投資不應為「致富」　而是避免「死於貧困」　金融大師揭開3大投資錯誤

美國著名金融理論家、投資顧問﻿William Bernstein的經典投資指南《投資的四大支柱》近日推出第二版。他在接受《華爾街日報》專訪時稱，投資者最大的風險是沒有為最壞情況做好準備，關鍵是要持有足夠數量的安全、「無聊」資產（指歷史波動率較小的資產），這樣當你的其他資產價值暴跌時，你就不會驚慌失措。

利用普通股複利「慢慢致富」儲足7000萬

新書開篇講述了法律秘書Sylvia Bloom的案例，她在紐約一家律師樓擔任秘書67年，於2014年退休。幾年後她去世時，遺囑執行人驚訝地發現其遺產價值超過900萬美元（約7,028萬港元），主要由普通股組成。

Bernstein分析，這位法律秘書成功的秘訣是理解並利用了複利的魔力。「她並不是想快速致富，而是慢慢致富，這是一個更安全的賭注。最重要的是，她了解風險的概念，清楚地知道實現目標需要面臨多少風險，以及隨著年齡增長她可以承受多少風險。」

Sylvia Bloom經受住了足以動搖99%投資者信心的金融風暴。除了普通股之外，她還持有足夠的安全資產，以幫助她度過最糟糕的時期。

未考慮最壞情況將是致命錯誤

Bernstein在書中指出，大多數人都自認爲會像Bloom那樣做出冷靜、有邏輯的決定，但當經濟最糟糕的時期，許多投資者容易變得衝動行事、易激動。他説：「當你的積蓄在你眼前融化時，你往往會感到恐慌。」

他表示，這個案例和自己過去投資經驗給他的啓示是：如果在設計投資組合時，沒有主要專注考慮那些約2%的最壞經濟時期，將是一個巨大的、通常也是致命的錯誤。這些最壞情勢會讓你失去勇氣、違反Charlie Munger（查理．芒格）的複利首要原則，這位巴菲特的合夥人曾説過︰「複利的第一條規則就是不要在不必要的情況下打斷它。」

Bernstein說，這意味著持有大量安全資產，如沉悶、低收益的國庫券，並準備好定期（但願是暫時）面對風險資產大跌。他在書中指出，巴菲特旗下的巴郡，20%的資產是國庫券和現金，是有其道理的。

投資者犯的三大錯誤

Bernstein指出，投資者犯的最大錯誤主要有三個。

首先是高估了自己的風險承受能力。投資者過度自信最危險的一面，並不在於選擇證券或基金經理的能力，而是在於承擔風險的能力。人們的「相對風險厭惡程度」絕非像理論假設的那樣恒定不變，而是會在經濟最糟糕的時期急劇上升。

其次，他們不明白，每當他們買賣股票時，交易的另一方可能是巴菲特或高盛，甚至是相當了解這間公司的企業高管。這就像與一個看不見的對手打網球，卻沒有意識到那個對手是大滿貫女單冠軍Serena Williams。

第三，他們想像的投資目標是獲得盡可能高的回報、發家致富。然而它不是，你的目標應該是盡量減少死於貧困的可能性。這完全是兩碼事。

投資的四大支柱

Bernstein表示，修訂此書的原因是，他已不再那麼熱衷於個人理財的數學方法，他現在認爲，如果人們無法理解金融歷史、人群的瘋狂和市場上的對手，那麽掌握數學也沒什麼用。

不過，「四大支柱」理論仍然是重頭戲，有能力的投資者必須掌握這四個基本科目。它們是：

投資理論 ，即風險與回報之間的聯繫以及投資組合的表現；

，即風險與回報之間的聯繫以及投資組合的表現； 投資歷史 ，即長期回報是什麽樣的，以及市場是如何偶爾暴漲和暴跌的

，即長期回報是什麽樣的，以及市場是如何偶爾暴漲和暴跌的 投資心理學 ，即如何掌控自己和其他參與者的非理性；

，即如何掌控自己和其他參與者的非理性； 投資業務，即如何保護自己免受經紀人、顧問和投資公司的侵害。

儲蓄提取率少於3% 才能安全退休

Bernstein估計，未來幾十年更合理的實際回報率是：股票約4.5%，債券約1%。把這些數字與30年的退休生活聯繫起來，如果你希望你的養老金能維持30年，那麼每年從儲蓄中提取3%或更少的資金，要比流行的4%安全得多。他認為，如果資金消耗率遠遠超過3.5%，就處於危險區了。

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