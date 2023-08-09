6旬婦想兩年後退休　如何創造每月2萬元被動收入？

今年62歲的Kennie，從事行政工作，也是位單親媽媽，有一名29歲的兒子。原本打算60歲退休，但過去幾年工作壓力不大，所以仍然繼續工作，但相信65歲便一定會退下來，所以希望知道以目前資產是否能夠達到期望退休生活，即每月可以有兩萬元的生活費。

她說由2008年買股票到現在，覺得都是沒有賺錢，而且經歷了多次股市升跌之後，目前股票資產值可能只是最初投資的一半。另一方面，就算是投資派息基金，亦有類似情況，所以她不知道甚麼投資才適合自己。

自住物業樓齡60年 仍可申請安老按揭

我告訴Kennie，她的情況並非投資選項出問題，主要是市場動盪導致大部分投資者的資產組合都有波動，甚至虧損。

而另一個Kennie比較關注的問題，是現時居住的物業樓齡已超過60年，雖然居住上沒有問題，但如果運用現有物業申請安老按揭，可能不能夠通過借貸銀行要求，所以亦不知道應否在居住上改變，例如賣出現有物業，轉為一個較新物業居住及申請安老按揭。

曾經向我諮詢的個案亦有類似情況，但就算樓齡超過50年，亦不代表一定不能夠申請安老按揭，所以若然Kennie亦不打算將物業留給兒子，而居住亦覺得環境舒適，她更加應該留作自住，然後向銀行申請安老按揭。以目前物業市值800萬元計算，透過安老按揭每月能夠得到的收入介乎1.76萬元至3.2萬元，視乎收款年期而定。

假若她到65歲才申請，到時每月收入增加至2萬元到3.52萬元，已經能夠達到Kennie期望的生活費要求，所以只要善用現有資產已能確保退休生活無憂。我跟Kennie說純粹資產價值角度，要達到退而無憂沒有難度，但必須確保兩點不會出現問題，便是一、資產價值不會出現大幅波動；二、能夠管理支出在預算金額，不會出現沒有預算的大額開支，其中一項難以控制的支出便是潛在醫藥費。

適時檢時保險保障

隨着年紀增長，發生意外及患上疾病的機會也會增加，而治療疾病或做手術有關的醫藥費難以估計，可能是天文數字，所以最基本的安排一定是有足夠的醫療保險保障。Kennie現時有一份基本住院保障，上限30萬元，另外亦有一份全數賠償的住院保障，她相信保障已足夠，但我提醒她，需要檢視現時百分百住院保障的計劃的保障上限是否足夠。全數保障通常會有特別條款限制，例如只會適用於某些指定保障項目，亦會受每年及終身保障限額所規限，所以不能夠單憑簡單特點介紹便肯定保障一定足夠。

除了疾病意外的治療支出以外，另外便是Kennie兒子的潛在財政支援需要。所以我再問Kennie對於兒子未來的期望及預算的支援，例如不少家長都會考慮為孩子支付買樓首期。假如Kennie都有類似想法，她便要在現時的儲蓄資產中計劃撥出多少來安排，幸好她能夠早些了解這種因素，現時有充裕時間讓她配置適當資產達到不同目標。

如Kennie未來幾年繼續工作，到65歲將目前物業申請安老按揭，未來主要生活開支都已能夠應付，只是未考慮通脹因素，所以其他資產可以為75歲或之後的生活開支做準備。所以今天Kennie不需要擔心將來的生活，但需要將現有資產適當配置用作應付不同階段需要的生活費用。

存款佔比偏多 會被通脹蠶食

之後我便開始檢討她現有的資產配置。目前比較容易出現價格大幅波動的包括股票及基金，總數不足50萬元，只佔她可投資資產的6.9%，屬於偏低比例。己投資資產中包括年金，儲蓄保險及ibond，這部分佔306萬元，相信出現虧損的機會微乎其微，佔比為42.7%。只需要時間及複息效應令財富增值。

反而需要認真安排調動的資產是手上的存款，目前有250萬元，佔可投資資金及資產中的34.8%。對於退休人士來說，一般應要保留存款金額大概等同一年的生活費作為應急需要，所以以Kennie的情況，30萬元已很足夠，而其餘的220萬元應該有更理想的配置，否則時間愈長，愈大機會被通脹蠶食。

