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AlipayHK × 本地銀行推分期服務 於Apple店消費享12個月免息免手續費分期

精明消費 12:10 2023/08/09

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AlipayHK聯合螞蟻銀行（香港）（「螞蟻銀行」）及中銀香港宣佈，將AlipayHK分期服務拓展至AlipayHK合作商戶。本月更首次與 Apple合作，推廣期內於香港 Apple Store 零售店以Ant Bank PayLater或中銀信用卡分期支付可享12個月免息免手續費分期，使用螞蟻銀行提供的Ant Bank PayLater分期付款更有額外加碼，首1,000單24個月分期付款交易享免息免手續費優惠。

此外，首1,000位使用中銀信用卡分期或AntBank PayLater在香港 Apple Store 零售店付款的用戶，可額外獲得12倍A. Point積分，積分可以兌換優惠券甚至當錢使，令消費更划算。

分期服務開通無需申請、免文件
中銀信用卡分期服務無需申請，綁定信用卡即可使用，用戶使用12個月分期付款服務可限時享零手續費優惠。Ant Bank PayLater分期付款則提供長達1期至24個月免息免手續費分期服務，用戶可隨時隨地選擇多種分期方式，最快1分鐘免文件開通，全新用戶更可獲港幣300元迎新禮券，及8月新用戶限量10%螞蟻銀行存款寶活期利率券。

AlipayHK分期服務8月限時禮遇

獎賞推廣期詳情
AlipayHK分12期買 Apple 產品享零手續費8月1日至8月31日推廣期內，於香港 Apple Store 零售店以Ant Bank PayLater或中銀信用卡綁定AlipayHK進行12個月分期付款可享0%手續費優惠，名額有限，額滿即止。
AlipayHK分期賞12倍積分8月1日至8月31日推廣期內，頭1,000位用戶使用Ant Bank PayLater或中銀信用卡分期在香港 Apple Store 零售店付款，可額外享12倍A. Point積分，每位用戶只可以享受一次。
Ant Bank PayLater加碼賞8月1日至8月31日

推廣期內，透過過Ant Bank PayLater於 Apple Store零售店進行1期、3期、6期、12期及24期付款均可享免息免手續費優惠。

*24個月分期 0%手續費優惠名額有限，先到先得；其他分期手續費豁免優惠推廣期內不限名額

Ant Bank PayLater 8月新用戶10%存款寶利率獎賞8月1日至8月31日推廣期內，成功開通並接受Ant Bank PayLater額度，且在8月內用Ant Bank PayLater完成至少1筆交易，即可在8月10、20及30日在AlipayHK進入螞蟻銀行的指定活動頁面搶首港幣10萬元10%利率獎賞優惠券。每人最多可搶1張，數量有限，先到先得。

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