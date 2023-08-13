【Asia Miles】3招零成本賺里數　一年來回日本　小心魔鬼在細節！

暑假想去旅行，但旺季機票好貴點算好？除了信用卡消費之外，還有3種零成本賺取里數的好方法。尤其在10月1日開始，亞洲萬里通（Asia Miles）將會調整兌換飛行獎勵所需里數，未來去日本則「加價」25%了！可見賺取里數的方法「多多益善」。勤力的讀者利用以下3種方法，估計一年下來可賺逾25,000里，每年「免費」去日本旅行完全沒問題！

賺里數方法1：增值電子錢包（PayMe、WeChat Pay HK、AlipayHK、八達通錢包）（估計1年11,976里）

零成本賺里數的第一招，就是用信用卡增值電子錢包，再把這筆金錢轉回銀行，便成了零成本賺里數！以下是4個主要電子錢包的做法、每月上限及可賺取里數上限，即看：

電子錢包 PayMe WeChat Pay HK AlipayHK 八達通錢包 賺取回贈／里數方法 用信用卡增值至PayMe戶口，再把金額轉回銀行戶口 用信用卡轉帳給朋友，再把金額轉回銀行戶口 用信用卡轉帳給朋友，再把金額轉回銀行戶口 從八達通卡轉帳至八達通錢包，再把金額轉回銀行戶口 每月上限

（增值金錢） 1,000元 1,000元 1,000元 3,000元 每月上限

（里數回贈） 166里 166里 166里 500里 每月上限

（現金回贈） 10元 10元 10元 30元 每月合共獲得回贈：998里／60元 每年合共獲得回贈：11,976里／720元 註：上述回贈以6元／1里或1%現金回贈計算，八達通卡須預先申請信用卡自動轉帳

由於每張信用卡的回贈詳情也不一樣，大家需要小心選擇綁定哪一張信用卡，以下還有一些操作上的細節要留意：

PayMe：

若然把滙豐信用卡綁定PayMe，每月增值上限就會變成3,000元，可獲得的回贈隨之增加。

WeChat Pay HK：

由2022年10月11日起，WeChat Pay HK已經停止信用卡增值免費額，用信用卡增值餘額、轉賬及支付商戶都會產生手續費。

AlipayHK：

AlipayHK要兌現餘額，首先需要完成中級或以上的身份認證（即身份證掃描及自拍認證）。

八達通錢包：

八達通卡須預先申請信用卡自動轉帳，每次轉帳至八達通錢包的金額，需要成功觸發八達通卡自動增值功能。

從八達通錢包轉出至銀行，需要先升級做Pro戶口，包括驗證身份證明文件、個人自拍及上載居住地址。

此外，星展銀行最新修訂條款，從2023年12月1日開始，DBS信用卡有關八達通或電子錢包的每月簽賬上限為每個曆月首5,000元。

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賺里數方法2：國泰身心健旅計劃（估計一年2,555里）

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國泰應用程式近年新加入「身心健旅計劃」新功能，追蹤用戶的健康紀錄並鼓勵積極投入健康生活，同時免費賺取里數。只要完成達成六大日常健康目標，包括步行10,000步、中強度活動30分鐘、飲8杯水、進食5份生果及蔬菜、睡足7小時、跑步／踏單車／伸展／瑜伽20分鐘，每日合共可賺取7里，每年累計可賺取2,555里。

在恒常的健康目標之外，「身心健旅計劃」還會推出不同挑戰，例如最新就有「里賞冥想」——40天內總共冥想600分鐘，完成後可獲得80里（已在8月11日到期），以及「與里賞同游」——50天內總共游泳700分鐘，完成後可獲得100里（8月21日到期）。

要留意，這個計劃是「國泰（Cathay）」應用程式提供，而不是「國泰航空（Cathay Pacific）」，小心不要去錯。

賺里數方法3：OpenRice訂座 （估計一年10,800里）

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相約朋友外出聚會，原來都可以賺取里數，一舉兩得！只要透過OpenRice平台訂座，確認出席後即可賺取里數。值得留意，每次訂座一般可賺取15里，實際情況將因應餐廳而有所不同，而且不是所有餐廳也開放在平台上訂座的功能。

無論你是自己出外用餐，或者幫家人朋友訂座，假設每天訂座2次，每月估計可獲得900里，每年就可以賺取10,800里！

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