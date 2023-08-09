【可再生能源】可再生能源產能創新高 能源轉型仍面臨資金缺口

對於可再生能源來說，去年是相當重要的一年。自俄羅斯入侵烏克蘭以來，全球紛紛尋找化石燃料的替代方案，同時，可再生能源的產量也破了歷史紀錄。然而利率上升使投資成本增加，這會否拖累全球能源轉型的進度？未來可再生能源的發展如何？

去年有超過80%的新增發電機產能來自於可再生能源（主要是太陽能和風能），同比增長300吉瓦（GW），達到創紀錄水平。國際能源署更估計，在中國、歐盟、印度和美國的推動下，到了2025年可再生能源將成為主要的新增電力來源。

利率上升影響融資成本

儘管我們取得了這些進展，但令人失望的是，這種進度仍未能使世界實現《巴黎協定》的目標──即把氣溫升幅限制在1.5°C之內。如我們要達標，可再生能源的產能便需要進一步大增，例如到了2030年，其產能需為2021年的兩倍，而到2050年，產量更需為2021年的10倍。

近年可再生能源定價穩步下降，加上化石燃料價格上漲，導致可再生能源日趨具競爭力。然而，投資者需要小心通脹壓力、利率上升、供應鏈限制或核心技術未能追上步伐等因素的影響。我們需要投入大量投資基建，才能使可再生能源擴張，但利率上升將會影響到投資成本。

在建設清潔能源電網時需要用到一些特殊的物料，但近年通脹大升、環球供應鏈受挫，可能會導致興建進度放緩，反映全球有必要發展循環式經濟（尤其是回收再用電子廢物），才能以實現氣候減緩的目標。另外，把可再生能源大量存儲起來，也是抵消價格成本上漲的方法之一。

可再生能源包括太陽能、風能及水力發展等，每種能源各有不同的發展周期、軌跡、風險和機遇。目前水力發電是世界第三大能源，也是迄今為止最大的可再生能源。國際可再生能源機構（IRENA）估計，到去年年底，水力發電佔可再生能源的37%，高於太陽能的31%及風能的27%。雖然水力發電將會持續增長，但到了2050年，其佔比將會大幅下降，並由太陽能和風能取而代之。

投資金額仍然不足

另一值得注意的是，儘管去年全球在能源轉型方面的投資額達到1.3萬億美元，創下歷史新高，但金額仍遠遠低於所需水平。IRENA估計，在2030年之前，全球至少要投資35萬億美元才能實現1.5°C的目標，換言之，全球每年需投放逾5萬億美元。

面對這個資金缺口，私人市場也可出一分力推動發展，包括投資於可再生能源項目、相關基建設施（例如電網和管道），太陽能和風能容量存儲解決方案、關鍵礦物和金屬採購（例如可持續採礦、循環式經濟和電子廢物解決方案）等。

除了擴大投資規模，我們也需要擴大覆蓋範圍。目前大力發展可再生能源的地區，仍然集中於中國、歐洲和美國等，例如美國便推出了《降低通脹法案》，歐洲則有《綠色協議工業計劃》）對。然而，很多發展中經濟體仍欠缺足夠財力。因此， IRENA便提出建議，希望成熟國家可以協助發展中國家，提升其可再生能源的使用。

【關於作者】Julien Girault 於2020年8月加入安聯投資（Allianz Global Investors），現職為可持續發展分析師。安聯投資作為一家領先的主動型投資管理公司，管理一系列可持續投資基金，提供多元化的可持續投資策略。

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