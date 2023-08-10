【高保障人壽】早期身故賠償竟差逾250%？ 「搏殺期」後退保套現可以回本

人越大責任越多，自然學懂保障身邊摯愛。踏入30多歲，父母退休，子女出世，自己不知不覺成為了家庭經濟支柱。所以不少朋友都會買一份人壽保險，以防自己不幸早逝，家人仍可利用保險賠償金維持原有生活質素，應付日常開支，例如小朋友學費、償還樓宇按揭等。就此，10Life今次比較跨國保險公司AIA友邦、Manulife宏利、Prudential保誠、Sun Life永明主打高保障的終身人壽保險，看看哪一款保證身故賠償額最高。

搏殺期壓力較大 2款產品提供額外身故賠償

10Life深明不同人生階段會有不同保障需要，所以在比較終身人壽保險時，我們按年齡劃分搏殺期（35至54歲）和收成期（55至84歲）兩個階段。搏殺期養家壓力較大，畢竟「上有高堂，下有子女」，身故保障非常重要。反之，到了收成期階段，受保人一般已屆退休之齡，子女已漸漸長大成人，甚至投入社會，家庭負擔相對減輕，相對身故保障的需要亦較低。

在四款產品中，針對搏殺期的人壽保障需要，只有保誠和永明產品於首20個保單年度，提供額外身故賠償（註1），金額相等於保額100%，即是雙倍身故賠償，令保障進一步提高。

35至54歲平均身故賠償竟差逾250%

身故賠償金額包括保證和非保證部分。兩者之中，保證身故賠償對受保人更為重要，因為該金額受保單文件約束，具法律效力，不受其他因素影響。因此，在比較終身人壽保險時，10Life只會考慮保證身故賠償金額。 表1以35歲投保人、保費年期為25年、總供款10萬美元做例子，比較四款終身人壽保險的保證身故賠償。以男性投保人為例，於四款產品中，搏殺期階段（35至54歲）平均身故賠償最高是永明（808,898美元），而最低的是友邦（229,226美元），兩者差253%。女投保人的比較結果相似，但永明和友邦的平均身故賠償差距，進一步拉闊至274%。

至於收成期（55至84歲）階段，平均身故賠償最高的仍是永明（男性$318,840美元；女性359,150美元），而最低的是保誠（男性222,223美元；女性242,735美元）。

表1：比較4款終身人壽保險的身故保障（美元）

假設投保人為35歲，保費年期為25年，每年供款4,000美元，總供款100,000美元

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保單逆按揭 將身故賠償變即時現金流

當投保人壯年已過，踏入銀髮歲月，人壽保障需要降低。此時，如果投保人想自製長糧，得到現金收入，減輕子女供養壓力，可考慮透過人壽保險保單進行保單逆按。55歲或以上的投保人可向按證保險公司申請，將終身人壽保單的身故賠償金額套現，獲取一筆過現金或年金收入。上述四款產品的投保人均可申請保單逆按計劃。

同場加映：終身人壽具儲蓄成分 提供多一個套現選擇

終身人壽與定期人壽的主要分別是，前者有儲蓄成分，若投保人過了搏殺期後，自己的保障需求或財政狀況有變，亦可透過退保來套現，取回現金價值，即使不索償亦不會「白交保費」。再以投保人為35歲男性，保費年期為25年，總供款100,000美元為例，若他於65歲時退保，可獲得的保證退保價值介乎44,779美元（保誠）至111,862美元（友邦），而保誠則是四款產品中唯一一款未能保證回本。

註：

1. 保誠產品於第21個保單年度開始，每年遞減10%的額外身故賠保額。

2. 以上保費資料更新至2023年7月28日，並未包括保險業監管局收取的保費徵費。

3. 本文最後更新日期2023年7月28日。

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