【理財加油站】「職涯緩衝」成新趨勢　逾7成專業人士想找新工作

現時，經濟環境動蕩，裁員消息頻現，基於對大裁員和凍結招聘的憂慮，「職涯緩衝」成職場新趨勢，不少專業人士都在重新規劃自己的職業發展，近7成人士更在積極尋找另一份工作。

「職涯緩衝」的意思：為積極主動地考慮職業前景，以「緩衝」現職可能會出現的任何問題。

大部分人正在積極尋找更多工作機會

全球領先的專業人才招聘顧問公司華德士香港（Robert Walters Hong Kong）最近進行了一項調查，訪問了香港的專業人士在經濟不穩時的職業規劃，近四分之三（74%）的專業人士承認正在積極「準備尋找另一份工作」。68%受訪者因宏觀經濟的形勢轉變和工作不穩定而選擇「職涯緩衝」， 原因包括企業內部變化 (29%)、公司缺乏工作保障 (22%) 及經濟形勢動盪 (17 %）。

全面的緩衝策略

全面的緩衝策略當問及員工會如何進行「職涯緩衝」時，申請工作（66%）和密切留意就業市場（61%）佔首位。

「職涯緩衝」的最常見策略 申請職位 67% 密切留意就業市場 61% 準備履歷 54% 增加社交活動 32% 技能提升/培訓 30% 從事副業 28%

「職涯緩衝」不一定是離職

值得留意的是，超過40%專業人員在探索就業市場並評估自己的技能後發現到，現時僱主的價值，另外有10%人士表示他們發現自己僱主開出的薪酬高於市場水平。由此可見，「職涯緩衝」不一定意味著員工會離開現職，尋找其他機會更可能提醒他們，別處不一定較好的。

從事副業以獲取額外收入

根據華德士香港的問卷調查，除了平常的全職工作，28%專業人士亦有從事副業，以擴展技能和增加收入來源。有關如何使用額外收入，有33%副業者表示他們需要這些收入來維持生計，22%的人會儲起額外收入，22%人是出於對工作的熱情，而11%人會將其用於額外消費。

華德士香港董事總經理John Mulally 表示：「不少人投入更多時間發展副業，即使現職受影響也能維持收入。這現象是來自他們對中短期未來的不確定性，不單是對他們的現職公司，而是對整個香港就業市場也是如此。」

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