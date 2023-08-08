富途：「賺錢人群」擅於把握這個機會　女性股票持倉超越男性

富途發佈2023年上半年投資報告，報告發現，香港投資者追求基金及全球化資產配置的趨勢於上半年更為突出，新興市場及美股的關注度明顯提升，而女性投資者股票持倉佔比更一扭去年形勢，超越男性。其中，投資者中的「賺錢人群」重視把握投資時機，在業績期前後抓緊賺錢機會，尤其在企業發佈業績後，交易額和交易人數均有提升。

「賺錢人群」：年收入50萬以上成熟男性

賺錢人群是指賺了至少一倍以上資金的群體，在2023年上半年，大多數是年收入50萬以上的成熟男性。「賺錢人群」的年齡較多分佈於30-39歲，佔42.07%；40-49歲的「賺錢人群」佔28.84%，而「賺錢人群」中男性佔69.71%，相比整體投資者而言，「賺錢人群」的男性年長者更多。

「賺錢人群」秘訣︰業績期前後進行交易

他們之所以賺錢，其中有兩個值得學習的地方。首先，他們擅於使用各種輔助功能，在富途牛牛平台上，「賺錢人群」對功能的使用率更高，尤其是「個股詳細頁」的滲透率均高於整體，「財務」、「簡況」、「分析」功能更多。

另外，他們較懂得掌握時機，如智能盯盤等可提醒投資者「及時」作出相應操作的「擇時」功能，在這人群的滲透率均高於整體，他們並經常在企業業績期前後進行買賣交易。於香港市場，在過去三個季度中，以英偉達、富途控股、特斯拉、微軟、騰訊控股和蘋果6家上市公司為例，將其發佈業績前後 5 個交易日（共計10天）和第二季整體的日均交易人數、日均交易量做對比，可以看到6家公司的日均交易人數均在業續期呈現了 12.7%-139.5%的上升。

年輕投資者偏愛美股市場

報告顯示，美股市場成為受訪投資者的重點投資項目，投資者均擴大美股市場的持倉比例，比去年整體增加了5%。以年齡層分類，較年輕的Z世代的美股持倉最高，佔近8成（79.2%）；X世代的持倉分佈則較平均，港股、美股市場持倉比例為45.2%和54.8%。

富途商業研究總監陳思認為，下半年美股漲勢有望從科技龍頭溢出至其他公司和行業，實現輪流炒板塊的市況。她還提到，美國經濟軟著陸可能性高，經濟數據強勁，充分就業和超額儲蓄支撐了消費需求。她建議關注美股耐用品消費、受益於AI大模型開發需求的晶片公司等等。

女性股票持倉比例超越男性

截止2023年年中，整體個人投資者的持倉結構更為均衡。香港市場的女性投資者股持倉比例為 77.24%，輕微高於男性投資者的 75.17%，一扭去年中報告洞察的形勢。各年齡層的投資者均增加基金持倉，年輕投資者的基金持倉比例更達 23.54%，越年輕願意購買基金。

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