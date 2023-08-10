如何打造幸福香港？建造業正在勾劃藍圖

特區政府2022年的《施政報告》提出從「提量、提速、提效、提質」造地建屋，以構建更宜居的香港。房屋局亦研究制定「幸福設計」指引，以提升市民幸福感，讓普羅大眾可以安居樂業。幸福香港的一磚一瓦，有賴社會各界共同打造。而建築業作為重要的持份者，應從行業出發，推動「幸福建造」。

何為「幸福建造」？不外乎三個層面。其一，建造幸福的城市；視社會發展所需為己任，用心建造民生工程，推動香港成為更加宜居、可持續發展的城市；其二，打造幸福的社區；融入社區、服務大眾，打造友好、溫暖的社區環境；其三，共築幸福的未來；促進產業發展，著力人才培育，促進城市生生不息的發展、讓未來可期。

扎根香港逾四十多年，中建香港一直秉持「慎微篤行、精築致遠」的理念，先後承建超過800項工程，包括香港故宮文化博物館、將藍隧道、將軍澳中醫醫院、有機資源回收中心第二期（O ‧ PARK2）等民生工程，足跡遍佈全港各個角落，踐行「幸福建造」。



科技驅動 打造安居樂業的場所



近年來，建造業致力於推動數碼化轉型，善用創新建造技術，為市民帶來優質的民生工程和建築作品。以中建香港為例，在工程項目中採用多項創新技術，包括組裝合成建築法（MiC）、建築訊息模擬（BIM）、機電裝備合成法（MiMEP）等，更引入機械人技術，提升生產力的同時，也進一步優化建造週期，及提升建造質量。

以香港兒童醫院為例，是由中建香港承建的設計和建造工程，設計上充滿童趣，突破傳統醫院冰冷、刻板的形象，在提供高質量醫療服務的同時，也為兒童帶來寧靜、放鬆的療養環境，用心守護下一代。

▲ 兒童醫院的設計融入繽紛色彩和童趣，增加親切感。

另一項重要的民生工程，是正在進行中的搬遷沙田污水處理廠往岩洞工程，未來將騰出約28公頃土地作興建房屋和其他有利民生的用途。項目工期較長，中建香港攜手聯營夥伴，打造社區聯絡中心向市民科普項目背景，並定期組織豐富多彩的社區活動，致力於打造和諧的社區關係。而社區聯絡中心作為臨時用途的建築，正是以MiC技術建造，高效又環保。

▲ 「搬遷沙田污水處理厰往岩洞」社區聯絡中心的建設採用了MiC，由14個組件組成。

綠色低碳 守護可持續發展的環境



可持續發展是香港和國家的重要戰略方向。中建香港致力推動建造業的低碳轉型，特別制定了「P.E.A.K」可持續發展理念：People、Environment、Alliance、Key Projects for Hong Kong，透過引領企業上下和社會大眾共同協作，打造環境友好的低碳施工方案，並與學術界及供應鏈夥伴合作，繼續為本港發展建造更多重要項目，從而實現香港2050年前達到碳中和的目標，推動社會和環境可持續發展。

2022年，中建香港承建的有機資源回收中心第二期（O ‧ PARK2）成為了全國首個施工期碳中和項目。今年我們總結O ‧ PARK2的經驗，陸續在不同的施工項目中，引入低碳建材、清潔能源等創新解決方案，全面推進低碳建造，為香港和國家的可持續發展貢獻一份力量。



以我所長 服務社區、傳遞溫暖



在服務社區方面，建造業可以善用行業優勢，回饋社會。中建香港多年來響應「為社會經營幸福」的理念，組織員工義工隊，服務社區。公司現時註冊義工超過2,100名，舉辦活動達300次，義工時數累積超過40,180小時。當中透過舉行「千戶家居修繕」計劃，為香港基層家庭及獨居老人等提供家居維修服務，改善他們的生活環境及家居安全。

▲ 「千戶家居修繕」計劃旨在為基層家庭及獨居老人提供全方位家居服務，改善生活環境及家居安全。

以人為本 為社會培育未來棟樑

洋溢著幸福感的社會，不僅吸引世界各地的人才，也會為人才發展提供滋養的土壤。社會中的企業，更應當肩負起培育人才的責任。中建香港為不同學歷、背景和需求的年青同事，提供完善的職業規劃及支援，為香港年輕一代提供廣闊的職業舞台。

中建香港推出「見習工程師晉升路徑計劃」，旨在培育大學畢業生在6至8年內成為核心管理人員；設有「學徒計劃」予行業的新晉力量，協助他們打好紮實根基，並鼓勵他們持續進修取得學位以考取專業資格；表現出色的員工則會安排參與「影子計劃」，由公司管理層親自指導，令他們明白若要成為卓越管理人，需具備全面、前瞻性的思考模式。

▲ 中建香港致力培育人才，提供明確的晉升階梯及培訓課，期望與員工共同成長和發展。

此外，透過多元化交流活動，定期組織年輕員工前往大灣區各城市參觀，讓他們吸收不同經驗，開拓視野。而中建香港於珠海設立的「海創智造MiMEP工廠」更為員工提供實戰機會，為香港建造業人才提供一個獨特的機遇和平台。

▲ 公司為年輕員工提供多元化發展培育計劃，激勵員工成長及提升自信心。

作為建造業的一分子，中建香港將與政府和業界攜手開啟新篇章，通過「創新」、「專業化」等引領行業革新，提升建造業生產力和技術水平，並以自身專業不遺餘力地回饋社會，實踐幸福建造，打造宜居香港。

作者介紹：

孔祥兆先生 (太平紳士)現為中建香港董事長，在建築管理及規劃方面有逾40年經驗，畢業於英國普利茅斯大學，現為香港工程師學會及英國結構工程師學會會員。