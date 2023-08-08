  • 32°C
香港時間 : 2023808日 (週二) 15:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

投資目標應是避免「死於貧困」　金融大師揭開3大投資錯誤

個人增值 14:33 2023/08/08

分享：

分享：

美國著名金融理論家、投資顧問﻿William Bernstein的經典投資指南《投資的四大支柱》近日推出第二版。他在接受《華爾街日報》專訪時稱，投資者最大的風險是沒有為最壞情況做好準備，關鍵是要持有足夠數量的安全、「無聊」資產（指歷史波動率較小的資產），這樣當你的其他資產價值暴跌時，你就不會驚慌失措。

    利用普通股複利「慢慢致富」儲足7000萬

    新書開篇講述了法律秘書Sylvia Bloom的案例，她在紐約一家律師樓擔任秘書67年，於2014年退休。幾年後她去世時，遺囑執行人驚訝地發現其遺產價值超過900萬美元（約7,028萬港元），主要由普通股組成。

    Bernstein分析，這位法律秘書成功的秘訣是理解並利用了複利的魔力。「她並不是想快速致富，而是慢慢致富，這是一個更安全的賭注。最重要的是，她了解風險的概念，清楚地知道實現目標需要面臨多少風險，以及隨著年齡增長她可以承受多少風險。」

    Sylvia Bloom經受住了足以動搖99%投資者信心的金融風暴。除了普通股之外，她還持有足夠的安全資產，以幫助她度過最糟糕的時期。

    未考慮最壞情況將是致命錯誤

    Bernstein在書中指出，大多數人都自認爲會像Bloom那樣做出冷靜、有邏輯的決定，但當經濟最糟糕的時期，許多投資者容易變得衝動行事、易激動。他説：「當你的積蓄在你眼前融化時，你往往會感到恐慌。」

    他表示，這個案例和自己過去投資經驗給他的啓示是：如果在設計投資組合時，沒有主要專注考慮那些約2%的最壞經濟時期，將是一個巨大的、通常也是致命的錯誤。這些最壞情勢會讓你失去勇氣、違反Charlie Munger（查理．芒格）的複利首要原則，這位巴菲特的合夥人曾説過︰「複利的第一條規則就是不要在不必要的情況下打斷它。」

    Bernstein說，這意味著持有大量安全資產，如沉悶、低收益的國庫券，並準備好定期（但願是暫時）面對風險資產大跌。他在書中指出，巴菲特旗下的巴郡，20%的資產是國庫券和現金，是有其道理的。

    投資者犯的三大錯誤

    Bernstein指出，投資者犯的最大錯誤主要有三個。

    首先是高估了自己的風險承受能力。投資者過度自信最危險的一面，並不在於選擇證券或基金經理的能力，而是在於承擔風險的能力。人們的「相對風險厭惡程度」絕非像理論假設的那樣恒定不變，而是會在經濟最糟糕的時期急劇上升。

    其次，他們不明白，每當他們買賣股票時，交易的另一方可能是巴菲特或高盛，甚至是相當了解這間公司的企業高管。這就像與一個看不見的對手打網球，卻沒有意識到那個對手是大滿貫女單冠軍Serena Williams。

    第三，他們想像的投資目標是獲得盡可能高的回報、發家致富。然而它不是，你的目標應該是盡量減少死於貧困的可能性。這完全是兩碼事。

    投資的四大支柱

    Bernstein表示，修訂此書的原因是，他已不再那麼熱衷於個人理財的數學方法，他現在認爲，如果人們無法理解金融歷史、人群的瘋狂和市場上的對手，那麽掌握數學也沒什麼用。

    不過，「四大支柱」理論仍然是重頭戲，有能力的投資者必須掌握這四個基本科目。它們是：

    • 投資理論，即風險與回報之間的聯繫以及投資組合的表現；
    • 投資歷史，即長期回報是什麽樣的，以及市場是如何偶爾暴漲和暴跌的
    • 投資心理學，即如何掌控自己和其他參與者的非理性；
    • 投資業務，即如何保護自己免受經紀人、顧問和投資公司的侵害。

