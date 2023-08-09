64%投資者愛賺息　投資平台推月月派息組合　年化派息8.6%、門檻$10,000

數碼投資平台Syfe公布在港推出「Syfe收息寶」，希望透過每月派息，為投資者提供被動收入，目標年化派息率介乎6.0%至8.6%。Syfe採用滙豐、富蘭克林鄧普頓、聯博（AllianceBernstein）等頂級資產管理公司管理的優質主動型基金，建構出收息寶投資組合。

投資門檻$10,000 每年派息最多8.6%

截至目前為止，Syfe的收息寶提供2款投資組合，分別是低至中風險的「收息寶 - 恒常組合」和中至高風險的「收息寶 - 進取組合」，前者目標年化派息6%至7%，後者為7.6%至8.6%。

年度管理費視乎用戶級數而定，入場門檻的藍級為0.65%，最高級的私人財富管理年度管理費為0.35%。收息寶投資組合的最低資金要求為10,000元，客戶可根據其當前財務需要，選擇透過銀行賬戶直接收取每月派息或將每月派息再投資。

主力投資美國國債 追求較低風險、每月派息

仔細分析投資分布，「恒常組合」主要投資政府機構債券（39.2%）、投資級別債券（34%）和高收益債券（20.9%），有近一半（49.5%）投資於北美地區，亞洲和歐洲分別佔25.3%和13.7%。

「進取組合」則有更高的風險配置，政府機構債券和投資級別債券的投資佔比，分別減至20.8%和24.8%，高收益債券佔比上調至35.1%，同時投資更多股票及可換股債券（13.8%）。地區分布方面，此組合主要投資於北美市場（58.9%），亞洲和歐洲分別佔17.1%和13.9%。

該平台近期進行的一項調查顯示，實現財務自由是香港投資者的當務之急，有三分之一的受訪者將其列為主要理財目標。在投資目標方面，大多數仍希望賺取利息收入（64%），而45%受訪者的目標是保本或跑贏通脹。上述結果反映投資者對有助賺取被動收入及長遠增加財富的優質投資組合需求殷切。

Syfe香港區總經理李劍威表示：「面對仍欠明朗、通脹和利率高企的市場環境，一個可滿足投資者不同特定需求的多元化投資組合至關重要。我們的核心目標是在有效管理風險的情況下，透過優化資產配置，增加潛在財富，為投資者提供每月被動收入。」

64%投資者愛賺息 45%求保本／跑贏通脹

Syfe集團風險總監兼香港區投資總監Archit Parakh表示：「收息寶投資方案結合我們多年來累積的專業知識，致力讓機構級投資服務大眾化。我們挑選的投資組合重視靈活性和多元化，這對於滿足客戶的財務需要和平衡長短期投資策略至關重要。」

Syfe成立於2019年，目前業務已經覆蓋新加坡、香港及澳洲，擁有超過10萬名客戶；至今累積籌集超過4億元，當中投資者包括Valar（多家國際大型金融科技公司背後的領投方，包括Wise、Xero、N26）、Unbound VC以及來自DST Global和KKR的合作夥伴。Syfe持有由香港證監會發出的第1類（證券交易）、第4類（就證券提供意見）及第9類（提供資產管理）等牌照，可從事相關的投資活動。

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