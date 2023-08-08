勞動力市場强勁　暫緩經濟衰退　美國還能避免多久？

儘管美國的通貨膨脹最近有所緩解，但許多嚴重經濟衰退的特徵已經浮現，如倒掛的收益率曲線和先行經濟指標的急劇下降，情況令人擔憂。美聯儲7月份的加息決議將貨幣政策繼續推向更具限制性的水平。雖然當局並無意造成經濟衰退，但從歷史上看，是次決議會導致失業率上升，從而引發衰退。

為何經濟衰退還未出現？

勞動力市場的強勁，以及疫情造成的消費者儲蓄持續增加，暫緩了經濟衰退。但這卻一直是美聯儲的一個痛點，因為即使物價飆升，它仍然支持了消費者的支出和需求。儘管基礎勞動力成本不斷上升，但仍然不及企業收入的增長，這意味著企業願意繼續僱用和留住員工。因此，到目前為止，較高的利率並沒有立即傳導到經濟中，影響需求及壓低價格。

即便消費者已經開始動用儲蓄，但他們仍在消費，甚至在物價上漲的情況下購買奢侈品。我認為這種現象是經濟及人類歷史上最偉大的實驗之一。工人們誤以為這個勞動力市場可能會永遠持續下去。他們已經習慣並認為自己有資格及易於獲得廉價的借貸，從而過著超出自己收入水平的生活。公司以非常低的水平舉債，政府出現巨額赤字，消費者的消費也遠遠超出了自己的收入水平。

這造成了非技術勞動力市場的扭曲——員工現在會要求更高的工資。從快餐店到酒店再到客戶服務中心，工資從每小時 18 美元躍升至 20 美元，這意味著漢堡和薯條的價格也上漲了。

基礎勞動市場一直穩定強勁，不僅一直挑戰著我們現時的通貨膨脹水平，還意味著未來我們將繼續面對通貨膨脹的可能性。

預計2023年底或2024年初出現經濟衰退

但我們相信在今年晚些時候或 2024 年初，頑強的勞動力市場也將出現疲軟的跡象，並使美國經濟陷入衰退。重要的是，從投資角度來看我們預期衰退發生的時間與市場的行為不符。我們認為市場並無適度低估在消費者或企業領域的衰退，這可能會導致市場失衡並為投資者帶來機會。

目前，由於企業收入依然強勁且增長快於就業成本，消費者仍受惠於超額儲蓄和較高的工資。然而，所有這一切都在慢慢轉變，這個良性循環正出現逆轉。我們看到，信用卡、汽車甚至住房抵押貸款的拖欠率比長期以來都要高——低收入消費者因實際工資跟不上通貨膨脹的步伐而陷入困境，而在疫情期間的儲蓄也被耗盡。

隨著勞動力市場開始疲軟，消費者和企業面臨的壓力將會增加，從而令企業收入和消費的增長重回軌道。結果幾乎肯定會在 2023 年底或 2024 年初出現經濟衰退。接下來的問題就是美聯儲是否以及何時做出調整。我們預計美聯儲將緩慢降息，這將繼續支撐美元。但我們亦注意到美國經濟衰退的連鎖反應將波及全球，促使人們繼續轉向美元避險。

【關於作者】Jeff Klingelhofer是尚渤投資管理公司聯席投資總監兼董事總經理。他負責推動公司的投資進程，還擔任公司多策略投資的組合經理人。他於2010年加入尚渤，並於2012年晉升為副投資組合經理，及於2015年擔任投資組合經理和董事總經理一職。此前，他曾於品浩工作四年，負責監控投資組合槓桿和風險承受能力。Jeff持有加州大學爾灣分校經濟學學士學位，輔修商科及芝加哥大學布斯商學院工商管理碩士學位。他是一位特許金融分析師。

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