個充足的理由。在決定是否辭退主業時，也要考慮如果全心投入副業，副業是否能帶來比現在更多的收益，如果沒有提升，那就沒有太大必要。作者分享了自己的創業經歷，他當時辭退主業的一個重要原因是，主業占據了太多的時間，也因此拒絕了非常多的副業合作機會，辭掉主業之後，他就有充分的時間去把原本拒絕掉的副業機會重新找回來。如果同樣是這種情況，這才是辭掉主業的好時機。

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