有不少人有想法認為目前銀行存款利息高，相信未來可以繼續獲取同樣的收益。根據歷史，存款息率大部分時間都比通脹率低，所以時間愈長，愈容易出現購買力受影響而下降的問題。銀行通常會利用高息來吸引存款，但到定存到期後，便不再是銀行的新資金，或是未能達到指定金額，銀行未必可以提供令人滿意的定存息率。

與其每半年或一年之後便要再找尋新吸引定存息率，倒不如早些開始運用時間製造可接受理想回報的規劃，不少比較穩健的保險儲蓄產品都有機會達到潛在年回報4厘或以上。若然Kennie本身對進取投資持有保留態度，她可以考慮存放不多於35%的資金在進取資產，例如股票及股票基金等，而其餘65%可投資資產可以透過一些穩健增長的儲蓄產品來應付未來的生活需要。

Kennie最初亦有打算在投資組合中配置300萬元年金產品，期望每月製造萬多元生活費，但又擔心資金受限制不能動用，所以猶豫不決不知如何是好。

以Kennie的情況來說，她的自置物業只有居住用途而不打算套現，亦不會留給孩子，這個資產就算被鎖定不能動用都沒有問題，當然物業有機會因老化或任何原因需要有更大的維持成本，但整體上維持現有的居住安排對於她的退休安排是最理想不過，而這個不動產能夠透過安老按揭每月製造2萬元或更多的生活費是很理想的安排，亦因生活費已有保證，反而不是必須鎖定其他資金，可以有更大靈活性做其他投資或配置。

財務安排要與下一代溝通 免錯誤期望

因Kennie的物業已有60年以上樓齡，所以在資金中需要撥出一筆不少的資金為物業裝修，順便找合資格專業人士為物業評估狀況，方便之後申請安老按揭。除此之外，過去30年物業都未有進行過大型裝修，所以想到可能還有30年在這個單位生活，加上現時仍然和孩子同住，今日孩子已是成年人，以前的設計及擺設等都已過時，所以為了有安心及舒適的居住環境，這些錢是不能節省的，預算亦要100萬元。扣減30萬元應急錢及100萬元裝修儲備後，現金存款餘下120萬元，可投資資產價值為468萬元。

利用100法則，Kennie的長線增值資產及平穩收益資產的比例應為1:2，現時iBond，年金，儲蓄保險及泰國收租物業總值為384.4萬元，佔65.4%，所以120萬元存款應配置在長綫增值資產。未來孩子結婚或是買樓等原因母親都可能會提供協助，這也是人之常情，所以Kennie要開始考慮何時需要這些資金及用什麼資產製造這方面的現金流。亦應該預先和兒子說清楚，否則到時大家出現任何錯誤期望便會影響整體安排，甚至關係。

當然除了自己退休生活以外，Kennie亦不要忽略了孩子的保險保障，因為若不幸地孩子有事，最終金錢和心理上的重擔都會落在媽媽身上。

【面談點滴】3年內退休的MPF規劃

Kennie之前持有的強積金是混合資產基金類別，但因市場動盪而令基金價格下跌了近兩成，所以當時由混合資產基金轉到保守基金，一直持有到現在。假如他在未來3年便會退休及提取MPF，將資金泊在保守基金亦是可以理解的安排。但當手上資金已足夠應付未來10年或以上退休生活時，強積金的投資組合並不是急於立即提取，亦即是可以有較長時間追求潛在高回報，所以3年內退休不代表3年後便不需要投資。

就像Kennie的情況，目前長綫增值資產比例只佔很少，所以強積金亦應該配置到一些較進取的股票基金或混合資產基金中，期望中長線能夠提升整體財富值。

【原文刊於第820期《iMoney》（收費文章）】

【關於作者】林昶恆（Alvin）在金融服務機構累積了近30年工作經驗，現時是一名獨立專業理財教練（Money Coach），為不同機構提供正向理財教育，講座演說和培訓課程，亦提供個人理財人生諮詢，每年獲邀出席各類活動超過200場。Alvin出版多本個人理財書籍，《四桶金富足退休指南》已發行到第四版。

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