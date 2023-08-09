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【今日優惠精選】小童免費搭港鐵往來深圳｜嘉禾院線×PayMe送戲飛

精明消費 07:30 2023/08/09

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本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. MTR:小童免費搭港鐵往來深圳

於2023年7月17日至8月31日期間，3至11歲的乘客於入閘前憑小童八達通，到港鐵站內非付費區的數碼服務站或自助換領機，可換領免費過境車程往來羅湖站及落馬洲站（不包括機場快綫及輕鐵）。

於數碼服務站領取優惠之3步曲：
1）於首頁點撃「其他優惠」
2）進入「小童免費往來羅湖及落馬洲站」頁面後，點擊「領取」
3）將小童八達通放在閱讀器上，直至出現成功領取頁面

使用免費車程後，可於推廣期內再次到數碼服務站或自助換領機換領免費過境車程。

設有自助換領機車站：按此

點擊圖片放大

2. 嘉禾院線：PayMe購票限定獎賞 送戲飛

由即日起至8月31日，於嘉禾院線全線戲院票房以PayMe購買成人正價戲票2張，即送電影贈券，嘉禾院線全線戲院票房均可用PayMe買飛。

條款及細則：
- 此優惠只適用於嘉禾院線戲院票房購票，不適用於自助購票機、網上或手機售票服務
- 電影贈券只適用於換取有效期內之2D電影戲票
- 電影贈券有效期至2023年9月17日

點擊圖片放大

3. Pepper Lunch：惠顧鐵板料理 免費升級百事系列汽水大杯裝

由即日起至2023年9月17日，到指定Pepper Lunch分店，凡惠顧任何鐵板料理加配百事系列汽水，就可以免費升級至22oz大杯裝。

點擊圖片放大

撰文：hket小編

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欄名 : 今日優惠精選

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