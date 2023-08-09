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【理財加油站】35至50歲＝規劃退休「黃金時間」　三文治階層照顧兩代人　應如何部署？

退休規劃 08:30 2023/08/09

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我們在討論退休規劃的時候，多數是從差不多退休的老人角度出發，比較少從「三文治世代」（Sandwich Generation）的角度出發。他們既有自己的事業，亦需照顧自己的家庭及年長父母，往往面對著意想不到的狀況及壓力。

中銀人壽伙拍黃金時代基金會發布《攜手共建第二人生》白皮書，在受訪的照顧者當中，有52%表示擔心未來照顧父母所需支出會影響他們的財務計劃或儲蓄，因此，白皮書結果顯示35至50歲為照顧者規劃退休的「黃金時間」——指照顧者在這階段既應作出自己的退休規劃，亦是適當時機與父母共同規劃他們的退休和養老生活，這樣不但可減低長者未來養老生活的不確定因素，同時也能提高照顧者提早規劃自己未來退休生活的意識。

35至50歲＝規劃退休的「黃金時間」

這份白皮書，是中銀人壽與952名中產或以上家庭的退休人士及照顧者進行定量研究調查，並為在職照顧者進行家訪以作定質研究，希望可以深入了解香港長者的退休生活現況，以及長者與照顧者在養老和護老上的歷程、痛點和需求。

有見這班夾心階層的困境，中銀人壽執行總裁鄧子平建議，在可控的情況下，大家應該盡早儲蓄、盡早規劃退休，「不一定要買人壽保險，但建議盡早進行儲蓄規劃」。他亦表示：「大家在身體還健康的時候，第一件事要考慮保著自己的身體健康，第二件事可能要考慮一下醫療的保障。因為那些情況一是不出現，一出現就要大花金錢。」

「一投身社會便應規劃退休」

「大眾一談及養老這個課題看似很長遠，其實到你5、60歲才開始規劃就有點太遲，因為那時已經進入了這個階段。」鄧子平又指出，在香港人的平均年齡不斷增長底下，假設在65歲時退休、可以活到90歲，其實我們需要準備25年生活、醫療開支的儲蓄。「我們工作也只是3、40年時間，這樣計下來，其實一投身社會就要進行退休規劃......」鄧子平如是說。

根據白皮書建議，夾心階層應考慮相關規劃：

  • 在照顧和規劃上提早參與和準備的重要性；
  • 預防和管理相關風險，包括財務、健康和環境風險；
  • 持續學習以提升退休和養老生活的能力；
  • 探索並了解相關的產品和服務，以提升退休和養老的生活質素。

調查結果亦指出，在財政上，雖然73%的受訪長者對自己的財務安排感到滿意，但他們仍有財務上的憂慮。大約一半受訪長者只以退休前每月支出為養老儲備作粗略計算，更有40%表示他們沒有計算或為養老作財務準備，可見他們並未認真地為未來的各樣開支作周詳部署。

綜觀各項退休生活開支，醫療通脹是其中一個不能忽視的要點，如果計劃退休時不好好考慮醫療開支，可能會令你大失預算。鄧子平稱，涉及私營醫療機構的相關開支，市民大眾就要靠保險產品作保障。「尤其在身體健康的時候買入，如果等你確診的時候再買，其實已經有很多狀況是不承保的，所以應該要提早準備。」

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