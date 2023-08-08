不同消息刺激股市波動　宜借助消息作出入市策略

近日不同消息充斥投資市場，令股票市場的波動性有所上升。受到信貸評級事件等因素影響，美股從高位有所回落，直至美國上週公佈的非農新增職位少於市場預期，市場焦點重投美聯儲加息周期快將完成的消息上。儘管昨日不同的美聯儲官員對未來加息步伐持不同的觀點，惟股市表現說明市場相信明年有望進入減息周期。參考利率期貨合約，明年減息25基點的概率上升至80%以上，消息刺激美股三大指數高位收市，當中道指升超過400點。

數據消息變化帶來股市波動

會否減息取決於未來通脹能否如期回落達到當局的目標水平，筆者相信今年美國聯邦基金利率維持在較高水平的機會較大。以目前美國經濟的情況觀察，就業及房屋數據強韌，相信年內減息機會不太可能。話雖如此，美聯儲再度加息的機會相信亦不高，除非美國的經濟增速加快，令通脹明顯反彈。本月沒有議息會議，數據消息便最為關鍵。投資者正面對美國經濟表現強韌，通脹如果未能持續回落，便會令市場對加息周期完結的預期存在不確定性，導致股市表現反覆。

今星期美國將公佈消費者物價指數，市場普遍預期按年升幅會由6月的3%回升至3.3%，但核心通脹就稍為下跌至4.7%。但由於去年整體通脹於6月處於最高位後，7月已有所回落，所以預期本月在缺乏高基數效應助力下，即使較上月有所提升，只要不是大幅超出市場預期，近日股市的走勢相信已經反映了市場的預期。

過去利率見頂後 環球股票普遍上升

現時環球股市的表現亦與過去四次加息周期相似。環球股市在加息周期快將完結以及經濟衰退風險下降的樂觀情緒下，經過一輪急升後有所調整。觀察過往四次利率見頂後不同主要股票指數走勢，除了2000年科網股爆破的加息周期，主要股票指數在利率見頂後未夠3個月便下跌外，其餘三次主要環球股票指數普遍錄得上升，在利率見頂後12個月升幅更達15-20%，惟上升過程中存在波動性。參考MSCI世界指數於2018年利率見頂後，期間最大跌幅達6%以上。

可借消息作不同出入市策略

儘管加息周期的背景不甚相同，過去表現不代表將來，惟在加息周期有望完成的樂觀情緒下，大方向支持股市上升，但仍存在波幅。預期不同的消息及數據的變化將為股市帶來波動性，故此投資者可借助消息作不同出入市策略，例如在高位鎖定利潤，並以多元資產配置或低波幅策略降低波幅，並在市場出現調整時，適時加入環球股票比例，捕捉加息周期利率見頂後的潛在機會。

【關於作者】張詩琪為中銀香港個人數字金融產品部財富策略及分析處高級財富策略師，擁有多年經驗，熟悉股票、債券、商品及外匯等不同金融產品，透過追蹤投資市場走勢及制定相應投資策略，協助投資者捕捉機遇。

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