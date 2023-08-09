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《華爾街狼人》的林寶堅尼登拍賣會　紀念版Countach估值200萬美元

個人增值 20:30 2023/08/09

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大家還記得電影《華爾街狼人》（The Wolf of Wall Street）中這一幕嗎？主角Jordan Belfort（由里安納度飾演）吸食過量藥物後竟然還想駕車，在神智不清的情況下，一仆一碌地勉強爬到一輛林寶堅尼Countach的旁邊，甚至還要用腳打開車門，把自己塞進去，最後還亂衝直撞把車毀了，也被警察抓住。

這樣做不值得學習，顯然是錯誤人生的示範，卻是電影中經典場面之一，也一度為影迷留下深刻印象，因為一輛25周年的紀念版Countach就這樣被毀了。

其實這套電影出現了兩輛Countach，而其中一輛將會登上蘇富比拍賣會，開價高達200萬美元（約1560萬港元），預計於12月8日拍賣。

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時速可高達298公里

據介紹，這輛Countach的5.2升V-12發動機可產生449馬力和370英尺磅的扭矩，可以在4.5秒內從零加速到60英里/小時（約97公里/小時），最高時速可達 185英里/小時（約298公里/小時）。

蘇富比指出，將會拍賣的Countach沒有任何損毀，我們可以推測這並非上述經典場的Countach，而是另一輛有份參與拍攝的Countach。但無論如何，這輛車憑藉美國規格的保險槓和 Bianco（白色）內飾，因此被認為價值非凡，有意買下的人，也必需像電影主角般揮霍，因為它的估計將高達200萬美元。

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