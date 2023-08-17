奢侈品企業也要「搶人才」　採全渠道零售　把握疫後機遇

奢侈品零售業通常採取以客戶為中心的發展策略，透過不斷擴張客戶群體以拓展業務。隨着全球奢侈品零售市場逐漸復甦，大中華區作為亞洲樞紐亦自年初起漸見增長。

香港於2023年首季錄得約441萬旅客人次訪港，相等於疫情前（2017-2019年）每季平均旅客量的三成水平。雖然未有立即反彈至疫情前水平，但每月持續增加的旅客人次仍為香港奢侈品零售業收入帶來一定增長，而業界領導層亦對行業前景感到樂觀。

內地佔逾四成全球奢侈品消費市場

自香港、內地及澳門於二月初全面通關，內地消費市場亦隨即出現「報復式消費」現象。有調查指出，內地消費者，尤其是90年代以後出生的消費者，對海外旅行、高級時裝消費品有濃厚興趣，他們將構成全球奢侈品消費群的重要部分，佔比超過四成。

然而，內地市場容易受到泰國和南韓等消費欲旺盛、高增長市場的激烈競爭威脅和價格挑戰。品牌要突圍而出，其中一個致勝關鍵是在不同線上及實體渠道與消費者互動，以確保所有消費者都能獲得一致、無可比擬的良好購物體驗。

香港零售額回復至疫前九成

過去數年，奢侈品牌受疫情所限，轉為聚焦吸引數量甚少的本地消費者。然而隨著消費氣氛及訪港旅客人數持續改善，四月香港零售額按年增15%，回復至疫情前（2019年）逾九成水平。國際旅客及內地來港定居人士數目預期將會繼續上升，從而推動奢侈品零售業增長。業界在通關後逼切地重整策略，領導層積極探討品牌與消費者的關係，務求重新連繫多元化的國際客戶群。

全渠道零售成趨勢

奢侈品的目標客戶群渴望獲得品牌的客製化體驗，成為品牌的一部分，共同定義「奢侈品」。將客戶關係化約為單純的交易關係，是在業界一個十分常見但亦致命的錯誤。現今全渠道零售(omni-channel retail) 盛行，不少頂尖品牌大力投資能夠提供個人化體驗的科技，而領先業界的品牌更將全渠道零售概念擴展至實體店鋪，對銷售人員進行培訓，以提升客戶互動和服務的質素。

領導層需具備跨境視野

面對市場劇烈波動及嚴峻壓力，奢侈品牌日益依賴經驗豐富的領導層為品牌定位，在零售業競爭中獲取先機。在高度全球化的世界中，奢侈品零售領導層需要具備國際宏觀思維，連繫中國及國際市場，理解及調整不同市場的差異。海德思哲《2022邁向職業巔峰之路》報告亦顯示，企業更願意聘任具跨境工作經驗的領導層，可見領導層為品牌在不同市場建立獨特定位的能力至關重要。

挽留現有員工、吸引年輕人才

企業亦日漸重視領導層繼任規劃，並投入資源推行職業發展計劃以挽留現有員工。奢侈品牌的人才儲備較少，企業更應採用以保留人才為中心的策略，為現有員工提供合適的在職訓練計劃以釋放他們的潛力，並在聘任高級職位時先考慮現有員工的上流機會，以符合企業的最佳利益。

此外，持續吸引人才亦是奢侈品企業人才策略的重要一環。隨著年輕一代進入勞動力市場，他們具有推動企業生產力的潛質，並高效率地達到業務目標。領導層可以打造由優秀、熟練的年輕人才所支援的團隊，為企業帶來嶄新視角，與新一代消費者建立聯繫。不少研究和市場案例顯示，年輕人才傾向為符合其價值觀，而且以目標為本的公司工作。領導層需要瞭解新一代的需求和願景，並調整企業的運作以與員工互動，方可吸引及挽留優秀的人才。

儘管奢侈品零售業在大中華區的發展前景明朗，惟領導層必須作好準備應對市場變化和激烈競爭，並發揮卓越的領導才能，積極應對前所未見的趨勢，以把握日漸復甦的商機。

【關於作者】施雁婷為海德思哲（Heidrick & Struggles）香港辦事處消費市場業務部合夥人，具備多年於零售及服裝、餐旅及休閒等消費行業的領導人才搜尋經驗。她曾就本地、區域和跨境高管搜索項目與客戶展開合作，以物色勝任高管職務和高級職能職務的人才，包括財務總監、人力資源、銷售與市場推廣、數碼及企業發展等領域。

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