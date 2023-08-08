【信用卡優惠】餐飲簽賬回贈11%　回贈可兌換里數　留意門檻及上限

暑假向來是娛樂消費的旺季，建行（亞洲）最新推出eye Visa Signature信用卡，主打餐飲簽賬9%現金回贈，配合網購或Visa payWave 2%現金回贈（即5X積分），即每階段於食肆／外賣平台簽賬最多可享11%回贈。

雖然看似回贈很多，其實門檻亦不低，小心魔鬼在細節。銀行官網資料顯示，由2023年9月11日至2024年1月10日，客戶需要在每月11號開始登記「11常常賞」，然後每階段累積本地零售簽賬滿8,000元或以上（單一簽賬淨值滿500元或以上），當中的餐廳食肆、foodpanda及戶戶送的簽賬可享9%現金回贈，每個階段（即每月11日至下月10日）現金回贈上限為800元，推廣期共分4個階段。

至於網購或Visa payWave 2%現金回贈，每曆年度（即每年由1月1日至12月31日）可獲之額外積分上限為300,000積分，以兌換率每25,000積分等於100元現金回贈計算，每年上限為1,200元。如果不當作現金回贈，也可以儲積分形式兌換飛行里數，最低3元可兌換1里。

中銀簽滿$5,000回贈4%

滙豐全年回贈3.6%

現時市場不乏主打外遊及餐飲簽賬信用卡產品，部分的回贈比例可能不及建設（亞洲）的eye Visa Signature，但對於簽賬的門檻要求亦更低。例如中銀香港 （02388） 早前推出新的Cheers Card，每月累積零售簽賬滿5,000元，餐飲及旅遊簽賬可享10X積分（相等於1.5元/里或4%現金回贈），簽賬要求豁免至2023年12月31日。

此外，滙豐 （00005） 亦有滙豐Visa Signature卡，全年餐飲簽賬高達3.6%信用卡「獎賞錢」回贈，可以當錢找卡數，或者以積分形式兌換飛行里數。大家可以按照自己的需要選擇合適的信用卡產品！

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