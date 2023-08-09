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【按揭貸款】現金回贈高達3%？同你計下轉按風險、3大細節要留神

博客 08:00 2023/08/09

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樓按回贈持續高企，連同「綠色按揭」等名目，個別銀行提供的現金回贈號稱高達借款額3%。高回贈料會吸引部份小業主轉按，但轉按除了要考慮回贈多少之外，也有其他需要詳加考慮的地方。

首先要考慮的是新舊按揭的息差。過去2年，新批按揭的利率由「大P減3厘」，上調至「大P減2.5厘」，撇除最優惠利率上調的影響，新批按揭利率較2、3年前批出，沿用至今的樓按利率高0.5厘。

新按利率比舊按高　現金回贈可抵銷幾多？

對借款人來說，轉按最理想的情況是新按利率下跌、又可賺取回贈。此一理想情況過去曾經出現，但時移勢易，魚與熊掌不可兼得。現時轉按，借款人可望取得較過去為高的回贈，但卻要付出新按利率比舊按高的代價。借款人可考慮轉按前，宜計算一下，轉按取得的回贈額度，可抵銷多少因為轉按而額外增加的利息支出。

最簡單粗略的計算，如果借款人轉按取得的「淨回贈」(帳面回贈金額減去律師費)為原有未償還按揭的2.5%、新舊按揭額一樣、而新批利率較舊按高0.5厘。回贈大概可抵銷2.5年的新增利息支出。借款人此時需要評估的是，在新按罰息期後，銀行是否仍會爭奪轉按的生意？屆時轉按可獲的現金回贈會不會維持？在較不理想的情況下，如果2年後銀行對轉按客戶提供的現金回贈減少，而新批樓按的利率又上調，例如是P減2，轉按對借款人不一定有利，而現時轉按的話，便可能出現賺了回贈，但長期支付較高利息的局面。

當然，業主轉按，除了「賺取現金回贈」之外，也會有其他理由，包括「套現」、「移除擔保人」等等。如果業主是為了此些理由考慮轉按，有關利率及回贈的比較，便會是較次要的考慮因素。

樓價已調整　可借金額或會減少

撇除是否有利，又或「是否值得為了回贈而支付較高利息」的計算之外，考慮轉按時，小業主也要留意：近2年樓價調整，新批樓按會按調整後的市值計算按揭額。轉按時宜留意，會否因而出現可借金額減少，不足以償還舊按的情況。

經常轉按　需維持良好紀錄

最後要留意，銀行接受轉按申請時，除了基本的按揭成數、壓力測試要求外，也會考慮申請人過去的信貸紀錄。小業主如要打好「舊按罰息期一到便轉按」的如意算盤，便要維持自己良好的還款紀錄了。

【關於作者】葉敬誠於宏亞按揭證券公司從事市場研究，有逾十年的按揭業務經驗。希望透過博客文章，推廣按揭風險管理的意識，並協助小業主善用按揭資源。

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