    儲蓄提取率少於3% 才能安全退休

    Bernstein估計，未來幾十年更合理的實際回報率是：股票約4.5%，債券約1%。把這些數字與30年的退休生活聯繫起來，如果你希望你的養老金能維持30年，那麼每年從儲蓄中提取3%或更少的資金，要比流行的4%安全得多。他認為，如果資金消耗率遠遠超過3.5%，就處於危險區了。

    相關文章︰

    【網民熱話】儲2000萬退休夠唔夠? 數據顯示其實2個人都夠用（附4種退休生活預算）

    【理財加油站】熊市期間退休　存款少近400萬？研究︰遇熊市該延遲退休

    【理財加油站】投資心態比技巧更重要　該何時感性理性？投資大師的5大關鍵心態

    ＝＝＝＝＝

    開市追揸沽
    【開市追揸沽】中美CPI公布前大市點走？ 阿里、電訊股業績前瞻

    理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

    開啟hket App，閱讀全文

    欄名 : 理財名人堂

    最新專欄文章 更多

    工作狂Bill Gates的領悟：睡眠不等於懶惰、充分休息是護腦貼士
    2023/08/07
    工作狂Bill Gates的領悟：睡眠不等於懶惰、充分休息是護腦貼士
    填滿時間不代表你很認真！Bill Gates的時間管理方法：學會珍惜空閒
    2023/07/11
    填滿時間不代表你很認真！Bill Gates的時間管理方法：學會珍惜空閒
    奧巴馬3個職場貼士︰做更好的問題解決者
    2023/06/13
    奧巴馬3個職場貼士︰做更好的問題解決者
    大鱷索羅斯交棒兒子　投資名言回顧 ：「成功非因有效預測　而是修正錯誤的能力」
    2023/06/12
    大鱷索羅斯交棒兒子　投資名言回顧 ：「成功非因有效預測　而是修正錯誤的能力」
    今年身家暴漲160%　黃仁勳曾談成功3特質︰「以孩子的目光看世界」
    2023/06/01
    今年身家暴漲160%　黃仁勳曾談成功3特質︰「以孩子的目光看世界」
    財富及資產管理 財務自由 財富及退休規劃 金融 基金 債券 巴菲特 儲蓄 經濟 股票

    下一篇文章

    【理財加油站】熊市期間退休　存款少近400萬？研究︰遇熊市該延遲退休
    訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
    收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

    推薦文章

    工作狂Bill Gates的領悟：睡眠不等於懶惰、充分休息是護腦貼士
    工作狂Bill Gates的領悟：睡眠不等於懶惰、充分休息是護腦貼士
    【財富自由】新加坡的財富自由只要300萬港元　budget比香港少67%真係夠？
    【財富自由】新加坡的財富自由只要300萬港元　budget比香港少67%真係夠？
    45歲提前退休、環遊世界卻患躁鬱症　感悟「内心平靜才是真快樂」
    45歲提前退休、環遊世界卻患躁鬱症　感悟「内心平靜才是真快樂」
    【勞力士】加息推動「勞力士衰退」　近一年平均跌價12%（附5大跌價Rolex款）
    【勞力士】加息推動「勞力士衰退」　近一年平均跌價12%（附5大跌價Rolex款）
    【JUPAS放榜】大學畢業起薪$25,250　醫科之外、這科最有「錢途」！比較8間大學畢業生薪酬　
    【JUPAS放榜】大學畢業起薪$25,250　醫科之外、這科最有「錢途」！比較8間大學畢業生薪酬　
    【Rolex】二手地攤$15買走「勞力士」　轉手勁賺500倍！
    【Rolex】二手地攤$15買走「勞力士」　轉手勁賺500倍！
    訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
    收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款