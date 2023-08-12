  • 29°C
香港時間 : 2023812日 (週六) 22:15
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

她將年收入2000萬副業變成主業　副業漸有起色　該何時辭去全職？

個人增值 21:45 2023/08/12

分享：

分享：

現時，很多人除了正職之外，還會做一些兼職工作。有人可能因為正職人工較低，需要更多收入維持生活；有人可能希望實現多元收入，降低失業的風險。當中還有不少能力較强的人士，通過副業賺取的收益甚至超過主業。當副業漸有起色時，另一個問題又浮現，我們應該繼續兼顧兩者，還是辭去正職，專注於副業，爭取更大化收益？

32歲的打工仔　將副業變成全職工作
Jamie Stark Inlow原本是一名30歲出頭，做著朝九晚五高等教育工作的普通打工人。在一次偶然機會中，她發現了閒置公寓的潛力，並將其變成Airbnb的房源，獲得不錯收入。幾年後，隨著房源數量逐漸增加，她成立了一家專業的物業管理公司，名為Be Still Getaways。她向CNBC分享了她的成功個案。

Inlow的副業轉型公司，目前管理著維吉尼亞州120多家出租房屋和旅行度假屋，截至2022年，該公司收入接近200萬美元（約為1500萬港元），根據CNBC Make It查閲的文件，今年公司有望收入300萬美元（2300萬港元）。

創業初期未有辭去正職

在她成立這間物流管理公司的初期，雖然經營不錯，由於收入不穩定，以及每月需要不少固定成本，包括支付給員工的人工、公司物資、租金等等。於是，她仍然同時兼顧原本全職工作。直到後來物流公司業務持續發展，規模變大，公司在連續一段時間内獲得可觀的回報，並且分給自己的收入超過她的全職收入後，Inlow才決定辭掉其他全職工作，將這個副業變成正職。

另外，還有一個重要的原因，由於兼顧全職工作和逐漸壯大的副業，Inlow發現自己心理健康開始受到影響，並且沒有更多時間陪伴家人，綜合以上幾個原因，讓Inlow堅定了辭職的決心。

Inlow辭去主業原因：
1. 公司在連續一段時間有可觀回報
2. 副業收入超越主業
3. 兼顧主副業令心理健康受影響
4. 沒有時間陪伴家人

何時應該從主業辭職？
由此可見，如果副業剛剛有一點起色，就完全辭掉自己的全職工作，並不是一個理想的做法，還有多種因素需要綜合考量。那麽，什麽時候才能安心完全辭去全職工作？《副業致富的法則》一書中，提出3個標準供大家參考，當這幾個標準得到肯定時，就是辭職的時候。

判斷標準1：主業是否已沒有可取之處？
要思考主業的可取之處，可以從4個方面入手。首先，主業是否占據自己大部分時間，令自己私人時間愈來愈少，甚至沒有睡覺時間，這樣只會令工作狀態日漸變差。其次，應檢視自己的主業是否沒有任何提升的空間，如果不具備非常明晰的上升通道，也可以考慮轉換。最後，在考慮主業和副業之間選擇時，可以給自己3個月到半年時間，全力以赴去做副業，如果副業還沒有很大提升，可以不急於離開主業。

判斷標準2：副業收入已經實現長期穩定？
在決定副業是否可以轉成主業，一個非常重要的評判標準就是，是否可以長期並穩定地帶來這種高收入。很多人可能在一年中，只有一兩個月副業收入超越主業，就覺得可以放棄主業，這並不是一種穩定狀態，也要考慮那些收入較低的月份，否則將容易面臨財務危機。

判斷標準3：辭了主業後，副業收入會有明顯提升？
很多人在兼顧主業和副業一段時間後，由於太辛苦，就考慮辭去主業，這並不是一個充足的理由。在決定是否辭退主業時，也要考慮如果全心投入副業，副業是否能帶來比現在更多的收益，如果沒有提升，那就沒有太大必要。作者分享了自己的創業經歷，他當時辭退主業的一個重要原因是，主業占據了太多的時間，也因此拒絕了非常多的副業合作機會，辭掉主業之後，他就有充分的時間去把原本拒絕掉的副業機會重新找回來。如果同樣是這種情況，這才是辭掉主業的好時機。

相關文章：

【理財加油站】她29歲開始規劃　43歲退休　「不婚族」5大理財策略

想做副業豐富收入來源？ 5大注意事項 善用「沉睡技能」

【理財加油站】「職涯緩衝」成新趨勢　逾7成專業人士想找新工作

ET財智Talk
【ET財智Talk】本港樓價或於明年中回升？ 經絡按揭曹德明分析拆息、樓價走勢及樓按變化

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

【大灣區青年】前海新「十二條」 港青生活、租金補貼每月有　創業可獲100萬
今日
【大灣區青年】前海新「十二條」 港青生活、租金補貼每月有　創業可獲100萬
「鱷王」達利奧推免費APP　包含暢銷書全文、案例研究
2023/08/10
「鱷王」達利奧推免費APP　包含暢銷書全文、案例研究
富途：「賺錢人群」擅於把握這個機會　女性股票持倉超越男性
2023/08/08
富途：「賺錢人群」擅於把握這個機會　女性股票持倉超越男性
爆紅日本婆婆　90歲仍每周工作5天　元氣秘訣︰持續吸收新資訊
2023/08/06
爆紅日本婆婆　90歲仍每周工作5天　元氣秘訣︰持續吸收新資訊
【JUPAS放榜】大學畢業起薪$25,250　醫科之外、這科最有「錢途」！比較8間大學畢業生薪酬　
2023/08/04
【JUPAS放榜】大學畢業起薪$25,250　醫科之外、這科最有「錢途」！比較8間大學畢業生薪酬　
財務自由 職涯規劃 就業 物業管理 港元 失業 創業 辭職 兼職 全職

下一篇文章

【大灣區青年】前海新「十二條」 港青生活、租金補貼每月有　創業可獲100萬
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【JUPAS放榜】大學畢業起薪$25,250　醫科之外、這科最有「錢途」！比較8間大學畢業生薪酬　
【JUPAS放榜】大學畢業起薪$25,250　醫科之外、這科最有「錢途」！比較8間大學畢業生薪酬　
【大灣區青年】前海新「十二條」 港青生活、租金補貼每月有　創業可獲100萬
【大灣區青年】前海新「十二條」 港青生活、租金補貼每月有　創業可獲100萬
45歲提前退休、環遊世界卻患躁鬱症　感悟「内心平靜才是真快樂」
45歲提前退休、環遊世界卻患躁鬱症　感悟「内心平靜才是真快樂」
【Rolex】二手地攤$15買走「勞力士」　轉手勁賺500倍！
【Rolex】二手地攤$15買走「勞力士」　轉手勁賺500倍！
【理財個案】遇詐騙輸身家、倒欠70萬　仲有按揭要供　該如何翻身?
【理財個案】遇詐騙輸身家、倒欠70萬　仲有按揭要供　該如何翻身?
【Rolex】潛在升值近100倍！5大品牌錶款　兩款勞力士居首
【Rolex】潛在升值近100倍！5大品牌錶款　兩款勞力士居首
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款