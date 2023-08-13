【Asia Miles】3招零成本賺里數　一年來回日本　小心魔鬼在細節！

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北上靈活行 毋需內地電話／銀行戶口 Call車最便捷方法
暑假想去旅行，但旺季機票好貴點算好？除了信用卡消費之外，還有3種零成本賺取里數的好方法。尤其在10月1日開始，亞洲萬里通（Asia Miles）將會調整兌換飛行獎勵所需里數，未來去日本則「加價」25%了！可見賺取里數的方法「多多益善」。勤力的讀者利用以下3種方法，估計一年下來可賺逾25,000里，每年「免費」去日本旅行完全沒問題！
賺里數方法1：增值電子錢包（PayMe、WeChat Pay HK、AlipayHK、八達通錢包）（估計1年11,976里）
零成本賺里數的第一招，就是用信用卡增值電子錢包，再把這筆金錢轉回銀行，便成了零成本賺里數！以下是4個主要電子錢包的做法、每月上限及可賺取里數上限，即看：
|電子錢包
|PayMe
|WeChat Pay HK
|AlipayHK
|八達通錢包
|賺取回贈／里數方法
|用信用卡增值至PayMe戶口，再把金額轉回銀行戶口
|用信用卡轉帳給朋友，再把金額轉回銀行戶口
|用信用卡轉帳給朋友，再把金額轉回銀行戶口
|從八達通卡轉帳至八達通錢包，再把金額轉回銀行戶口
|每月上限
（增值金錢）
|1,000元
|1,000元
|1,000元
|3,000元
|每月上限
（里數回贈）
|166里
|166里
|166里
|500里
|每月上限
（現金回贈）
|10元
|10元
|10元
|30元
每月合共獲得回贈：998里／60元
每年合共獲得回贈：11,976里／720元
|註：上述回贈以6元／1里或1%現金回贈計算，八達通卡須預先申請信用卡自動轉帳
由於每張信用卡的回贈詳情也不一樣，大家需要小心選擇綁定哪一張信用卡，以下還有一些操作上的細節要留意：
PayMe：
WeChat Pay HK：
AlipayHK：
八達通錢包：
此外，星展銀行最新修訂條款，從2023年12月1日開始，DBS信用卡有關八達通或電子錢包的每月簽賬上限為每個曆月首5,000元。
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賺里數方法2：國泰身心健旅計劃（估計一年2,555里）
國泰應用程式近年新加入「身心健旅計劃」新功能，追蹤用戶的健康紀錄並鼓勵積極投入健康生活，同時免費賺取里數。只要完成達成六大日常健康目標，包括步行10,000步、中強度活動30分鐘、飲8杯水、進食5份生果及蔬菜、睡足7小時、跑步／踏單車／伸展／瑜伽20分鐘，每日合共可賺取7里，每年累計可賺取2,555里。
在恒常的健康目標之外，「身心健旅計劃」還會推出不同挑戰，例如最新就有「里賞冥想」——40天內總共冥想600分鐘，完成後可獲得80里（已在8月11日到期），以及「與里賞同游」——50天內總共游泳700分鐘，完成後可獲得100里（8月21日到期）。
要留意，這個計劃是「國泰（Cathay）」應用程式提供，而不是「國泰航空（Cathay Pacific）」，小心不要去錯。
賺里數方法3：OpenRice訂座 （估計一年10,800里）
相約朋友外出聚會，原來都可以賺取里數，一舉兩得！只要透過OpenRice平台訂座，確認出席後即可賺取里數。值得留意，每次訂座一般可賺取15里，實際情況將因應餐廳而有所不同，而且不是所有餐廳也開放在平台上訂座的功能。
無論你是自己出外用餐，或者幫家人朋友訂座，假設每天訂座2次，每月估計可獲得900里，每年就可以賺取10,800里！
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欄名 : 消費錦囊