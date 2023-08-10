  • 29°C
香港時間 : 2023812日 (週六) 11:29
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

如何打造幸福香港？建造業正在勾劃藍圖

專輯 18:00 2023/08/10

分享：

分享：

特區政府2022年的《施政報告》提出從「提量、提速、提效、提質」造地建屋，以構建更宜居的香港。房屋局亦研究制定「幸福設計」指引，以提升市民幸福感，讓普羅大眾可以安居樂業。幸福香港的一磚一瓦，有賴社會各界共同打造。而建築業作為重要的持份者，應從行業出發，推動「幸福建造」。

何為「幸福建造」？不外乎三個層面。其一，建造幸福的城市；視社會發展所需為己任，用心建造民生工程，推動香港成為更加宜居、可持續發展的城市；其二，打造幸福的社區；融入社區、服務大眾，打造友好、溫暖的社區環境；其三，共築幸福的未來；促進產業發展，著力人才培育，促進城市生生不息的發展、讓未來可期。

扎根香港逾四十多年，中建香港一直秉持「慎微篤行、精築致遠」的理念，先後承建超過800項工程，包括香港故宮文化博物館、將藍隧道、將軍澳中醫醫院、有機資源回收中心第二期（O ‧ PARK2）等民生工程，足跡遍佈全港各個角落，踐行「幸福建造」。

科技驅動 打造安居樂業的場所

近年來，建造業致力於推動數碼化轉型，善用創新建造技術，為市民帶來優質的民生工程和建築作品。以中建香港為例，在工程項目中採用多項創新技術，包括組裝合成建築法（MiC）、建築訊息模擬（BIM）、機電裝備合成法（MiMEP）等，更引入機械人技術，提升生產力的同時，也進一步優化建造週期，及提升建造質量。

以香港兒童醫院為例，是由中建香港承建的設計和建造工程，設計上充滿童趣，突破傳統醫院冰冷、刻板的形象，在提供高質量醫療服務的同時，也為兒童帶來寧靜、放鬆的療養環境，用心守護下一代。

兒童醫院的設計融入繽紛色彩和童趣，增加親切感。

另一項重要的民生工程，是正在進行中的搬遷沙田污水處理廠往岩洞工程，未來將騰出約28公頃土地作興建房屋和其他有利民生的用途。項目工期較長，中建香港攜手聯營夥伴，打造社區聯絡中心向市民科普項目背景，並定期組織豐富多彩的社區活動，致力於打造和諧的社區關係。而社區聯絡中心作為臨時用途的建築，正是以MiC技術建造，高效又環保。

「搬遷沙田污水處理厰往岩洞」社區聯絡中心的建設採用了MiC，由14個組件組成。

綠色低碳 守護可持續發展的環境

可持續發展是香港和國家的重要戰略方向。中建香港致力推動建造業的低碳轉型，特別制定了「P.E.A.K」可持續發展理念：People、Environment、Alliance、Key Projects for Hong Kong，透過引領企業上下和社會大眾共同協作，打造環境友好的低碳施工方案，並與學術界及供應鏈夥伴合作，繼續為本港發展建造更多重要項目，從而實現香港2050年前達到碳中和的目標，推動社會和環境可持續發展。

2022年，中建香港承建的有機資源回收中心第二期（O ‧ PARK2）成為了全國首個施工期碳中和項目。今年我們總結O ‧ PARK2的經驗，陸續在不同的施工項目中，引入低碳建材、清潔能源等創新解決方案，全面推進低碳建造，為香港和國家的可持續發展貢獻一份力量。

以我所長 服務社區、傳遞溫暖

在服務社區方面，建造業可以善用行業優勢，回饋社會。中建香港多年來響應「為社會經營幸福」的理念，組織員工義工隊，服務社區。公司現時註冊義工超過2,100名，舉辦活動達300次，義工時數累積超過40,180小時。當中透過舉行「千戶家居修繕」計劃，為香港基層家庭及獨居老人等提供家居維修服務，改善他們的生活環境及家居安全。

「千戶家居修繕」計劃旨在為基層家庭及獨居老人提供全方位家居服務，改善生活環境及家居安全。

以人為本 為社會培育未來棟樑

洋溢著幸福感的社會，不僅吸引世界各地的人才，也會為人才發展提供滋養的土壤。社會中的企業，更應當肩負起培育人才的責任。中建香港為不同學歷、背景和需求的年青同事，提供完善的職業規劃及支援，為香港年輕一代提供廣闊的職業舞台。

中建香港推出「見習工程師晉升路徑計劃」，旨在培育大學畢業生在6至8年內成為核心管理人員；設有「學徒計劃」予行業的新晉力量，協助他們打好紮實根基，並鼓勵他們持續進修取得學位以考取專業資格；表現出色的員工則會安排參與「影子計劃」，由公司管理層親自指導，令他們明白若要成為卓越管理人，需具備全面、前瞻性的思考模式。

中建香港致力培育人才，提供明確的晉升階梯及培訓課，期望與員工共同成長和發展。

此外，透過多元化交流活動，定期組織年輕員工前往大灣區各城市參觀，讓他們吸收不同經驗，開拓視野。而中建香港於珠海設立的「海創智造MiMEP工廠」更為員工提供實戰機會，為香港建造業人才提供一個獨特的機遇和平台。

公司為年輕員工提供多元化發展培育計劃，激勵員工成長及提升自信心。

作為建造業的一分子，中建香港將與政府和業界攜手開啟新篇章，通過「創新」、「專業化」等引領行業革新，提升建造業生產力和技術水平，並以自身專業不遺餘力地回饋社會，實踐幸福建造，打造宜居香港。

作者介紹：
孔祥兆先生 (太平紳士)現為中建香港董事長，在建築管理及規劃方面有逾40年經驗，畢業於英國普利茅斯大學，現為香港工程師學會及英國結構工程師學會會員。

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 遇「建」香港

最新專欄文章 更多

醫院工程建造一鍵提速 “M”字藥方是關鍵
2023/07/06
醫院工程建造一鍵提速 “M”字藥方是關鍵
智能建造：柯佈西耶的終極夢想？
2023/05/31
智能建造：柯佈西耶的終極夢想？
香港建造業ESG行動：一“高”一“低”勢在必行
2023/04/24
香港建造業ESG行動：一“高”一“低”勢在必行

上一篇文章

第一份暑期工所賺收入　怎用才是最好？三個步驟學懂處理第一桶金

下一篇文章

【高保障人壽】早期身故賠償竟差逾250%？ 「搏殺期」後退保套現可以回本
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

6旬婦想兩年後退休　如何創造每月2萬元被動收入？
6旬婦想兩年後退休　如何創造每月2萬元被動收入？
第一份暑期工所賺收入　怎用才是最好？三個步驟學懂處理第一桶金
第一份暑期工所賺收入　怎用才是最好？三個步驟學懂處理第一桶金
買收息股要避免的3大陷阱
買收息股要避免的3大陷阱
【高保障人壽】早期身故賠償竟差逾250%？ 「搏殺期」後退保套現可以回本
【高保障人壽】早期身故賠償竟差逾250%？ 「搏殺期」後退保套現可以回本
5旬夫婦計劃提早退休　買樓收租抑或買收息股？專家︰這樣做可應付到90歲
5旬夫婦計劃提早退休　買樓收租抑或買收息股？專家︰這樣做可應付到90歲
如何打造幸福香港？建造業正在勾劃藍圖
如何打造幸福香港？建造業正在勾劃藍圖
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款